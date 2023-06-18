黃鴨香港2023｜父親節1隻鴨謝幕撤退+24港鐵站打卡位維持(多相)

10年無見！巨型吹氣黃鴨（DOUBLE DUCKS 10 YEARS CHALLENGE）重歸香港。荷蘭藝術家霍夫曼創作的《橡皮鴨二重暢》啟航，6月10日起維港中環海面開放予公眾，6月18日父親節，橡皮鴨更會出巡到尖沙咀、銅鑼灣，讓大家和爸爸一同打卡，巡遊後，1隻黃鴨先拜拜告別，另1隻留待19日早上放氣，9天展覽圓滿閉幕。



6月18日黃鴨香港更新▼▼

下午6:20開始，黃鴨歷時半小時多慢慢被放氣。

（圖片來源︰TVB新聞截圖）

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下午5:50黃鴨漸漸被放氣，已經沒有之前脹卜卜，放氣後會拖回青衣船廠。

（圖片來源︰TVB新聞截圖）

下午1:00開始黃鴨巡遊︰

(張旭珠攝）

(張旭珠攝）

(張旭珠攝）

(張旭珠攝）

雖然黃鴨展期今日完結，市民仍可繼續在香港各區，海陸空式追踪橡皮鴨的蹤影，例如保誠尖沙咀3D立體户外橡皮鴨裝置、csl.橡皮鴨SIM卡、昂坪360飛天橡皮鴨纜車、ZA BANK 及 VSFG平台上的橡皮鴨數碼藝術收藏品、港鐵橡皮鴨車站，還有橡皮鴨天星小輪、橡皮鴨叮叮電車。

上午9:00官方消息公布︰

《橡皮鴨二重暢》主辦方All Rights Reserved 官方FB宣布以下安排：

下午1點前：一對橡皮鴨最後機會同場展出

下午1點開始：一隻橡皮鴨開始海上巡遊

下午約3點左右：巡遊橡皮鴨游到灣仔海面，隨即原地完成展出，放氣退場。

約翌日早上：另一隻留在中環海面的橡皮鴨完成展出，放氣退場。

（All Rights Reserved 官方FB）

6月17日黃鴨香港更新▼▼

天文台曾一度發出紅色暴雨警告，不少市民無懼風雨，冒雨前往，與兩隻黃鴨打卡拍照。

（圖片來源︰Joyce Lai授權）

(圖片來源：小紅書）

6月16日黃鴨香港更新▼▼

今周日父親節（18日），其中一隻橡皮鴨更會「出巡」在海上巡遊，約下午1時開始，由中環海面出發，漫「游」經過銅鑼灣避風塘、炮台山東岸公園主題區，游向尖沙咀，途經星光大道，與沿岸市民旅客打招呼Hello Duck！游到文化中心會折返中環海面，與同伴再相聚，全程約兩個多小時。巡遊後，展覽將隨即圓滿閉幕。

（主辦方ARR提供）

（主辦方ARR提供）

之前黃鴨於不穩天氣下一度「落單」，不少人風雨不改專程陪伴，工作團隊連夜守護，黃鴨「爸爸」荷蘭藝術家霍夫曼深受感動，離港前刻意到場向圍觀群眾致意。

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現場網購領取處將繼續開放至6月22日（星期四）下午8時，供已網購的顧客提貨。主辦單位呼籲，當日避免駕駛或乘坐私人船隻靠近，以免衝擊或製造海浪影響黃鴨。

此外，今日特別加推全球限量250隻橡皮鴨小夜燈8”高，內置感應芯片，輕拍控制小夜燈開關，點綴房間，營造氛圍。

6月12日黃鴨香港更新▼▼

全隻已經脹起！兩隻黃鴨再結伴游維港展覽。

（讀者Cheryl Tam提供）

（香港01/廖雁雄攝）

黃鴨返維港了！正準備中。

（圖片截圖︰黃色巨鴨FB專頁）

（圖片截圖︰黃色巨鴨FB專頁）

《香港01》記者今早（12日）直播黃鴨「復活」過程▼▼

直播片︰黃鴨復活 ．直播︱「扁皮」黃鴨吹脹返來啦！雙鴨重聚拍住上

6月11日黃鴨香港更新▼▼

昨天被放氣的黃鴨凌晨拖回青衣船廠檢查，有網民下午拍到照片，「片皮鴨」再度被吹脹，停泊在船廠中。主辦方官方宣佈已為黃鴨反覆完成檢查，將重返維港，但未知日子。主辦單位感謝社會大眾對《橡皮鴨二重暢》的關注及支持，不少市民更特別前往展場陪伴落單的橡皮鴨。

（圖片截圖︰黃色巨鴨FB專頁）

(TVB 新聞截圖）

6月10日黃鴨香港更新▼▼ 1隻不幸漏氣？《香港01》一名同事在影相時，剛好拍到漏氣一刻，巨鴨變片皮鴨！暫時剩「鴨皮」浮在水面，工作人員正檢查。據悉主辦方在例行檢查時，發現其中一隻橡皮鴨因天氣熱氣壓升，內部氣壓膨脹變繃緊，考慮後決定主動放氣以減低風險，並運回廠修理，未知何時復出，另一隻則未發現異常，展期繼續。

