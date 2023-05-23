UNIQLO感謝祭︳14日激減大量T恤內衣$19起　100周年迪士尼新品$99

UNIQLO感謝祭2023！UNIQLO感謝節優惠與GU感謝節同步舉行，一連14日推出多重優惠。UNIQLO感謝祭優惠商品將於5月26日起開鑼，多款熱賣男女裝，如AIRism T恤、背心、牛仔褲、內衣等減價$19起，大家不要錯過。



UNIQLO感謝祭一連14日減價 AIRismT恤/內衣$19起

UNIQLO感謝節（UNIQLO感謝祭）將於本周五（5月26日）正式開鑼，一連14日推出多重超抵優惠。UNIQLO感謝祭將推出兩周優惠，分別是5月26日至6月1日（第一周），及6月2日至6月8日（第二周），多款熱賣商品勁減，當中包括AIRism系列商品、背心及多款內衣褲，最平$19入手。

（圖片來源：Mira Place）

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迪士尼100周年紀念新品

UNIQLO感謝節（UNIQLO感謝祭）第一周更推出全新迪士尼100周年紀念T恤系列，設計難得地來自世界各地的參賽作品，創作風格獨特，將以優惠價格$99發售，迪士尼迷一定要留意呀！

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此外，UNIQLO感謝節（UNIQLO感謝祭）第二周則會推出人氣漫畫《龍珠》主題UT系列新品，更將推出限量版收藏 Box Set，包含7款男女裝T恤，極具收藏價值。

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大量單品優惠$19起

除了限定新品外，UNIQLO感謝節（UNIQLO感謝祭）期間亦將繼續推出大量單品優惠，當中包括男女裝服飾，女裝包括基本款短袖T恤、長裙、牛仔褲、休閒寬褲、針織外套、居家服、內衣褲等；男裝服飾都有減價，包括淨色或印花短袖T恤、聯乘人氣品牌T恤、牛仔褲、外套、襪子、內衣褲等，優惠價$19起就有交易。

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消費滿$400 $1換保冷袋

於UNIQLO感謝節（UNIQLO感謝祭）內，5月26日（五）至6月1日（四）期間，於UNIQLO門市單次消費滿$400，可以$1 換購 BRUNO 保冷袋1個，每天每店名額65個，新城市廣場店、海港城店及澳門威尼斯人店每天名額增加至96個；利舞臺旗艦店、網絡旗艦店及大三巴前店每天名額增加至140個。

▼精選UNIQLO感謝祭優惠款式▼

同時UNIQLO感謝節（UNIQLO感謝祭）期間，推出多項網店優惠，其中新會員入會可獲最高$100優惠券，以及門店自提升級服務等。大家記得把握機會。

UNIQLO感謝節（UNIQLO感謝祭） 詳情

推廣日期：5月26日至6月8日

推廣地點：UNIQLO門市及網店

購網官網：請按此*詳情請留意官網。