Haagen-Dazs優惠｜買1送1自選8球雪糕$119　可分兩次換附訂購網址

Haagen-Dazs雪糕買一送一！Haagen-Dazs推出雪糕買一送一優惠，8球自選口味雪糕外賣折後最平每份$59.5起就可以食到，更可以分開兩次兌換，炎炎夏日又是時候歎凍冰冰雪糕，即睇優惠詳情！



Haagen-Dazs雪糕買一送一！8球雪糕最平$59.5/份

Haagen-Dazs推出外賣雪糕買一送一優惠！由即日起，經旅遊平台Klook預訂Haagen-Dazs「外賣甜品快樂無限電子券」（$119），即可享有限時買一送一優惠。每張電子券可以換購8球自選口味雪糕，折後每份只需$59.5，可以與家人朋友開心分享，相當抵食！

（圖片來源︰Klook截圖）

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Häagen-Dazs「快樂無限（Mini Happy Forever ）」可以自選8球不同口味雪糕，再配窩夫圈及水果。今次限時優惠包括兩張電子優惠券，如果怕一次過吃不完更可以分兩次兌換，最適合炎炎夏日消暑！

Haagen-Dazs雪糕買一送一優惠

訂購日期：即日起至售完即止

兌換日期：即日起至2023年6月22日23:59

兌換地點：香港 Häagen-Dazs分店

訂購網址：請按此