深圳美食｜辣蟹瘋狂爆膏爆黃　歎成呎長瀨尿蝦、烤貓山王人均¥400

深圳美食！香港食海鮮，一餐動輒過千，想吃平靚正海鮮，近近地去深圳有好選擇！深圳這家老牌海鮮店，專食炭烤進口巨型海鮮，當中必食招牌爆膏辣蟹、成呎長瀨尿蝦及原隻烤貓山王，人均才¥400左右，CP值爆燈！



輝記海鮮燒烤受旅客熱捧

位於深圳福田區的老牌海鮮店「輝記海鮮燒烤」，為深圳第一家主打炭燒海鮮的店子！由最初的路邊攤位起家，至今已成為頗具規模的大店，多年來堅持選用進口海鮮製作菜餚，味道維持不變，深受本地人及外地旅客熱捧。

不似其他海鮮店，輝記選用進口海鮮，海鮮進店會放在水箱裡養著，待有人客下單才現劏，夠晒新鮮生猛。當中，最有名為爆膏辣蟹、手臂般粗的瀨尿蝦、手掌生蠔、光是蝦鉗就能擋臉的波士頓龍蝦，以及原隻烤貓山王等，菜餚上桌，絕對令人禁不住驚呼：啊！好大隻！

輝記出名嘗到巨型炭烤海鮮！（圖片來源：小紅書）

輝記必食6大名物

【1】香辣膏蟹

輝記最熱門名菜就是香辣膏蟹，肉蟹隻隻爆膏，光是膏的部分就有一隻雞蛋般大，在陣陣的辣味襯托下，沙沙的蟹膏、緊實的蟹肉，散發著惹味的辛香，好吃到吮手指。

【2】皇中皇泰國瀨尿蝦

輝記另一道招牌菜莫過於皇中皇泰國瀨尿蝦！每一隻瀨尿蝦都逾30cm長，比手臂還粗，非常誇張。瀨尿蝦雖極大隻多肉，但肉質意外地細膩Q彈，一點也不老。剪開蝦背，把肉掰開，內裡還有滿滿的蝦膏，看上去非常邪惡！點上魚露及醬油食用，鮮味更上一層樓。

【3】炭烤九節蝦

相比上面兩款招牌菜，炭烤九節蝦也人氣極高，皆因這道菜不是蘸醬油吃，而是蘸百香果來吃，亦是深圳首創的九節蝦新食法。鮮甜的九節蝦遇到酸甜的百香果，毫無違和感，反而感到是絕配，因肉質夠緊實彈嫩，每口都是享受。

【4】炭烤鰻魚

輝記的炭烤鰻魚，特色是搭配了四種自家製蘸料，每一種都口味獨特。當中人氣之最是沙拉醬，與外脆內嫩的鰻魚肉特別相配！

【5】烤原隻貓山王榴槤

除了海鮮馳名外，來到輝記必不可錯過烤原隻貓山王榴槤。店家選用馬來西亞直送的貓山王，整隻經過炭烤，吃上口香甜軟糯，令人一試難忘。

【6】流心蛋茄子

樣樣都大大年，茄子也不在話下，流心蛋茄子惹味香口，在蒜泥茄子上，打隻半熟流心蛋，吃時咚開蛋黃，蒜香茄子與蛋液同吃，送飯一流！

（圖片來源：小紅書）

輝記海鮮燒烤

營業時間：1800-次日0030

地址：深圳福田區南園路9號

交通：深圳地鐵6號線至科學館站F出口，步行370m。

