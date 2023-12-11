哈利波特展覽登陸澳門！6大展區體驗魔法生活　1個方法半價買門票

哈利波特展覽登陸澳門！《哈利．波特：展覽》首次來到亞洲展出，入場除了可以了解到電影幕後製作細節外，亦可親身近距離欣賞到電影中出現過的佈景與道具，以及嘗試「施展魔法」。即睇下文展覽地點、日期、購票途徑，一個方法可以半價買到門票，fans不要錯過！



大家可以在場內嘗試施展魔法（圖片來源：澳門倫敦人度假村）

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電影中出現過的佈景與道具，會在場內呈現（圖片來源：澳門倫敦人度假村）

哈利波特展覽──12月澳門倫敦人開幕

《哈利．波特：展覽》是目前世界上最大規模的《哈利波特》巡迴展覽。展覽將於12月15日開始在澳門倫敦人度假村舉行，是首次於亞洲地區舉辦，讓fans不用遠赴英國，也能進一步認識到《哈利波特》中的故事人物、場景佈置和法術。

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哈利波特展覽──體驗電影情節

展覽採用逼真設計和高階技術，將《哈利波特》及《怪獸與牠們的產地》系列書籍和電影中的重要情節展現觀眾眼前。大家進入展館時，都將獲發一條腕帶，腕帶會透過無線射頻技術，把大家的旅程記錄下來並建立自己的巫師檔案，感受魔法。

哈利波特展覽──當一天霍格華茲的學生

入場人士於展覽中不但能看到《哈利波特》以及《怪獸與牠們的產地》系列電影中的道具及場景佈置，還可一覽舞台劇《哈利波特：被詛咒的孩子》的場景，了解電影製作的幕後細節。此外，也可在場內練習魁地奇、釀製魔藥、種植魔蘋果，試當一天霍格華茲的學生，為學院贏取分數。

（圖片來源：澳門倫敦人度假村）

哈利波特展覽──6大重點展區！將電影中的食品帶回家

展覽設有6大佈景展區，當中包括《從紙本到熒幕展區》、《霍格華茲城堡展區》、《霍格華茲大禮堂展區》、《霍格華茲教室》、《霍格華茲學院》與《海格的小屋及禁忌森林》，讓大家理解《哈利波特》由草稿到搬上大銀幕的過程，體會角色們在霍格華茲不同地點時的感受。

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展覽中還設有紀念品店，讓意猶未盡的朋友把魔法世界的物品與主題精品帶回家。除了小玩意，大家亦可一嘗朱古力蛙和瓶裝奶油啤酒等魔界的美酒佳餚。

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《哈利．波特：展覽》（澳門站）

地點：澳門倫敦人度假村

地址：澳門路氹連貫公路

日期：2023年12月15日起

交通：乘搭澳門倫敦人度假村免費穿梭巴士可直達，穿梭巴士開出地點及班次可參考度假村官方網站

門票收費：

１. [01空間]獨家套票

- 1大人1小童: $550 (原價: $577)

- 2大人: $623 (原價: $654)

２. 標準門票

- 成人 (13歲或以上): $327

- 小童 (3-12歲): $250

2歲或以下的訪客可免費參觀，無需購票。

３. VIP門票＊： 大小同價: $712

VIP門票包括展覽目錄、精美帆布袋、黄油啤酒及電子照片，以及具收藏性的尊屬掛繩、免費語音導覽、澳門幣80元購物券用於紀念品專門店（須購物滿澳門幣160元方可使用購物券，並須於參觀當日使用，且不能兑換成現金）。VIP門票持有者則可於已選日期當天任何時間入場。



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