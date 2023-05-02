澳門倫敦人度假村︳歎Gordon Ramsay名菜　貴族馬房餐館超有氣派

澳門倫敦人度假村今年5月將會完成翻新工程，並推出3大新玩意！升級工程完成後，大家可以在英式酒吧品嚐英國殿堂級名廚拉姆齊（Gordon Ramsay）的招牌菜，亦可以在以馬房為設計元素的泰菜館一邊品嘗泰國料理，一邊打卡留影，感受貴族氣息。此外，大家可於新落成的綜藝館觀賞各類型的精彩演出與體育賽事。



澳門倫敦人度假村3大新玩意

澳門倫敦人度假村由澳門金沙城中心改建而成，自2021年2月8日起陸續翻新，度假村近日宣佈，改建工程將於2023年5月全面完成，屆時會舉行盛大慶典，度假村內3大新玩意亦於今夏陸續投入服務。

1.戈登拉姆齊英式酒吧

即將開幕的戈登拉姆齊英式酒吧，其菜式由英國米芝蓮星廚戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）主理。大家除了能夠在酒吧裡享受7種生啤酒、20多款來自世界各地的瓶裝啤酒之外，亦可以品嘗正宗的英國菜，包括惠靈頓牛扒、牧羊人派、啤酒酥皮炸魚及薯條等，享受「廚神級數」的味道。

2. 妙．泰

妙．泰是度假村即將於夏天投入服務的泰菜館。餐館以倫敦富人區居民給馬伕家庭居住的馬房為主題，大家在餐館裡，便能夠感受到貴族的奢華氣派，濃厚的英倫風交織泰國手工藝，典雅而堂皇。

客人在餐館內可以欣賞到傳統的泰國織藝、五彩燈籠、大象燈等，並享受有泰國風味的雞尾酒，以及由泰國本地與有機農場食材製作的泰式料理。環境與菜餚散發濃厚的英、泰fusion風情，十分值得打卡留念。

3. 倫敦人綜藝館

全新開幕的倫敦人綜藝館極為寬敞，可容納 6,000名觀眾。館內具備各種舞台裝置，可隨活動性質而改變用途，遊客日後可以在這裡觀賞各式國際體育賽事，參與企業會議，以至大型音樂盛會及巨星演唱會等。

澳門倫敦人度假村

地址：澳門路氹連貫公路

開放時間：24小時

收費：免費（個別設施收費）

