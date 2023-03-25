日本溫泉酒店｜邊賞櫻花邊泡湯超爽！「花見風呂」溫泉旅館盤點

每到春天，櫻花紛飛的模樣妝扮著日本街道，一邊漫步在人氣景點一邊賞櫻，很是愜意，不過！還有一個幸福感加分的賞櫻方式，那就是邊浸溫泉邊賞櫻！



本文將介紹在日本各地可以在溫泉中欣賞到櫻花的酒店旅館。泡湯放鬆和紓解日常疲勞，又有櫻花陪伴，這樣奢侈的時光，絕對是一大享受。2023年的櫻花季就用這樣新鮮的賞櫻方式度過吧，推薦大家嘗試看看～

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盡享四季的露天溫泉

在有著泡澡文化的日本，溫泉泡湯亦是旅遊的首選之一。其中，具有開放空間的露天溫泉，可以享受到四季的自然風光與美麗景色。到了春天，從露天溫泉欣賞櫻花的「花見風呂」，可是這個季節才有的唷！

非常受到外國遊客喜愛的櫻花，在東京市中心的櫻花景點時常人滿為患，不如就跳脫市區，到近郊悠閒享受一下溫泉與櫻花的「花見風呂」吧！

※最新費用、客房等資訊請於網站中查詢



泡湯旅館｜泡の湯旅館（長野縣）

泡湯旅館擁有獨特的乳白色溫泉。春天時可以在男女共用的露天浴池中欣賞櫻花，感受季節的變化。入口處分男女，並且身著大浴巾入浴。因為泉水是渾濁不透明的顏色，即使是女性不用擔心旁人視線。

此外，泡湯的泉源是飲用的溫泉，非常難得。具有略帶特殊的酸味，但據說對胃腸道疾病和糖尿病有效。

賞櫻最佳時間：4月左右

泡湯旅館｜泡の湯旅館

地址：Azumi 4181, Matsumoto, Nagano, 390-1515

最近車站：新島島 站 （上高地線）

51,700日圓起～



松仙閣日式旅館（長野縣）

松仙閣日式旅館是一家被綠樹環繞的純日式溫泉旅館，春天時可以在露天浴池和客房裡的露天浴池享受這份綠意。

旅館推出別具一格的「相親浴」，男女露天浴池的交界處設有「相親神社」，當女生這方拉動繩子時，隔斷的門就會打開，與對方進行交談。也許可以找到不錯的緣分唷！

賞櫻最佳時間：4月左右

松仙閣日式旅館｜松仙閣

地址：Shinonoi Komatsubara 2475, Nagano, Nagano, 381-2235

最近車站：今井 站 （信越線）徒步55分

19,140日圓起～



長生館酒店｜風雅の宿 長生館（新潟縣）

長生館酒店的溫泉是日本首屈一指的鐳溫泉之一，具有幫助提升活力的功效。據說即使只有深呼吸也可以改善健康。

春天時在庭園的大露天浴池裡可以看到櫻花。推薦大家到這裡賞花、深吸一口氣，放鬆身心唷！

賞櫻最佳時間：4月左右

長生館酒店｜風雅の宿 長生館

地址：Murasugi 4632-8 , Agano, Niigata, 959-1928

最近車站：咲花 站 （磐越西線）

39,600日圓起～



大澤溫泉三蘇卡庫旅館｜大沢温泉 山水閣（岩手縣）

大澤溫泉三蘇卡庫旅館是一家擁有精緻現代建築的純日式旅館。沿著河川的露天浴池，可以欣賞到每個季節山巒的詩意色彩。

推薦你在被吹過河面的風所環繞的涼爽的露天浴池中欣賞櫻花。

賞櫻最佳時間：4月左右

大澤溫泉三蘇卡庫旅館｜大沢温泉 山水閣

地址：Osawa 181, Hanamaki, Iwate, 025-0244

最近車站：花卷 站 （釜石線 / 東北本線）

33,000日圓起～



吉祥卡倫旅館｜お祝いの宿 吉祥CAREN（靜岡縣）

吉祥卡倫旅館是一家傳統的伊豆溫泉旅館，也是新式的和風度假村，在這裡享受到度假的悠閒氣氛。在觀景絕佳的露天浴池，沉浸在具有日本風味的檜木香氣中，享受宛如大海遼闊的感覺。

