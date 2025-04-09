杭州景點6大推介！西湖必睇斷橋殘雪／靈隱寺／古鎮／歷史步行街

杭州必去景點推介！杭州出名古色古香，自唐宋時期就因風景秀麗，常被詩人寫入詩中，更加有「人間天堂」之稱。最廣為人知的，莫過於西湖美景，「素體春曉」、「斷橋殘雪」等都是每年遊客朝聖的景點之一。記者今次親臨杭州，就幫大家篩選了6個杭州必去景點，大家快啲記低啦！



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6大杭州景點推介 必去西湖/靈隱寺/古鎮/歷史步行街

杭州景點【1】西湖

杭州西湖可謂是杭州最中心地帶，夜市最廣為人知的景點，因此無論是節假日還是平時都是人潮湧湧。當中著名景點包括有斷橋殘雪、蘇堤、曲院風荷、花港觀魚等，部分景點需要坐船前往，大家需預留充足時間觀賞！

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杭州景點【2】靈隱寺

擁有超過1600年歷史的靈隱寺，是距今中國最古老的佛教寺院之一。最著名的殿堂包括天王殿、大雄寶殿、藥師殿等，還有進入靈隱寺前必經之路的飛來峰。靈隱寺被眾山環繞靈氣十足，景色怡人，加上超靈驗的寺廟佛祖，吸引了不少旅客和佛教信徒專程過來上香參拜。

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靈隱寺景區 詳情

地址：浙江省杭州市西湖區靈隱路法雲弄1號

門票價錢：¥75（飛來峰景區 ¥45；靈隱寺 ¥30）

開放時間：06:30 -17:30



杭州景點【3】烏鎮

要體驗蘇杭的古色古香，當然少不了朝聖一下烏鎮。將中國歷史、傳統文化、自然風光以及人文藝術匯聚於一身的烏鎮，早已成為中國內地熱門旅遊景點。烏鎮景區分為東、西、南、北柵，當中西栅最大而且聚集了所有好玩好吃的風景以及美食，包括有烏鎮大劇院、陶冶情操的木心美術館、烏鎮郵局、草本木染坊等，絕對值得被列入必遊清單！

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杭州烏鎮 詳情

地址：浙江省嘉興市桐鄉市隆源路383號

門票價錢：西栅（¥150/成人；¥75 長者或小童）；東栅（¥110/成人；¥55 長者或小童）；東西栅聯票（¥190/成人；¥130 長者或小童）

開放時間：西栅（9:00 - 22:00）；東栅（夏令 7:00 - 18:00；冬令 7:00-17:30）



杭州景點【4】小河直街

小河直街是當地比較小眾的文青景點，房屋建築也保有傳統木構設計，整條街非常富有文藝氣息。歷史文化街有各式各樣商舖，包括雜貨鋪、咖啡店、編織店、藍染店、茶館小食店等。街道一旁津貼運河，可以坐在任何意見咖啡店或餐廳，邊欣賞河景邊享受美食，相當有情調！而且夜色降臨後，兩旁紅色街燈亮起之時，更加有種千與千尋的感覺，超級夢幻！

歡桔小酒馆 詳情

地址：浙江省杭州市拱墅區湖墅北路149-13號

營業時間：11:30-14:00 / 16:30-23:00



杭州景點【5】武林夜市

遊山玩水之際，又怎能沒有美食呢？想嚐盡杭州最地道美食，武林夜市就是吃喝玩樂的不二之選。夜市長300米有超過170個攤位，每當接近傍晚時分，就會有小販陸續開舖。匯聚了地道傳統美食、傳統工藝、非物質文化遺產、手工手作於一身，堪稱是杭州第一「超強夜市」。

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武林夜市 詳情

地址：杭州市拱墅區龍游路

開放時間：18:00 - 23:00



杭州景點【6】河坊街

河坊街是距離杭州中心地帶——西湖，最近且最能展現民初風貌的步行街。與武林夜市不同的是，河坊街的店鋪上午就開始營業直到夜晚。南宋建築風格從街頭到巷尾都貫徹始終，有過100間商舖包括古玩字畫、老字號手信店、各種特色小吃等！

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河坊街 詳情

地址：杭州市上城區河坊街吳山腳下

開放時間：10:00-23:00



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