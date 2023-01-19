印度多人被風箏割喉亡！附新年郊遊玩風箏6大安全須知

【印度風箏命案】印度古吉拉特邦的國際風箏節發生多宗事故！最少6人因風箏割破喉嚨而亡！另有逾百人因放風箏而受傷！記者翻查資料，發現香港也曾發生風箏傷人事故！大家郊遊及放風箏前，不妨留意以下須知，以免樂極生悲！

印度多人被風箏割喉亡！附6大安全須知！揀啱風箏先好放

印度部份地區在節慶期間有放風箏耍樂的傳統，不過，印度近年不斷發生與風箏有關的意外，引發多人復亡。

國際風箏節的其中一個放風箏場地（圖片來源：國際風箏節2023）

最新一輪意外發生於上週末，當時印度古吉拉特邦正舉行國際風箏節，成千上萬的風箏翺翔於邦內各處。期間，不少被控制得較差的風箏綫纏著其他放風箏者、甚至路過行人及電單車乘客的頸部，造成至少6人被綫割喉而亡，另有逾百人放風箏時從高處墮下或被風箏綫割傷。國際風箏節最終在鮮血之中結束。

國際風箏節的其中一個放風箏場地上的風箏（圖片來源：國際風箏節2023）

記者翻查資料，發現印度近乎每年都會有人因放風箏活動而傷亡，包括一名於2016年從車窗探頭看風箏時，遭玻璃風箏綫割喉的兒童。意外之所以時有發生，皆因部份人喜歡「鬥箏」——為求割斷他人的風箏綫，在自己的風箏綫上加裝刀片或尖銳品。

示意圖，非肇事風箏（圖片來源：Unsplash@Jainil Patel）

2015年，香港亦曾有人在船灣淡水湖堤壩郊遊期間，被旁人的風箏綫割傷喉嚨，幸好及時得到救治。為避免樂極生悲，記者為大家整合了安全須知，大家郊遊及放風箏前，不妨先參考：

放風箏安全須知【1】僅放適合自己的風箏

大家購買或製作風箏時，應考慮風箏的設計是否適合自己操作。初學者宜選用以單綫放飛的風箏，而非以多綫並較難操控的「特技風箏」。大家亦應選擇適合自己擁帶、放飛的風箏，過重或過大的都不適合。

國際風箏節期間被飄放的風箏（圖片來源：國際風箏節2023）

放風箏安全須知【2】挑選鮮豔的風箏

顏色鮮豔的風箏較容易察看，亦較吸引小朋友的注意。假若風箏失控墮地，旁人都會較留意到並從速躲避。風箏一旦墮進林間、水上，鮮豔的顏色會讓大家較快找到風箏的墜落點。

國際風箏節期間被飄放的風箏（圖片來源：國際風箏節2023）

放風箏安全須知【3】使用不易傷及他人或自己的風箏線

市面上的風箏線林林總總。為減少傷亡風險，大家應選擇較柔軟的風箏線，較尖銳的不採用。另外，大家也應避免使用透明魚絲，透明魚絲難以讓人察覺，容易絆倒、纏著自己或旁人。

國際風箏節期間被飄放的風箏（圖片來源：國際風箏節2023）

放風箏安全須知【4】盡量不在人多擠逼之處放風箏

放風箏宜在空曠、人少之處，以免弄傷他人或弄壞風箏。根據香港法例《1995年飛航（香港）令》（下稱《飛航令》），香港境內所有機場範圍及其五千米內、任何船隻、汽車或構築物六十米範圍內的地方均不能夠放風箏。大家經過放風箏的人群時亦要提高醒覺，避免被失控的風箏弄傷。

國際風箏節期間被飄放的風箏（圖片來源：國際風箏節2023）

放風箏安全須知【5】不將風箏放得太高

風箏放得愈高，失控的風險愈高。根據《飛航令》，大家不可以把風箏飄放至離地面高度超過六十米的地方。其實把風箏放得低一些，在地面則較易欣賞到風箏上的圖案。既美觀，又安全。

（圖片來源：Unsplash@Markus Krisetya）

放風箏安全須知【6】不在雨天或其他惡劣天氣下放風箏

若在大風雨下放風箏，風箏容易被吹破、吹斷。即時沒風雨，大家亦應於烏雲臨到時收起風箏，以免雲中夾雜雷雲，令風箏及自己觸電。大家只適宜在能見度及天色良好的情況下放風箏。