旅行數據卡限時$10必搶！日韓台泰/澳門都用得、4日/7日4G上網

準備出發去旅行前，記得事先準備好有上網功能的電話數據卡。最近有旅遊平台推出超抵優惠，4日或7日旅遊數據漫遊卡折後最平只需$10，日本、台灣、韓國、泰國、澳門、中國內地都用得，即睇開賣日期及優惠詳情！



旅行電話卡最平$10

旅遊平台Trip.com由5月29日起推出「5.29 夏日狂賞」，優惠涵蓋多項本地及海外酒店住宿或體驗，當中包括自由行必備的4G上網電話卡低至15折，最平$10就可以買到。

4日/7日4G上網 日韓台泰都用得

Trip.SIM旅行數據漫遊電話卡覆蓋範圍包括日本、台灣、韓國、泰國、澳門、中國內地等15個地區，首100張4日數據卡即減$58，每張只需$10，超抵買！優惠將於2023年6月2日上午10時開搶，限量100個名額，售完即止。

上網電話卡優惠【1】4日數據卡$10

價錢：4日數據卡$10（原價$68）

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如果搶不到$10上網SIM卡，亦可以低至69折入手4日或7日數據卡，最平$47有交易！

上網電話卡優惠【2】4日/7日數據卡低至69折

價錢：4日數據卡$47（原價$68）、7日數據卡$67（原價$88）

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要留意，想購買上述優惠產品要先成為Trip.com會員，成功購買後，需於下單後60日內前往10家門市兌換，購買方法、門市資料及使用詳情可以參閱Trip.com網站。

優惠詳情：

優惠期：2023年6月2日上午10時至2023年6月2日23:59或售完即止

領取日期：下單時選擇預計領取日期，並於60日內前往10家門市兌換數據卡

領取門市：請按此預訂網址及詳情：請按此