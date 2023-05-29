香港手信︳樓上8大零食成小紅書爆買推介　高評價瘋回購減脂必買

小紅書爆款「樓上」零食推介！「樓上」不止有參茸海味，也有多姿多彩的零食。香港人買零食可能去DONKI、MUJI等，內地旅客推介「樓上」。幾款零食快賣到斷市。



自從兩地通關後，香港人上深圳食、食、食，又平又大件又豐富，吸引不少港人北上搵食開飯；內地旅客來港買、買、買，有「小紅書」加持過的零食手信推介，旋即成了「爆款」推薦。繼Bakehouse蛋撻、便利店烏龍茶等之後，「樓上」零食又成另一波小紅書新寵。相關文章︰內地旅客吹捧便利店烏龍茶 成香港必買手信擠爆篋淘寶炒至$40支

（圖片來源︰小紅書）

綜合網民介紹，「樓上」8款高人氣零食推介▼▼

+ 8

1.原味芝士粒︰芝士味濃郁！感覺還可以補鈣。

2.八爪魚芥辣絲︰很好吃！薄薄的八爪魚片配淡淡芥末味魚肉絲，有鹹鮮的口味，芥末味充分咀嚼更濃郁。

3.辣味烤貝柱裙邊︰味道絕了！裡面有辣椒圈圈，有嚼勁，一點不腥，是甜辣的口味。

4.芝麻魚肉條/芥辣味芝麻魚肉條︰魚肉條偏香及甜，鱈魚條的柔軟口感配濃香的黑芝麻，鹹香有嚼勁！

（圖片來源︰小紅書）

5.果仁魚乾仔︰愈吃愈香口！

6.魷魚天婦羅︰不是那種脆脆的，而是軟的有韌勁。

7.泰國原味脆榴槤︰又脆又香口，愈吃愈上癮。

8.椰子餅︰有點點夾心，有椰絲很香，不會太甜。

除以上之外，還有雙色薯脆片、腰果、芒果乾胡麻棒等也受歡迎。

（圖片來源︰小紅書）

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