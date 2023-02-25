澳門酒店推介！福布斯旅遊指南2023出爐，今年澳門有22間酒店勇奪福布斯5星酒店殊榮，當中有5間更是首次上榜，包括澳門倫敦人、澳門上葡京等，即睇福布斯最新星級酒店名單（排名不分先後）！

澳門酒店推介2023｜福布斯澳門22間5星酒店！倫敦人/上葡京首上榜

【1】澳門新濠鋒酒店

（酒店官網）

澳門新濠鋒酒店

地址：澳門氹仔廣東大馬路

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com

【2】澳門悅榕莊

（酒店官網）

澳門悅榕莊

地址：「澳門銀河™」綜合度假城澳門路氹城

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com

【3】澳門美獅美高梅酒店

（酒店官網）

澳門美獅美高梅酒店

地址：澳門路氹體育館大馬路

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com

【4】澳門萬利酒店

（酒店官網）

澳門萬利酒店

地址：澳門外港填海區仙德麗街

預訂：Agoda｜Trip.com

【5】澳門四季酒店

（酒店官網）

澳門四季酒店

地址：澳門望德聖母灣大馬路以南，地段1第6區和第7區

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com

【6】澳門銀河酒店

（酒店官網）

澳門銀河酒店

地址：「澳門銀河™」綜合度假城澳門路氹城

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com

【7】澳門新葡京酒店

（酒店官網）

澳門新葡京酒店

地址：澳門葡京路4號

預訂：Agoda｜Trip.com

【8】澳門上葡京酒店

（酒店官網）

澳門上葡京酒店

地址：澳門射擊路

預訂：Trip.com

【9】澳門卡爾拉格斐奢華酒店大樓（THE KARL LAGERFELD）

（酒店官網）

澳門卡爾拉格斐奢華酒店大樓（THE KARL LAGERFELD）

地址：地址：澳門路氹城上葡京綜合度假村

預訂：Trip.com｜永安旅遊｜Klook

【10】澳門倫敦人御園

（酒店官網）

澳門倫敦人御園

地址：澳門路氹城路氹連貫公路

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook

【11】澳門倫敦人

（酒店官網）

澳門倫敦人

地址：澳門路氹金光大道第五、六地段

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook

【12】澳門大倉酒店

（酒店官網）

澳門大倉酒店

地址：「澳門銀河™」綜合度假城澳門路氹城

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook｜永安旅遊

【13】澳門四季名薈

（酒店官網）

澳門四季名薈

地址：澳門望德聖母灣大馬路

預訂：booking.com｜Trip.com｜Klook

【14】澳門文華東方酒店

（Booking.com）

澳門文華東方酒店

地址：澳門孫逸仙大馬路945號

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook｜永安旅遊

【15】澳門美高梅酒店

（酒店官網）

澳門美高梅酒店

地址：澳門外港新填海區孫逸仙大馬路

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook

【16】澳門麗思卡爾頓酒店

（酒店官網）

澳門麗思卡爾頓酒店

地址：「澳門銀河™」綜合度假城 澳門路氹城

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook

【17】澳門美高梅天樂閣

（酒店官網）

澳門美高梅天樂閣

地址：澳門外港新填海區孫逸仙大馬路

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook

【18】澳門新濠天地 - 摩珀斯

（酒店官網）

澳門新濠天地 - 摩珀斯

地址：澳門路氹連貫公路

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook｜永安旅遊

【19】澳門新濠天地 - 頤居

（酒店官網）

澳門新濠天地 - 頤居

地址：澳門路氹連貫公路

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook｜永安旅遊

【20】澳門新濠影匯酒店

（酒店官網）

澳門新濠影匯酒店

地址：澳門路氹連貫公路

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook｜永安旅遊

【21】澳門永利酒店

（酒店官網）

澳門永利酒店

地址：澳門外港填海區仙德麗街

預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜永安旅遊

【22】澳門永利皇宮酒店

（酒店官網）

澳門永利皇宮酒店

地址：澳門體育館大馬路

預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜永安旅遊