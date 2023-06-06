馬來西亞Batik Air吉隆坡單程$905起！暑假旺季出發+包20公斤行李

飛馬來西亞又有新選擇！馬來西亞峇迪航空（Batik Air）前身為馬印航空公司，最近宣布回歸香港，並於8月初重新推出香港往返吉隆坡航線，單程來回$905起，包20公斤行李，暑假想去馬來西亞玩的朋友不妨留意z1



吉隆坡單程$905起 包20公斤行李

馬來西亞峇迪航空（Batik Air）前身為馬印航空公司，最近宣布重啟香港至吉隆坡航線，提供每日一對往返兩地的航班。

（圖片來源：Batik Air@Facebook）

根據官網資料顯示，現時經官網預訂香港至馬來西亞機票，單程$905起，價錢已包20公斤寄艙行李，不包機上餐飲服務，來回連稅每位$1,707起！雖然航班時間不算太靚，但以暑假出發來說，機票價錢亦算相當抵玩！

航班時間：

去程：OD 606 15:15-19:05

回程：OD 605 10:15-14:15



（圖片來源：Batik Air官網截圖）

馬來西亞峇迪航空前身為馬印航空公司，在馬來西亞國內規模僅次馬來西亞航空、亞洲航空等，加上定位為傳統航空公司，因此在航班供應不少機上娛樂，包括電影、遊戲及音樂等，搭飛機時不怕會悶。

（圖片來源：Batik Air@Facebook）

另外，機上亦供應付費餐飲，經濟艙乘客可以在預訂時加購餐飲服務，款式以東南亞菜式為主，選擇頗多！

馬來西亞峇迪航空

官方網站：https://www.malindoair.com/hk/cn/

價錢：香港至馬來西亞單程$905起

