淘寶造物節2023｜記者杭州直擊！可食墨水/奧斯卡魚子醬/螞蟻料理

一年一度淘寶造物節又到了！由2016年開辦的淘寶年度活動，今年踏入第八年！杭州作為其中一個主會場，聚集了手工藝、美食、二次元等的展覽，包括有可食用環保彩色墨水、寵物用高顏值滑板、用於烹飪奧斯卡晚宴的魚子醬等。今次記者亦親臨杭州會場，親身以消費者身分，體驗零距離線下互動的樂趣！

記者杭州直擊淘寶造物節2023！

陳葦慈攝

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淘寶相信大家一點也不陌生！為慶祝淘寶成立20週年，阿里巴巴今年於4月29日至5月1日，以「淘出一萬種生活」為主題，於10個旅遊熱門城市，包括上海、西安、成都、廈門、武漢、南京、長沙等，舉辦一年一度淘寶造物節。以往須特別購買門票進入會場，今年首次免費開放給普通市民，讓每個人都有機會體驗創意、潮流、多樣化的商品！

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今年淘寶造物節以深圳、重慶和杭州作為主會場，分別以科技、潮流以及神奇為主題，集合共超過100間線上商店，陳設線下造物市集。而記者就親臨杭州主會場，體驗了一眾手工藝、美食、二次元等的奇幻商品，屆時有超過50間線上商鋪，包括奧斯卡御用魚子醬、無油辣條、傳統手工藝、寵物用品等。

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各攤位都設有消費者互動區，可讓民眾觀賞商品之餘，更加可以近身了解其藝術品的背後製作原理，深入了解創作者欲傳達的創作理念。例如冷萃墨水，鑽研出過千款變色與彩色墨水，為此鼓勵Z時代回歸書寫體驗；又或者是中國傳統刺繡，採用部分太空物料，做到傳統與新科技結合，引人思考；更有一些超具創新的商家，推出「螞蟻刺身」，誠邀各位消費者一品究竟，大家又敢不敢試試呢？

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除此之外，深圳以及重慶主場館也分別舉行了一連三日的淘寶造物節盛典。深圳科技主題展主要以展現消費電子、智能製造等未來感科技探索為主題，而重慶潮流主題展則主力打造新青年在服飾、潮玩、家居上的魔幻潮流秀場！而且在國內外紅爆的滑板狗狗——球球，特別作為寵物用品區的嘉賓出席該盛事，而今年淘寶造物節亦於5月1日完美落幕。