扒王之王｜旺角復活味道勝從前新位置遭熱討　網民︰食完落樓被查

扒王之王早前疑似翻生，近日終於揭盅，新店已開張，已有網民「找數」到店鋸扒。看網民分享，價錢算親民。不過，不少人討論地點，「上面唱K跳舞多美女，下面扒王之王食扒」，頗是諷刺。



6月23日▼▼

見香港茶餐廳及美食關注組網民分享，扒王之王在6月19日已開業。

（FB@香港茶餐廳及美食關注組）

不少網民已幫襯，紛紛回味昔日感覺，有人讚比之前沙田店更好吃，咖喱牛腩不錯值得支持。價格大概$75吃到鐵板一哥蒜蓉牛扒、鐵板洋蔥牛柳粒、黑椒德國鹹豬手…售價親民。然而，新店地點卻意外成了討論焦點，因為「扒王」在華美大廈2樓，樓上幾層有卡啦OK夜總會、桑拿等。有網民笑指樓上跳茶舞多美女，樓下吃扒；食完扒又可轉場到樓上按摩云云，更有網民分享食完扒落樓，恰巧給警察截查身份證。

（FB@香港茶餐廳及美食關注組）

睇網民留言及在社交平台上分享的照片▼▼

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5月24日▼▼

本年2月尾，最後一間扒王之王結業成集體回憶，3個月後東山再起，「扒王之王」於旺角山東街36號華美大廈2樓即將開業。有網民拍到大大張Poster，並分享至「香港茶餐廳及美食關注組」FB群組專頁。

（圖片來源︰香港茶餐廳及美食關注組FB專頁）

「第一個去排隊」、「葉問5之扒王之王、葉問都復活啦有咩唔得！？」、「個新logo仲老套過以前，祝佢好運」、「佢冇話執笠，不嬲都話係搬旺角」、「扒女回來了」、「我覺得『扒王之王X農場餐廳』應該大有可為」網民嬉笑怒罵、眾說紛紜。

以下有網民評價▼▼

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其實，上月已有報道指扒王之似是捲土重來，新舖於5月中在旺角開業，料為老闆李德麟的自用舖。今次網民將消息放上社交平台分享，引起更多人迴響。帖文張貼未足一日，已有約千人表達心情及大量留言，部分人覺得扒王之王「打不死」，部分人表示會再去光顧，更有網民留言指專程探一趟，發現店舖已在裝修。