內地人遊港︳中國旅客來港再添打卡新熱潮　維港擺姿學李嘉誠風采

來港觀光的中國旅客數量日漸增加。早前有旅客於麥當奴道的街牌及各大港鐵站的書法牆擺姿勢打卡，使特色路名街牌、港鐵站頓成打卡勝地。近日，尖東亦成為了不少旅客的打卡好去處，不少內地旅客在維港畔擺出李嘉誠的姿態，模仿他的風采，盼能做到成功人士。



中國旅客到維港打卡 擺李嘉誠同款姿態

包括微博、微訊、小紅書在內的多個中國社交媒體，近日出現不少關於中國旅客來港的帖文。繼早前有大量中國旅客帶著麥當勞餐廳紙袋到麥當奴道，與街口的街牌合照，以及在港鐵站的書法牆前拍文青照。中國旅客近日又有「新玩法」——在維港畔模仿李嘉誠。

從相關帖文可見，旅客都會擺出李嘉誠在網上照片中的手勢，模仿李嘉誠的風采。被模仿的李嘉誠手勢包括揮動左手、以右手指著觀眾以及雙手合實。

▼3大被模仿的李嘉誠手勢▼

大量相關貼文更同時加上了「李嘉誠同款拍照機位」、「李嘉誠同款背景圖」、「成功人士手勢」等標籤。看來，不少旅客都盼望能夠透過模仿李嘉誠，同樣能夠成為成功人士。

李嘉誠合成照 被內地網民瘋傳

記者翻查資料，被旅客推崇的李嘉誠照片並非確實在維港拍攝，而是李嘉誠在多場記者會被中、港及外媒攝影師拍攝後，相片被人移花接木，放在維港背景做合成照片。而連日有旅客到訪且模仿李嘉誠的位置，是在尖東香港麗晶酒店對出的一段星光大道。

其中一張照片被移花接木前，為新華社記者拍下的原圖。（圖片來源：新華社）

▼星光大道近月的熱鬧情況▼