杭州酒店入住實況！開箱5星級酒店　交通便利/酒吧區/附美食推介

杭州酒店推介！杭州西湖美景是中國十大風景名勝之一，一早已被列入不少人心目中的必遊清單！小編最近親自入住杭州西湖附近的5星級酒店，不但內部裝修新穎脫俗，而且設施配相當貼心，再加上步行到西湖各個景點都相當方便！

杭州西湖希爾頓嘉悅里酒店入住實況！

杭州作為歷史悠久且文化底蘊深厚的城市，今年成為熱門旅遊景點。如欲想暢遊杭州西湖以及附近景點，當然要選擇一個地理位置方便的酒店住宿。今次小編就親自來到杭州，入住了位於西湖附近的杭州西湖希爾頓嘉悅里酒店，步行至杭州西湖、吳山廣場、武林夜市等景點都只在10至15分鐘以內！

官方圖片

杭州西湖希爾頓嘉悅里酒店「Canopy」整棟建築以橙色為主調，黑色為襯托色，給人一種型格時尚的感覺，酒店大堂寬敞舒適，牆壁刻有具有杭州西湖特色的湖心亭，相當雅緻美觀。酒店大堂夜晚會不定時請來現場駐唱，搖身一變成為情調酒吧，吸引了不少年輕人前來聽歌品酒。

而酒店客房方面，標準客房連同套房合共有160間，房型種類都非常多樣化，包括有複式客房、豪華露台房、豪華湖景客房、至尊大床房等。雖然小編今次體驗的是標準客房，但客房設備都一樣齊全，包括有Dyson風筒、Nespresso咖啡機、JBL無線充電多媒體音箱等。

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酒店非常佔有地理位置優勢，距離各大杭州著名景點都相當近，步行去西湖天地約10分鐘；步行去銀泰商業區約10分鐘；乘車去吳山廣場步行街約12分鐘；距離著名夜市「武林夜市」乘車約9分鐘，交通方便快捷。

而且距酒店四周，步行1分鐘就有大小超市和餐廳，當中有間名為「六馬」的台式Cafe，深得年輕人和小編本人喜歡，大家都不妨可以前往試試其肉燥飯和飯糰！

現時內地各種應用程式都相當人性化，無論是出行又或是叫外賣，都非常快捷方便！小編就深夜肚餓，就試用了「盒馬鮮生」買了零食和水果，不用30分鐘就已經送到，而且水果都很新鮮！

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「盒馬鮮生」還有時令特色水果盒杭州特產，例如天目山雷筍醃篤鮮預製菜、西湖龍井等，可以直接選購手信送到酒店！就算和朋友玩通宵，也不用擔心夜晚肚餓，非常貼心！

杭州西湖希爾頓嘉悅里酒店

地址：浙江省杭州市上城區國貨路2號

預約方法：Trip.com｜Agoda