(香港01攝）

(香港01攝）

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6月9日黃鴨香港更新▼▼

荷蘭藝術家霍夫曼創作的《橡皮鴨二重暢》正式啟航，6月10日起維港中環海面開放予公眾，6月18日父親節，橡皮鴨更會出巡到尖沙咀。

（何以諾攝）

巨型雙鴨希望帶給港人歡樂

目前，橡皮鴨已「游」走過50個不同地方。創辦人表示雙鴨的意義為「Double Duck，Double Luck」，希望雙鴨在社會動蕩、肺炎疫情後，再次帶給香港人歡樂。雙鴨到臨，吸引逾百名民眾在金鐘海濱駐足欣賞。當中不乏提著相機或駕駛著航拍機的攝影發燒友，冒著炎熱的天氣，為雙鴨留影。

黃鴨香港（大會提供）

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《香港01》記者今早直擊黃鴨維港遊情況，以下有新聞影片▼▼

6月8日黃鴨香港更新▼▼

晚上10:30左右開始吹脹黃鴨準備展覽見香港市民。不少行人途經時停下腳步，或專程來探黃鴨看準備工作。

（圖片截圖︰黃色巨鴨FB專頁）

黃鴨於6月10日起游維港 展期料兩周

上次巨型吹氣黃鴨有大約16.5米高，相當於6層樓，今次有18米高！相隔10年，巨黃鴨長高了！看上去真的非常壯觀。適逢橡皮鴨訪港10周年，策展人ARR今年再辦大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，橡皮鴨首度偕同伴打孖暢遊維多利亞港，就像「囍」、「朋」二字，象徵好事成雙，於6月10日起開放予公眾，展期視乎天氣等情況而定，預計為期約兩星期。橡皮鴨將停在維港海面，毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）。

（大會提供）

海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》詳情

日期︰2023年6月10日起

地點︰香港維多利亞港（毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）

藝術家︰霍夫曼（Florentijn Hofman）

主辦單位︰AllRightsReserved

官方網站︰https://doubleducks.ddtstore.com

社交平台︰https://instagram.com/doubleducks_official/



（大會提供）

金鐘等24個港鐵車站 黃鴨仔沿途打氣

此外，橡皮鴨18款造型於即日起散佈在24個港鐵車站，包括中環站、金鐘站、紅磡站、九龍塘站、銅鑼灣站、尖沙咀站、旺角站、彩虹站、大圍站，機場站、荃灣站、土瓜灣站、沙田站、屯門站及上環站，希望香港人在忙碌生活中，有橡皮鴨為大家打氣。

黃鴨港鐵車站（MTR提供）

（MTR提供）

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金鐘站鴨仔主題車站 巨型玻璃天窗有好奇鴨

金鐘站，即日起變成為期間限定「橡皮鴨主題車站」，E出口亦成為「橡皮鴨主題出口」，站內多處包括月台旁等，都可發現橡皮鴨影蹤及與展覽有關的設計如橡皮鴨腳印、水滴等，全方位佈滿可愛的橡皮鴨圖案，有一系列主題打卡位。除了一群可愛的橡皮鴨外，金鐘站E出口6米高24.5米闊的巨型玻璃天窗更令人眼前為之一亮，半圓玻璃天窗首次化身成趣緻鴨子臉，一隻充滿好奇心的橡皮鴨探頭看，像與維港上暢遊的一雙橡皮鴨遙遙相望，為大眾繁忙的生活添上樂趣。

金鐘站鴨仔主題車站（大會提供）

全城鴨仔熱 橡皮鴨電車遊港島

另外，電車也可看到橡皮鴨踪影，因展覽特別粉飾的一架橡皮鴨主題電車，今日起一個月內在街道上行走，帶來藝術氣息。

橡皮鴨電車遊港島（大會提供）

黃鴨獨家主題紀念品

最後，橡皮鴨獨家主題紀念品，包括全球限量只有300枚銅像雕塑、全手工精製原木雕塑、並肩造型的3.5吋搪膠公仔及可愛毛絨公仔、隨時組合或分開的吊飾磁石毛公仔；部分精品更富有地道特色，包括麻雀連籌碼套裝，與以傳統青花紋飾​​繪有香港特色的陶瓷3合1茶具套裝；另外亦有適合家庭粉絲的成人和兒童限定款T恤等紀念品，將於6月5日上午11時起在DDT Store網上開售，訂購的商品可選擇送貨或於展覽現場自取。展覽現場不設銷售，只供網上訂購後取貨。數量有限，售完即止。

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巨型雙鴨維港遊（大會提供）

《香港01》新聞同事早前在青衣北部担杆山路船廠直擊雙鴨出海試水，似乎一切準備就緒，6月10日起正式游入維港，令人好期待！

有新聞片︰黃鴨試水．直播｜兩巨型黃鴨青衣試水 隔10年下月打孖游維港

巨型雙鴨維港遊（圖片來源︰arr.allrightsreserved IG）

黃鴨香港2023（圖片來源︰arr.allrightsreserved、doubleducks_official IG）

巨型吹氣黃鴨已有官方IG，《橡皮鴨二重暢》主辦單位ARR官方發起「DOUBLE DUCKS 10 YEARS CHALLENGE」，分享2013年橡皮鴨回憶，hashtag #DoubleDucks， 有機會給官方轉發圖片，一起見證巨黃鴨游維港壯舉。

黃鴨香港（圖片來源︰arr.allrightsreserved IG）

兩隻巨型吹氣黃鴨，又有人稱「橡皮鴨」（Rubber Duck）在2013年吸引近800萬人去「打卡」，最後因多處破損而漏氣變「片皮鴨」，那年在維多利亞港呆了12天後，慘變一層橡皮飄蕩海港，大家還記得？今次2隻黃鴨結伴同遊再為港人加油打氣，以藝術治癒人心。