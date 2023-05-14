日本旅遊｜記者實試京阪近郊露營Glamping　附預訂步驟/交通/地點

日本是很多香港人去旅行的首選，不過除了東京、大阪等大城市購物之外，不妨考慮走入日本的大自然，享受悠閒的豪華露營（Glamping）。記者初嘗及實試到京都Glamping，如果不知從何入手的人，不妨看以下的介紹，或者幫到你計劃下次的日本之旅。

攝影︰何匡汶



日本各地都有不少營區，雖然當中不乏自然美景，不過都是露營（Camping）地點，除了要自備帳幕、食物之外，亦要求露營者有相關的技能及知識，對玩家有一定的要求，所以初嘗露營體驗的人，不妨從Glamping開始，今次記者去的Glamping營地，有專車接送、享用豐富的早、晚餐，更可浸露天風呂溫泉。

初嘗試露營的人，可以從glamping開始。（何匡汶攝）

雖則叫「豪華露營」，不過客人亦需要參與煮食、起營火等過程，有滿滿儀式感之外，食物亦會由營地準備好，就算遇上困難，營地亦有經驗豐富的員工可隨時提供協助。

日本Glamping熱點 GRAX Premium Camp Resort

記者今次選擇的營地位於日本大阪市和京都市之間的GRAX Premium Camp Resort，除了因營地位置配合記者的行程之外，營地也是大營度假村的一部分，並有溫泉旅館，訪客可以免費使用當中的設施，對記者來說有莫大吸引力。

GRAX營地位於500米的山上，所以櫻期會較大阪及京都長。（何匡汶攝）

由於不少日本人喜歡趁周六及周日到郊外遠足露營，一般來說，周六及周日訂房的話，房間數量較緊張，如有意選擇星期六、日去Glamping的旅客，建議提早2至3個月去訂房。另外，Glamping的熱門季節在春櫻、秋楓的時候，一般也有較多旅客入住。

按圖看訂房流程▼▼

4種房型可選 營地交通方法

營地住宿大致可分為4種類型，包括雙層豪華小屋及單層LUMIERE小屋、豪華帳篷及圓頂帳篷。除了迎合不同入住人數之外，個別種類的營地所提供的設備亦有不同，例如豪華帳篷及圓頂帳篷設有停車位，適合自駕遊的旅客；另外LUMIERE小屋旁邊有桑拿房，喜歡桑拿的客人可按需要選擇。在入營當日，GRAX會提供專車接送服務，客人可以選擇從京都出發，乘住JR到園部站，再轉乘專車到達，而記者選擇從大阪梅田站出發，到達川西能勢口站後，轉乘能勢電鐵到日生中央站，轉專車到達營地。

原隻日本龍蝦熬湯 炭烤國產牛雞海鮮

煮食方面，客人在訂房的時候要一併選擇晚餐及翌日的早餐，旅客不用自備食物及煮食用具。食材方面，營地設有春夏季及冬季餐單，選用時令食材，包括國產牛肉、雞肉、豬肉、海鮮等。以記者下訂的冬季計劃為例，營地會提供龍蝦海鮮湯、豆漿咖喱火鍋等，另外亦有海鮮、肉類等，如擔心不夠吃，可以在訂房時額外購買。

+ 2

露天風呂浸溫泉 自備泳衣

營地衞生是不少人最關心的地方，GRAX營區內有一個公共洗手間。營友在入營之後，會收到一張溫泉券，憑券可以在旁邊一街之隔的琉璃溪溫泉浴場享受浸浴。琉璃溪溫泉有3個池，包括暖水泳池、按摩浴池及露天風呂。不過要注意，三個池均是男女共用，所以營友必須要自備泳衣，洗完澡之後需要更換泳衣才可以進入。除了浴場之外，亦設有額外付費的優閒空間，當中有吊床及閱讀區，提供雜誌、書籍及漫畫，另外有岩盤浴、艾草蒸、酵素浴等設施，適合都市人好好放鬆身心。

漫天星宿 近距離接觸大自然

到大自然Glamping，自然沒有機會瘋狂購物；不過，收獲是能夠與大自然近距離接觸。由於營區遠離城市，所以基本上沒有光害，若然遇上沒有雲層遮擋的晚上，抬頭看天可以看到漫天星宿。平日身在香港，要等到少雲的日子，並專程到萬宜水庫等遠離市區的地方才可以舉目觀星，不過在這個Glamping營區中，只要抬頭，上百、上千顆星閃閃發光，對香港人來說，可能是一個極其難忘的旅遊體驗。溫馨提示，GRAX營地位於500米的山上，日夜溫差較大，大家要自備風衣或足夠衣服。

GRAX Premium Camp Resort

價錢：人均$716起

地址：京都府南丹市園部町大河内広谷1-14

網址：https://www.grax.jp/glamping

