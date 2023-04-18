台南美食推介！珍珠奶茶是港人到台灣必飲的飲料，各縣市都可以找到不同品牌的手搖飲店。已經喝厭了普通手搖飲的朋友，不妨於台南觀光時，到訪市內一間特色手搖飲店。該店出售珍寶尺寸的超巨型珍珠，比一般珍珠大約15倍！配上奶茶沙冰喝讓人爽爆！即睇售賣地點、營業時間！

台南美食｜台灣飲茶店推出超巨型珍珠！配上奶茶沙冰 $23就飲到

特色手搖飲店「紅太陽國際茶飲連鎖事業」近日於台南的2間分店推出配上超巨型珍珠的特色飲料。

（圖片授權：IG@maysun_boy）

超巨型珍珠均以仙草製造，比一般珍珠大約15倍！專程到訪當地，尋覓並品嘗巨珠的台灣美食旅遊娛樂主播梅森更表示，珍珠既大粒，亦充滿彈性。珍珠之巨，令他要使用湯匙才能享用！

（圖片來源：FB@紅太陽國際茶飲連鎖事業）

超巨型珍珠會配上焦糖奶茶沙冰出售。店方會在濃厚的焦糖奶茶上，放滿超巨型珍珠以及黑糖珍珠，之後更會淋上甘甜的愛爾蘭奶蓋並與沙冰攪拌，讓奶味更為凸出。

（圖片授權：IG@maysun_boy）

「巨無霸珍珠奶茶」現時於在台南市內的民族店及大同店出售，每杯只售新台幣89元（約港幣$23）。不過，巨型珍珠只限於週五至日期間每天限量發售300杯。不想錯過超巨型珍珠的朋友，謹記盡早到店排隊購買！

紅太陽「巨無霸珍珠奶茶」

售賣地點：「紅太陽」台南民族店及台南大同店

售賣地址：台南市中西區民族路二段160號台南（台南民族店）；台南市南區大同路二段138號（台南大同店）

供應日子：逢週五至日

營業時間：10:00 – 22:30

費用：新台幣89元（約港幣$23）

