深圳美食︳唔使去日本！東門高顏值焦糖燉蛋可麗餅即點即煎¥28份

深圳美食！夏日熱辣辣，逛街不妨食一份透心涼的可麗餅，既消暑又可打卡。深圳近來流行一股可麗餅熱，東門這家店更與平常嘗到的雪糕可麗餅店不同，內餡特別用上原隻焦糖燉蛋，軟綿綿的燉蛋與雪糕，加上即點即煎的可麗餅皮，「冰火」滋味令人欲罷不能，價錢¥28份，為香港同類店舖的半價，性價比極高！



焦糖燉蛋雪糕可麗餅 炙手可熱

不少人趁周末去深圳東門逛街，不過天時暑熱，若不來一份消暑冰品，難以維持購物行街的戰鬥力。主打正宗法式可麗餅的「可麗小屋」近來成為炙手可熱的小店。可麗小屋在2021年開店，旋即在大眾點評獲得4星高分（５星為滿分），榮獲東門商圈食店熱門榜第1名，皆因可麗小屋不似其他東門小食店，一味淨賣油膩重口味的食物，形象別樹一格，加上可麗餅均即點即煎，又有大量水果，吃上口甜而不膩，深受女生歡迎。

（圖片來源：小紅書）

人氣No.1 芒果焦糖燉蛋可麗餅

數到可麗小屋的人氣No.1，當屬「芒果焦糖燉蛋」可麗餅（¥28/份）！可麗餅內特別加入了原件焦糖燉蛋，品嚐時可同時吃到綿密的燉蛋，脆脆的焦糖，以及清甜的水果及雪糕，口感層次極豐富，令人一試難忘！

雪糕可麗餅/雪糕雞蛋仔 ¥12起抵食！

如不愛焦糖燉蛋，在可麗小屋可揀雪糕可麗餅，如奧利奧鮮奶油、芒果鮮奶油及奧利奧芝士等口味，全部均有水果點綴，顏值超高，一支在手，打起卡來份外搶眼！此外，店家也供應各式雪糕雞蛋仔及水果窩夫，整體價錢介乎¥12--¥32左右，非常抵食！下次來少年宮逛街，不妨一試。

可麗小屋

營業時間：10:00-22:00

地址：深圳永新街1號東門町廣場C區1層A013號

交通：深圳地鐵1/3號線，老街站C出口，步行270m

