深水埗美食︳水果之王白菜價！內地遊客大推榴槤一條街最平$50個

買水果出名去油麻地果欄，內地遊客固然去尋寶，在果欄買榴槤其實已幾平，但最近內地遊客大推深水埗北河街買榴槤，盛讚是「榴槤一條街」，水果之王榴槤，在香港只是白菜價。



最平$50/個即剝即食 實現榴槤自由！

旅客分享︰「這裡的榴槤感覺不要錢，真的超級多人買，而且真的超級便宜。」「水果之王榴槤，在香港白菜價啊！」早於《東張》派攝製隊採訪，內地社交平台《小紅書》已有不少內地遊客大力推介去深水埗北河街買榴槤，還大讚「愛了愛了，終於在香港實現了榴槤自由！」大大個榴槤最平$50/個（$100/2個），部分賣$70/個（$150/2個），普遍是$80、$90/個。泰國寶石球、金枕、金腰…各款，內地客激讚連連，還推介必定更平賣的時間，大概是晚上6點、7點，之後檔販可能會收檔。有些旅客更分享急不及待在街上剝榴槤，即剝即食，啖啖肉，齒甲留香。

（圖片來源︰東張+影片截圖）

按圖有更多內地遊客分享「榴槤一條街」的照片及留言▼▼

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「榴槤一條街」深水埗站C2出口前走50米

雖則大讚是「榴槤一條街」，具體來說約兩、三檔，特意來香港吃喝玩的內地遊客，已有不少人分享將榴槤納入必買清單。地址在深水埗站C2出口一直走，旅客仔細解釋︰「一出來有幾家不要看！價格貴！要一直往前走50米大概5分鐘，就是榴槤一條街啦！我買的是港幣$150/2個，每個有4斤左右，在路邊開了一個五房肉的，每塊都好飽滿！現開現吃！真的好新鮮！吃到飽！有些金枕低至$19.9/磅，吃了3個榴槤，飽了！最後買2磅山竹去去火。」

除了深水埗北河街，也有內地客推介旺角街市及油麻地果欄，對於他們來說一樣是平、靚、正。

揀薄殼厚肉榴槤貼士

榴槤成熟到某個程度時，榴槤刺會變軟，如果用拇指及食指可以將兩條刺拉在一起，代表榴槤已經成熟，該位置會較薄殼及厚肉；另一個方法是看每一根榴槤刺的根部，見到每條榴槤刺呈金字塔形狀，塔底闊，代表殼薄、肉厚。換言之，榴槤刺愈尖細代表殼厚、肉少。

按圖看如何揀薄殼厚肉的榴槤▼▼

看榴槤刺就知榴槤是否薄殼厚肉（鄧倩瑩攝）