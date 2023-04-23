中國近年興起「咖啡熱」，即使疫情爆發，當地咖啡品牌不減反增，進駐多個縣市。中國各大咖啡品牌近月亦標新立異，推出酸菜拿鐵、烤芫荽髒髒咖啡、豆腐花拿鐵、章魚拿鐵等具有中國特色的咖啡。這些均不是愚人節限定咖啡，不過有網民對中式咖啡感覺負面，認為部份食材錯配咖啡，不能想像味道如何。快來看看中國各地還推出了甚麼特色咖啡！

中國咖啡｜中國湧現「特色」咖啡！酸菜/排骨/牛丸 仲有乜食材？

在「咖啡熱」下，不少民眾開始接受咖啡作為日常飲料。而多個城市這一年來亦湧現多種特色咖啡，這些咖啡加入了傳統中國食材，在海外不會買到，饒具中國特色，讓人眼前一亮！

單單在南京，就經已有至少4種讓人感到驚奇的咖啡！咖啡小店「SWOOP」推出紅蘿蔔冰美式咖啡，健康有益的紅蘿蔔汁加入咖啡中，口味定必相當特別。而「上坡咖啡」將經常捲入爭議的芫荽放進髒髒咖啡之中，可見老闆對芫荽抱有支持態度！烤過的芫荽與牛奶融為一體，勢必衝擊大家的味蕾！

而「BURP COFFEE 」與「葵小花的咖啡大賣部」則分別推出了油柑美式咖啡及茉莉花椒美式咖啡，2種食材與咖啡的味道截然不同，相信會刺激大家的腸胃，適合勇於新嘗試、不怕肚瀉的朋友。

在中國沿岸的天津與廈門亦有咖啡店推陳出新。位於天津的「soul g Coffee」推出融入微甜杏仁豆腐、希臘酸奶及濃縮咖啡的豆腐花拿鐵。將苦與甜品二合為一。福建的「紅桃咖啡」則更大膽，發售配上凍筍的章魚拿鐵。店方更標榜章魚拿鐵更具備廈門風味。章魚浸在咖啡上，未喝下、單純用眼看已能感受到衝擊。

酸菜拿鐵（圖片來源：微信）

除了咖啡店，連鎖式餐廳亦不甘示弱。在多個省市開設分店的「太二酸菜魚」早在去年夏季推出原汁酸菜拿鐵，甫推出就已成為社會熱話。有曾嘗過原汁酸菜拿鐵的網民表示，咖啡應有的苦味盡被鹹味蓋過，入口時特乏酸味，讓人意想不到。

無錫的「藍猴網咖」則將香港人喜愛的點心投進拿鐵裡，不但推出小籠包拿鐵，更供應饒具無錫風味的無錫醬排骨拿鐵。此外，長沙及潮州更有店舖將咖啡本土化，出現分別滿有潮州及長沙特色的牛丸和臭豆腐咖啡。

不過，部份具備中國各地文化色彩的咖啡推出後，隨即引來網民評擊，認為該些咖啡相當奇葩，單看相片已覺得無法入口，「請求」各大商家「放過咖啡」。此外，有人認為現有的中國特色咖啡只是將全國各地的食材倒進咖啡，甚至演變成凡街市買到的皆可放進咖啡，覺得只為提升曝光率而製作的咖啡製品，不利中國長遠難發展出真正的中式咖啡。