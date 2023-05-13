日本旅遊︳四國高知四萬十川安並水車村の里　繡球童話秘景+交通

日本通帶大家睇鮮為人知的日本風景，到日本旅行除了瘋買或到訪東京、京都等熱點之外，在四國高知縣，有更多絕美風景帶來新的日本旅遊體驗，今次遊日專家推介四萬十川「安並水車村の里」，探訪五月繡球花和童話秘景，並附交通方法。

作者︰白原顥



位於日本四國的高知縣，四萬十川，安並水車之里，肯定是一個所有人都鍾意的地方。特別是踏入五月，正值是繡球花（紫陽花）盛開季節。想去「安並水車村の里」要乘搭JR前往到「中村站」下車，轉的士前往約10分鐘車程。

（白原顥攝）

安並水車之里聽個名有少少古怪，了解這個名字之前，先要認識一下「四之村溝」，原來「四之村溝」是日本江戶時代，分流四萬十川灌溉水源而建的溝渠，而「安並」就是其中一個分流。

遊客可以清楚見到渠道旁的水車建造於江戶時代，水車本來作為灌溉附近農田之用，雖然到現在仍然運作，但就只剩作為觀賞用途。此類帶有懷舊氣息的水車，可以令遊客感覺仿如穿梭到江戶時代日本。如果能夠與色彩繽紛的繡球花一齊欣賞拍照，就可以感受到日本傳統優雅的大和風情了。

（白原顥攝）

安並水車村の里

地址︰高知縣四万十市安並2367

電話︰ 0880-35-4171（四万十市観光協会）

交通方式︰JR中村車站下車，轉的士10分鐘前往

官方交通指導網址︰ https://www.shimanto-kankou.com/kanko/natural-park/ajisaimatsuri.html



白原顥（小白）小檔案︰

曾任福岡觀光大使、青森觀光局KOL、北海道旭川觀光KOL 等。現任日本能古島、大刀洗町大使、旅遊KOL、電視/電台主持，包括RTHK 2《晨光第一線》《Teen空海闊》《香港行山節》等。