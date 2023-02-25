澳門酒店推介2023｜福布斯澳門22間5星酒店！倫敦人/上葡京首上榜
澳門酒店推介！福布斯旅遊指南2023出爐，今年澳門有22間酒店勇奪福布斯5星酒店殊榮，當中有5間更是首次上榜，包括澳門倫敦人、澳門上葡京等，即睇福布斯最新星級酒店名單（排名不分先後）！
澳門酒店推介2023｜福布斯澳門22間5星酒店！倫敦人/上葡京首上榜
【1】澳門新濠鋒酒店
澳門新濠鋒酒店
地址：澳門氹仔廣東大馬路
預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com
【2】澳門悅榕莊
澳門悅榕莊
地址：「澳門銀河™」綜合度假城澳門路氹城
預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com
【3】澳門美獅美高梅酒店
澳門美獅美高梅酒店
地址：澳門路氹體育館大馬路
預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com
【4】澳門萬利酒店
澳門萬利酒店
地址：澳門外港填海區仙德麗街
預訂：Agoda｜Trip.com
【5】澳門四季酒店
澳門四季酒店
地址：澳門望德聖母灣大馬路以南，地段1第6區和第7區
預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com
【6】澳門銀河酒店
澳門銀河酒店
地址：「澳門銀河™」綜合度假城澳門路氹城
預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com
【7】澳門新葡京酒店
澳門新葡京酒店
【8】澳門上葡京酒店
澳門上葡京酒店
地址：澳門射擊路
預訂：Trip.com
【9】澳門卡爾拉格斐奢華酒店大樓（THE KARL LAGERFELD）
澳門卡爾拉格斐奢華酒店大樓（THE KARL LAGERFELD）
地址：地址：澳門路氹城上葡京綜合度假村
預訂：Trip.com｜永安旅遊｜Klook
【10】澳門倫敦人御園
澳門倫敦人御園
地址：澳門路氹城路氹連貫公路
預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook
【11】澳門倫敦人
澳門倫敦人
地址：澳門路氹金光大道第五、六地段
預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook
【12】澳門大倉酒店
澳門大倉酒店
地址：「澳門銀河™」綜合度假城澳門路氹城
預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook｜永安旅遊
【13】澳門四季名薈
澳門四季名薈
地址：澳門望德聖母灣大馬路
預訂：booking.com｜Trip.com｜Klook
【14】澳門文華東方酒店
澳門文華東方酒店
地址：澳門孫逸仙大馬路945號
預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook｜永安旅遊
【15】澳門美高梅酒店
澳門美高梅酒店
地址：澳門外港新填海區孫逸仙大馬路
預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook
【16】澳門麗思卡爾頓酒店
澳門麗思卡爾頓酒店
地址：「澳門銀河™」綜合度假城 澳門路氹城
預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook
【17】澳門美高梅天樂閣
澳門美高梅天樂閣
地址：澳門外港新填海區孫逸仙大馬路
預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook
【18】澳門新濠天地 - 摩珀斯
澳門新濠天地 - 摩珀斯
地址：澳門路氹連貫公路
預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook｜永安旅遊
【19】澳門新濠天地 - 頤居
澳門新濠天地 - 頤居
地址：澳門路氹連貫公路
預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook｜永安旅遊
【20】澳門新濠影匯酒店
澳門新濠影匯酒店
地址：澳門路氹連貫公路
預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook｜永安旅遊
【21】澳門永利酒店
澳門永利酒店
地址：澳門外港填海區仙德麗街
預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜永安旅遊