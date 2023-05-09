深圳酒店｜南澳山海原著海景民宿實況　美如仙境免費早餐網民勁讚

深圳酒店、深圳南澳海景民宿推介！南澳近期成為大熱景點，當地更有不少極靚海景酒店及民宿，最近就有網民分享，入住南澳一間人氣海景民宿「山海原著民宿」的實況，不但飽覽絕美全海景致，更可於天幕玻璃下浸浴，而且包免費早餐，勁讚靚到似仙境，即看價錢及地址詳情，順道可遊覽深圳南澳好去處！

南澳民宿入住實況！絕美全海景+日落房

深圳南澳灣近期大熱，當地除了有不少人氣打卡景點外，更有超多靚酒店住宿，吸引不少港人前往放電，其中熱門的南澳海景民宿「山海原著民宿」，客房內可以飽覽整片島灣海景，討論度極高，最近有女網民分享入住實況，並附上多張實境相，大讚猶如「仙境」一樣靚！

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（圖片來源：FB@C&C Eyebrow Beauty授權）

她表示，自己入住全海景日落玻璃房（官方：星空海景ins風榻榻米大床房），可以270度飽覽整片大汪洋。相片中可見，客房有一張大床，床對面為一大片無遮擋的落地玻璃，上方是玻璃天幕，不論任何角度都可飽覽絕美的蔚藍大海，黃時昏時分更可欣賞夕陽與落霞，細品時光繾綣，氣氛十足。

天幕下浸浴 免費下午茶及早餐

酒店浴室同樣被大海景包圍，住客可以在天幕下的浴缸浸浴，享受難得一見的景致，放鬆心情；房內亦有提供迷你豆沙坐墊、音響設備等設備。女網民又表示，如想慶祝特別日子，入住酒店亦可以提出進行簡單佈置，例如生日氣球、生日字燈、燈飾等，但需額外付費，她經美團預訂房間，連佈置大概每晚¥1,400。

此外，酒店亦會包2份免費下午茶及2份早餐，可於房內享用，方便一眾愛美人士打個靚卡！ 她分享：「如果想要靚景一定要選我呢間302（客房），我就係提前差唔多成個月預訂」，吸引大批網民讚好並指「好想去住」。

不過，記者今日（9日）經美團App嘗試預訂該房型，售價顯示每晚¥1,608起，至8月底為止已經售罄，其他房型則每晚¥716起；至於經高德地圖預訂，目前尚有空房供預訂（僅包雙人下午餐1份），每晚¥1,825起，其他房型則每晚¥472起。大家如果有興趣，記得追蹤房價及提早預訂喇！

立即預訂：Trip.com

▼美團預訂▼

▼高德預訂▼

▼山海原著度假民宿 官方相片▼

深圳酒店｜山海原著度假民宿 詳情

地址：深圳龍崗區南澳鎮海濱南路33號海貝灣酒店別墅區G9棟

前往方法：

1.由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約13分鐘（大約2小時車程）

2.由福田口岸出發乘搭深圳4號線至「市民中心站」，再轉乘2號線「蓮塘口岸站」，再按上述路線前往（大約2.5小時車程）

3.乘搭的士（大約1小時車程）

