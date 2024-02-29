Trip.com優惠碼2024｜春日狂賞7大優惠　機票減$500門票享$20回贈

Trip.com優惠碼2024｜機票優惠｜門票優惠｜Trip.com推出「春日狂賞」7大優惠，由即日起至3月3日，一連5日都有超抵優惠代碼等你搶！預訂機票可以最多勁減HKD$500之餘仲有10%額外回贈，連預訂當地體驗、主題樂園門票都有回贈！即睇內文了解優惠詳情！



Trip.com推出「春日狂賞」優惠（圖片來源：Trip.com網頁截圖）

Trip.com春日狂賞7大優惠 手機App搶機票優惠碼

Trip.com優惠碼【1】搶HKD$500/HKD$200 Mastercard機票優惠碼

Mastercard機票優惠碼將於2024年3月1日00:00準時開搶，30張滿HKD$1,000 減HKD$500機票優惠碼及50張滿HKD$1,000 減HKD$200機票優惠碼等緊你！只要預訂機票產品並輸入指定優惠碼，再以香港或澳門地區發行之萬事達卡 （Mastercard）結賬即可享回贈！優惠名額有限，先用先得，用完即止。

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Trip.com優惠碼【2】預訂機票享10%Trip Coins 回贈

即使搶不到機票優惠碼亦不用灰心，因為只要於2024年3月1日 00:00 - 23:59 期間在Trip.com手機App預訂機票，都可以賺取額外10% 回贈，最多可獲得1,925 Trip Coins，相等於約HKD$150！而且機票回贈的獎賞名額、訂單數量不限！

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Trip.com優惠碼【3】預訂當地體驗享260 Trip Coins 回贈

不打算出國旅遊也沒關係！因為仲有景點、當地體驗、主題樂園門票回贈等緊你！由即日起至2024年3月3日，預訂當地體驗、主題樂園門票可以額外賺取260 Trip Coins 回贈，相等於約HKD$20！無論是海外、中國內地、澳門還是香港都適用！獎賞名額不限，會員在推廣期內最多可參與一次當地體驗 Trip Coins 回贈活動 。

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Trip.com優惠碼【4】名勝世界壹號郵輪航次訂單滿HKD$5000減HKD$200

由即日起至2024年3月3日，購買任意名勝世界壹號郵輪航次都享有滿額即減！只要在結帳前輸入優惠碼【JTXYPMTRSD】，訂單滿HKD$5000即減HKD$200！

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Trip.com優惠碼【5】Mastercard® 卡專享優惠

除了可以搶Mastercard®機票優惠碼，Trip.com亦有多個Mastercard® 卡專享優惠等你搶！預訂機票單一簽賬淨票價滿HKD$2,000或以上，輸入優惠碼【MCFLIGHT】，即可享HKD$100 即時折扣優惠；預訂指定入住日期內之任何酒店單一簽賬總額滿HKD$2,000或以上，並輸入優惠代碼【MCHOTEL】，即享HKD$100 即時折扣優惠！

此外，預訂當地體驗產品單一簽賬滿HKD$500或以上並輸入優惠碼【MCTNT】即可享HKD$25 即時折扣優惠；預訂高鐵車票單一簽賬滿HKD$500或以上，並於訂單填寫頁輸入優惠代碼【MCHSR】即可享HKD$25 即時折扣優惠。

每週優惠名額有限，名額會於優惠期內的每週五凌晨12時至12時半之間更新，先到先得，額滿即止。

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Trip.com優惠碼【6】Mastercard® 卡專享澳門旅遊優惠

Trip.com亦有Mastercard® 卡專享澳門旅遊優惠，預訂澳門酒店滿HKD$2,000，結帳前使用指定優惠碼【MOHOTEL1】即減HKD$180；預訂當地體驗滿HKD$600，結帳前輸入【MOPLAY1】即減HKD$50；澳門當地體驗滿HKD$400，結帳前輸入【MOPLAY2】即減HKD$30！每週優惠名額有限，名額會於優惠期內的每週一凌晨12時至12時半之間更新，先到先得，額滿即止。注意要以香港、澳門地區或中國大陸發行的 MASTERCARD卡結賬才可享有優惠！

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Trip.com春日狂賞優惠【7】中銀信用卡專享優惠

於2024年1月2日至2024年3月31日期間，只要憑合資格信用卡於 Trip.com 平台預訂機票，單一簽賬滿 HKD$1,800 或以上，並於訂單填寫頁輸入優惠代碼【BOCFLIGHT】即可享 HKD$180 即時折扣優惠；預付酒店或酒店套票單一簽賬滿 HKD$1,200 或以上，並於訂單填寫頁輸入優惠代碼【BOCHOTEL】，即可享 HKD$120 即時折扣優惠。

除了機票及酒店的優惠外，預訂任何當地體驗產品單一簽賬總額滿HKD$400或以上，並於訂單填寫頁輸入優惠代碼【BOCTNT】即可享 HKD$40 即時折扣優惠；預訂高鐵車票（包括高鐵香港段及內地段）單一簽賬淨票價滿HKD$400或以上，並於訂單填寫頁輸入優惠碼【BOCHSR】，即可享HKD$40即時折扣優惠。

每週優惠名額有限，並會於優惠期的每週二凌晨12時至12時半之間更新，先到先得，額滿即止。

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