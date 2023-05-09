日本溫泉排行榜︳日本人鍾情5大溫泉　河口湖/有馬/箱根港人最愛

日本旅行社樂天旅遊（楽天トラベル、Rakuten Travel）近日公布日本當地最受歡迎五大溫泉區排行榜、港人最喜愛溫泉區排行榜，兩地旅客口味大不同。日本熱門溫泉皆榜上有名，包括飛驒高山溫泉（岐阜縣）、富士河口湖溫泉（山梨縣）、有馬溫泉（兵庫縣）及箱根溫泉（神奈川縣）。另外，浸溫泉5大事項要注意！



排行榜根據由2021年和2022年1月1日至12月31日期間，透過樂天旅遊預訂溫泉區附近旅館的數量及指定設施要求的溫泉旅館，來總結溫泉排名。

日本人最喜愛５大溫泉區

【日本人最喜愛溫泉區】第一名︰道後溫泉（愛媛縣）

道後溫泉經已擁有超過三千年歷史，當中著名的共同浴場「道後溫泉本館」是道後溫泉地區的象徵，現獲列為日本的「國家重要文化財產」。浸溫泉前後可參觀「道後 GIYAMAN玻璃美術館」，當中展示了來自江戶、明治和大正時期的稀有玻璃製品、碗具和燈飾。

道後溫泉（愛媛縣）（樂天旅遊提供）

【日本人最喜愛溫泉區】第二名︰蘆原溫泉（福井縣）

始於1883年，蘆原溫泉現共有74個源泉。「蘆原湯之町站」前方的足湯共有五種不同的足浴，每天上午7點至晚上11點提供自由足浴體驗。品嚐當地的甜品和著名的越前白蘿蔔蓉蕎麥麵，可前往附近的「湯煙橫丁/屋台村」或在小鎮漫步；傳統藝能館可欣賞由藝妓演出的歌舞表演、藝能館亦提供藝伎及舞伎變身體驗，旅客可拍照留念。

【日本人最喜愛溫泉區】第三名︰飛驒高山溫泉（岐阜縣）

位於北日本阿爾卑斯山脈的溫泉區，保留了古時城鎮的氛圍，以及古色古香的城鎮景觀，而每年春、秋季亦會舉辦「高山祭」。「高山古街」的歷史建築最具人氣，獲日本政府定為重要的傳統建築群保護區。另外附近的奧飛驒，體驗鄉間的清幽，見識位於日本最高地帶的「飛驒大鐘乳石洞」和「平湯大瀑布」。

【日本人最喜愛溫泉區】第四名︰山代溫泉（石川縣）

據說早於1,300年已發現這個古泉，時至今日，現代化的「總湯」有拱形天花板、天窗和大浴池，旅客一邊享受傳統溫泉，一邊體驗舊日本風情。附近的觀光景點包括國家指定史蹟「九谷燒窯跡展示館」、「石川縣九谷燒美術館」和「加賀傳統工藝鄉湯之國之森」等，可參與各種工藝創作體驗。

【日本人最喜愛溫泉區】第五名︰磐城湯本溫泉（福島縣）

是日本的「日本三古湯」之一，泉水屬罕有的天然硫磺泉水，從地下50米的儲水缸抽取，傳說具備多種美容功效，因此被稱為「美人湯」。磐城湯本溫泉車站附近有多間足浴場，像「鯖湖湯」和「磐城湯本溫泉美雪之湯」等。當地的「白水阿彌陀堂」是國寶級建築，值得一去。

港人最喜愛的3大溫泉

至於香港人的口味與日本人明顯不同，以下3個溫泉區最受港人歡迎，預訂量高，包括富士河口湖溫泉（山梨縣）、有馬溫泉（兵庫縣）及箱根溫泉（神奈川縣）。

【香港人最喜愛溫泉區】第一名︰富士河口湖溫泉（山梨縣）

從東京前往富士河口湖需2小時車程，河口湖一帶，旅客可體驗山泉的壯麗魅力、刺激的過山車，或是春櫻綻放的時刻。

富士河口湖溫泉（山梨縣）（樂天旅遊提供）

【香港人最喜愛溫泉區】第二名︰有馬溫泉（兵庫縣）

有馬溫泉位於兵庫縣神戶市，曾獲評為日本最優質的溫泉之一。距離大阪需1小時車程，喜歡大自然，又愛享受城市多姿多彩生活的旅客不會錯過。可以順道看看：9大有馬溫泉酒店最平人均$600有找！一泊二食歎神戶牛/私人露天風呂/交通方便

【香港人最喜愛溫泉區】第三名︰箱根溫泉（神奈川縣）

箱根遠離城市煩囂，距離東京僅1小時車程，除了活火山，還有多種溫泉及傳統旅館體驗，散步路線風光如畫，是理想的度假勝地。可以順道看看：箱根溫泉酒店/旅館7大推介+價格！私人風呂/一泊二食/無邊際溫泉

浸溫泉5大注意事項

浸溫泉的5大好處包括緩解疲勞痠痛、提升睡眠品質、養顏美容、提升新陳代謝及紓緩情緒與壓力。雖然浸溫泉好處多，但也有注意事項。

1.飯前飯後不馬上泡

空腹泡溫泉易頭暈作悶；飯後泡溫泉，血液無法聚集胃部，容易造成消化不良。

2.泡前勿喝酒

酒後體內的新陳代謝、心跳、血壓會提高，血循環加速，易引起頭昏虛脫，有心血管問題的人要注意。

3.溫泉水高不要高於心臟

泡溫泉會令體溫升高，血循環增加，避免泉水高於心臟，造成壓力。

4.適時補充水分

建議水分及礦物質，補充體液流失。

5.分次泡湯

每次浸泡時間建議10-15分鐘，方便身體適應。