在櫻花盛開的季節裡，還可以在旅館的露天浴池和大浴場等處賞櫻唷。

賞櫻最佳時間：2～3月左右

吉祥卡倫旅館｜お祝いの宿 吉祥CAREN

地址：Hokkawaonsen, Higashiizu, Shizuoka, 413-0302

最近車站：伊豆北川 站 （伊豆急行線）

67,000日圓起～



神之湯溫泉酒店｜ホテル神の湯温泉（山梨縣）

神之湯溫泉酒店｜ホテル神の湯温泉

地址：Ryuji 17 , Kai, Yamanashi, 407-0104

11,000日圓起～



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Kijitei Hoeiso｜雉子亭 豊栄荘（神奈川縣）

Kijitei Hoeiso位於箱根的熱門溫泉區中，是一個鄉村旅館，帶有懷舊的氛圍。在這裡可以感受到大自然的溫暖，讓人放鬆心情。

設置在河邊的露天浴池，邊泡湯邊感受大自然的聲音和氣味。春天時還可以在露天浴池、客房和露台上賞櫻唷。

賞櫻最佳時間：3月下旬～4月上旬左右

Kijitei Hoeiso｜雉子亭 豊栄荘

地址：Yumotochaya 227, Hakone, Kanagawa, 250-0312

最近車站：塔之澤 站 （箱根登山鐵道）

63,800日圓起～



寶川溫泉汪泉閣（群馬縣）

寶川溫泉汪泉閣，共有470張榻榻米大的3個大型混浴露天浴池和女性專用露天浴池。使用大量巨石建造是特色之一，享受在河邊度過被大自然包圍的輕鬆時光。

春天時可以在露天浴池欣賞櫻花。

賞櫻最佳時間：3月下旬～4月上旬左右

寶川溫泉汪泉閣｜宝川温泉 汪泉閣

地址：Fujiwara 1899, Minakami, Gunma, 379-1721

最近車站：土合 站 （上越線）

32,490日圓起～



景勝芳雲日式旅館（奈良縣）

景勝芳雲日式旅館是一家擁有寧靜氛圍和木頭暖意的旅館。從露天浴池可以眺望日本三大櫻花名所——吉野山的中千本・上千本的公園。

晚上可以看到如意輪寺的塔的點燈，讓人盡情享受隨著時間變化氣氛不同的豪華賞櫻席。

賞櫻最佳時間：3月下旬～4月上旬左右

Ryokan Fushioukaku｜旅館 不死王閣（大阪府）

Ryokan Fushioukaku距離大阪市內30分鐘車程，交通便利。旅館提供租借浴衣，推薦換上繽紛的浴衣，悠閒地散步吧。

春天時可以在露天浴池欣賞櫻花的景色，很適合在觀光回來的路上停留一下欣賞唷。

賞櫻最佳時間：3月下旬～4月上旬左右

Ryokan Fushioukaku｜旅館 不死王閣

地址：Fushio-cho 128-1, Ikeda, Hyogo, 563-8585

最近車站：鼓瀧 站 （能勢電鐵妙見線）徒步54分

22,000日圓起～



豫茲昂索酒店（滋賀縣）

豫茲昂索酒店是一家日式旅館，可以看到日本最大的湖泊琵琶湖。溫泉的泉質舒緩柔軟，沐浴後可以感覺到皮膚變得光滑。

春天時可以在露天浴池欣賞櫻花和琵琶湖。

賞櫻最佳時間：3月下旬～4月上旬左右

莊川溫泉風流味道座敷日式旅館｜ゆめつづり（富山縣）

莊川溫泉風流味道座敷日式旅館是一個可以在庄川的涓涓流水中度過愉快時光的地方。溫泉有可以享受療癒木質香氣的露天檜木浴、露天龜浴、大型露天岩浴等，春天裡還能賞櫻。

透過這樣溫柔療癒的風景，回復一下疲憊的心靈吧。

