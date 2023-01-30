【日本雪崩】日本全國（除沖繩縣外）上週受到寒流侵襲，各縣一度錄得零度以下低溫並且落起大雪。隨著風雪減弱，不少人趁週日上山滑雪。然而，長野有13名遊客在滑雪期間遇上雪崩。雪崩造成多人重傷，甚至有人心肺功能停頓。記者為大家整合了資料，提醒大家不幸遇到雪崩時應該怎樣辦，防範於未然。

日本長野縣雪崩活埋多人！5大雪崩求生方法 增加被埋時獲救機會

日本長野縣小谷村天狗原東部的白馬乘鞍岳昨日發生雪崩，雪崩衝擊13名當時正在滑雪的遊客，造成至少1人手臂骨折，2人一度失蹤。當地的救援人員今早尋回失蹤的2名遊客，他們都被埋於20至30厘米深的積雪當中，救援人員將積雪移除後，發現他們的心肺功能已停頓。

據了解，雪崩發生於栂池高原滑雪場附近，不屬滑雪道範圍的偏僻地帶。雪崩發生後，多人曾被埋，有人成功脫險後下山求助。為保障自己的安全，大家應盡量在受管理的滑雪場裡滑雪。即使遇上雪崩，亦會有工作人員從速施援。

然而，大自然變幻莫測，不論在哪處滑雪，大家亦有機會遇上雪崩。以下是一些雪崩發生後的求生方法，假若不幸被雪所埋，大家按照以下方法自救，生還的機會將有所提升：

雪崩發生後的求生方法【1】以游泳姿勢脫離積雪

大幅度擺動手腳能盡快脫險（圖片來源：Unsplash@Aldrin Rachman Pradana）

雪崩停止後，為防被困或凍傷，應該盡快擺脫積雪。若被積雪堆積著，大家可以透過做「游自由式」或「游背泳」的姿勢擺動身體，以盡早離開積雪。不懂泳術的朋友大幅度擺動手腳，亦有機會將身體推進並脫險。

雪崩發生後的求生方法【2】吐口水以分辨逃生方向

頭部被埋時會難以分辨方向（圖片來源：Unsplash@Brian Matangelo）

若不幸被雪埋著頭部或是整個身體，大家第一時間會因視覺受阻，而難以分辨地底和天空的方向。此時，大家應該將口水往嘴外吐，觀察口水因著地心吸力向哪一方流動。確認好天空的方向後，大家便能用「方法1」盡早脫離積雪。

雪崩發生後的求生方法【3】脫下非必要裝備

被困時，生命比財物更為重要（圖片來源：Unsplash@Mael Balland）

假若大家無法使用「方法1」所述的動作脫險，大家可以盡量嘗試脫下背包、隨身袋等不必要行裝，以減少重量及摩擦力。然而，雪崩探測儀及小雪鏟應繼續跟身，讓救援人員準確得知您的被困位置。

雪崩發生後的求生方法【4】挖出供呼吸的空間

鏟走面部及胸前的積雪可增加生存機會（圖片來源：Unsplash@Erik Mclean）

若被一尺或以上的積雪所埋，大家會較難以「方法1」逃生。為確保自己在等待救援期間不落入昏迷的狀態，大家應該盡可能用手或小雪鏟在面部及胸前挖出空間，讓自己仍能呼吸。如果沒有挖出空間，您將難以擴張胸腔以及呼吸到空氣，很大機會在短期內窒息。

雪崩發生後的求生方法【5】在被困時撒尿

受訓後的犬隻能以尿味分辨人的位置（圖片來源：Unsplash@Kristina Delp）

在被困期間，大家即使動彈不得，仍應該在有需要時撒尿。此舉雖然會弄髒衣物，但會增加大家被發現的機會——搜索犬會透過尿液的味道，能快一點找出您被困之處。徘徊在生死存亡之際，面子與衣物比起生命，已不算是甚麼。