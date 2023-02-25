澳門酒店推介2023｜福布斯澳門22間5星酒店！倫敦人/上葡京首上榜

撰文：西米Lu
出版：更新：

澳門酒店推介！福布斯旅遊指南2023出爐，今年澳門有22間酒店勇奪福布斯5星酒店殊榮，當中有5間更是首次上榜，包括澳門倫敦人、澳門上葡京等，即睇福布斯最新星級酒店名單（排名不分先後）！

澳門酒店推介2023｜福布斯澳門22間5星酒店！倫敦人/上葡京首上榜

【1】澳門新濠鋒酒店

（酒店官網）

澳門新濠鋒酒店

地址：澳門氹仔廣東大馬路
預訂：Agodabooking.comTrip.com

【2】澳門悅榕莊

（酒店官網）

澳門悅榕莊

地址：「澳門銀河™」綜合度假城澳門路氹城
預訂：Agodabooking.comTrip.com

【3】澳門美獅美高梅酒店

（酒店官網）

澳門美獅美高梅酒店

地址：澳門路氹體育館大馬路
預訂：Agodabooking.comTrip.com

【4】澳門萬利酒店

（酒店官網）

澳門萬利酒店

地址：澳門外港填海區仙德麗街
預訂：AgodaTrip.com

【5】澳門四季酒店

（酒店官網）

澳門四季酒店

地址：澳門望德聖母灣大馬路以南，地段1第6區和第7區
預訂：Agodabooking.comTrip.com

【6】澳門銀河酒店

（酒店官網）

澳門銀河酒店

地址：「澳門銀河™」綜合度假城澳門路氹城
預訂：Agodabooking.comTrip.com

【7】澳門新葡京酒店

（酒店官網）

澳門新葡京酒店

地址：澳門葡京路4號
預訂：AgodaTrip.com

【8】澳門上葡京酒店

（酒店官網）

澳門上葡京酒店

地址：澳門射擊路
預訂：Trip.com

【9】澳門卡爾拉格斐奢華酒店大樓（THE KARL LAGERFELD）

（酒店官網）

澳門卡爾拉格斐奢華酒店大樓（THE KARL LAGERFELD）

地址：地址：澳門路氹城上葡京綜合度假村
預訂：Trip.com永安旅遊Klook

【10】澳門倫敦人御園

（酒店官網）

澳門倫敦人御園

地址：澳門路氹城路氹連貫公路
預訂：Agodabooking.comTrip.comKlook

【11】澳門倫敦人

（酒店官網）

澳門倫敦人

地址：澳門路氹金光大道第五、六地段
預訂：Agodabooking.comTrip.comKlook

【12】澳門大倉酒店

（酒店官網）

澳門大倉酒店

地址：「澳門銀河™」綜合度假城澳門路氹城
預訂：Agodabooking.comTrip.comKlook永安旅遊

【13】澳門四季名薈

（酒店官網）

澳門四季名薈

地址：澳門望德聖母灣大馬路
預訂：booking.comTrip.comKlook

【14】澳門文華東方酒店

（Booking.com）

澳門文華東方酒店

地址：澳門孫逸仙大馬路945號
預訂：Agodabooking.comTrip.comKlook永安旅遊

【15】澳門美高梅酒店

（酒店官網）

澳門美高梅酒店

地址：澳門外港新填海區孫逸仙大馬路
預訂：Agodabooking.comTrip.comKlook

【16】澳門麗思卡爾頓酒店

（酒店官網）

澳門麗思卡爾頓酒店

地址：「澳門銀河™」綜合度假城 澳門路氹城
預訂：Agodabooking.comTrip.comKlook

【17】澳門美高梅天樂閣

（酒店官網）

澳門美高梅天樂閣

地址：澳門外港新填海區孫逸仙大馬路
預訂：Agodabooking.comTrip.comKlook

【18】澳門新濠天地 - 摩珀斯

（酒店官網）

澳門新濠天地 - 摩珀斯

地址：澳門路氹連貫公路
預訂：Agodabooking.comTrip.comKlook永安旅遊

【19】澳門新濠天地 - 頤居

（酒店官網）

澳門新濠天地 - 頤居

地址：澳門路氹連貫公路
預訂：Agodabooking.comTrip.comKlook永安旅遊

【20】澳門新濠影匯酒店

（酒店官網）

澳門新濠影匯酒店

地址：澳門路氹連貫公路
預訂：Agodabooking.comTrip.comKlook永安旅遊

【21】澳門永利酒店

（酒店官網）

澳門永利酒店

地址：澳門外港填海區仙德麗街
預訂：AgodaTrip.comKlook永安旅遊

【22】澳門永利皇宮酒店

（酒店官網）

澳門永利皇宮酒店

地址：澳門體育館大馬路
預訂：AgodaTrip.comKlook永安旅遊

澳門自助餐優惠2023｜澳門葡菜自助餐人均$208起！連旅遊塔入場券澳門美食｜澳門米芝蓮Gelato！$40/2球意式手拉雪糕 必食檸檬車露福布斯2023星級酒店名單出爐！半島/四季再奪5星　奕居無緣升級
酒店住宿資訊
澳門
澳門
酒店
港澳酒店staycation住宿優惠