賞櫻最佳時間：4月左右

莊川溫泉風流味道座敷日式旅館｜ゆめつづり

地址：Shogawamachi Kanaya 3531, Komaki, Toyama, 932-0305



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湯宿白山旅館｜ゆの宿 白山菖蒲亭（石川縣）

湯宿白山旅館擁有20間附溫泉的客房，可以在豪華的私人空間中自由享受到天然溫泉。溫泉是親膚的溫泉，從小孩到老人都可以放心泡湯。

春天從大廳和露天浴池可以看到櫻花，優雅的夜櫻也很值得推薦喔！

賞櫻最佳時間：3月下旬～4月上旬左右

湯宿白山旅館｜ゆの宿 白山菖蒲亭

地址：Yamashironsen Kikyogaoka 4-34-1, Kaga, Ishikawa, 922-0257

35,200日圓起～



望川館（岐阜縣）

在望川館可以享受到大型的露天浴池等各種溫泉。露天浴池彷彿與河流相連，有一種開闊的感覺，春天時還能看到櫻花。

另外，設施內還有3,600平方米的日本庭園，一邊漫步一邊欣賞夜間櫻花，很是愜意。

賞櫻最佳時間：3月下旬～4月上旬左右

望川館

地址：Yunoshima 190-1, Gero, Gifu, 509-2207

15,400日圓起～



花壇酒店｜琴平花壇（香川縣）

花壇酒店坐落在鬱鬱蔥蔥的花園中，許多日本知名名作家都曾到訪。有機會在這裡泡到被選為日本溫泉百選之一，也被稱為美女溫泉的金比羅溫泉。

在露天浴池和客房的露天浴池可以欣賞到櫻花美景，夜間點燈的竹林夢幻氛圍也是一大重點。

賞櫻最佳時間：3月下旬～4月上旬左右

花壇酒店｜琴平花壇

地址：1241-5 , Kotohira, Kagawa, 766-0001

23,420日圓起～



山村別館日式旅館（山口縣）

在山村別館日式旅館，可以享受美肌溫泉區湯本溫泉的美肌之湯。

春天從西式露天浴池看到的櫻花，營造出融合了西式和日式風格的奢華空間。晚上可以看到盛開的星空，享受與白天不同的景色。

賞櫻最佳時間：3月下旬～4月上旬左右

山村別館日式旅館｜山村別館

地址：Fukawayumoto 533-1, Nagato, Yamaguchi, 759-4103

15,400日圓起～



湯布院山水館日式旅館｜ゆふいん 山水館（大分縣）

大分縣縣內幾乎到處都有溫泉湧出，被稱作日本第一的「溫泉縣——大分」，湯布院山水館日式旅館就是大分縣其中一間溫泉旅館。從由布院站步行約8分鐘，是遊覽湯布院的便利地點。

從觀景露天浴池可以欣賞到春天的櫻花和由布岳的景色就在眼前。

賞櫻最佳時間：3月下旬～4月上旬左右

湯布院山水館日式旅館｜ゆふいん 山水館

地址：Yufuin, Kawaminami 108-1, Yufu, Oita, 879-5196

45,056日圓起～



※櫻花盛開的條件因地區而異。本文為參考參考設施的官方資訊及日本氣象廳櫻花開花&滿開狀況所做成，實際預約時請參見官方網站的最新消息

※營業時間可能因新冠肺炎疫情的影響而變動



【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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