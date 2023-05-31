香港有禮消費券︳內地旅客賺盡優惠薅羊毛　$1海南雞飯免費美心餐

台灣有消費金，香港亦有消費券，除了香港市民有消費券，來香港的內地旅客也有消費優惠券。不少內地旅客到小紅書分享拎優惠攻略，更流行術語「薅羊毛」即賺著數。HK$1食KFC炸雞、HK$2食冰廳大份茶餐、免費美心餐…



「香港有禮」 旅客消費優惠券 HK$100/港鐵全日通…

香港旅發局送內地旅客大禮包「香港有禮」，每名合資格旅客獲HK$100！條件包括訪港旅客在港不超過 90天、使用非香港本地手機登記及憑港澳通行證領券，每名合資格旅客只能登記領取1次1份。「香港有禮」優惠券可以用於136間餐飲食肆、多間酒店換免費飲品、港鐵全日通任搭車票等。訪港旅客在港不超過 90天、使用非香港本地手機登記、及憑港澳通行證領券。

每名合資格旅客領「香港有禮」優惠券1份（圖片來源︰伍個草莓@小紅書）

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綜合所見，有不少旅客選擇領港鐵全日通，從第一次使用起24小時內有效的，旅客分享如事先計劃24小時內的行程，看定每個行程的票價，全日通很抵！如果在香港逗留的時間不長，去的地方票價又不高，建議揀其他優惠。但全日通只能坐港鐵和港鐵巴士，不能坐九巴和天星小輪。其他出行類優惠包括高鐵¥30（適用於4張車票共¥120、免費機場快線成人單程票1張HK$115等。

免費全日坐MTR（圖片來源︰那個印度混血妞兒@小紅書）

其次，也有很多人領HK$100現金電子優惠券，可用於景點優惠、零售優惠及餐飲優惠。電子優惠券可疊加使用，單次消費不限使用數量。餐飲優惠︰近136間餐廳 $100電子優惠券（KFC、Pizza Hut、奇華、敏華冰廳、亞參雞飯）等消費。

HK$1食亞參海南雞飯套餐（圖片來源︰Jimmy@小紅書）

內地旅客「薅羊毛」攻略 $1海南雞飯/免費美心餐…

內地旅客也紛紛開心分享拎優惠、「薅羊毛」攻略，如何將優惠用到最盡、最抵！所謂「薅羊毛」（薅粵音︰蒿HOU1- HO） ，定義已不僅局限於蒐集銀行等金融領域的優惠信息，以實現盈利目的；現泛指各個領域，包括外賣優惠券、減免優惠、送通話費、送流量等諸多活動都稱為「薅羊毛」。有內地旅客分享用「香港有禮」去餐廳食飯最划算，抵銷HK$100後，只用HK$1食一籃KFC炸雞、HK$1食亞參海南雞飯套餐、HK$2食冰廳大大份茶餐、免費換到一蘿即食麵…內地旅客大方暢談「薅羊毛」成功。

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不止餐飲優惠，其他優惠包括景點優惠︰山頂纜車、香港海洋公園水上樂園、香港賽馬會、東方之珠游船、尖沙咀天星小輪、杜莎夫人蠟像館、天際香港觀景台等買禮品優惠；零售優惠︰惠康、萬寧、澳至尊、謝瑞麟、周生生、六福等。享受HK$100折扣「薅盡羊毛」賺優惠，同時不設低消限制，旅客也可用「香港有禮」消費券去景點博物館換取精選禮物。

「香港有禮」旅客消費優惠券 換領地點▼▼

1.香港國際機場旅客諮詢中心

地址：大嶼山香港國際機場一號客運大樓入境大堂緩衝區A及B

領取時間：每日上午8:00至晚上9:00

2.九龍旅客諮詢中心

地址：九龍尖沙咀天星碼頭

領取時間：每日上午9:00至晚上6:00

3.香港西九龍站旅客諮詢中心

地址：九龍西九龍站B2層抵港大堂

領取時間：每日上午9:00至下午6:00（午膳時間：中午12:45至下午2:00）