馬來西亞旅遊︳吉隆坡近郊螃蟹島漁村遊　記者實玩推介黑糖碰糕

馬來西亞旅遊，香港人也愛到馬來西亞旅行。記者去吉隆坡近郊「螃蟹島」旅遊，簡樸的漁村生活令記者響往，當地必食黑糖碰糕、娘惹海鮮宴。



馬拉後花園螃蟹島 純樸漁村短線遊

城市人生活繁忙，很多人會趁假日去郊區散心，遠離俗務繁囂！遠至馬來西亞的吉隆坡人亦不例外，他們愛去吉膽島（又名螃蟹島，Pulau Ketam）作短線遊，這兒擁有大面積的紅樹木及水上漁村，又是稀有的短吻海豚棲息地，可讓人享受純樸的漁村風情，放鬆身心。今次記者便來到這片馬拉城市後花園，與大家分享看看與別不同的馬來西亞雪蘭莪。

吉膽島猶如一個放大版大澳，是馬來西亞古老的漁村之一。（張旭珠攝）

Ketam在馬拉語中有「螃蟹」的意思，顧名思義，這裡是一個盛產螃蟹的地方，加上從高空俯視，島形猶如一個打開了的蟹鉗，所以又有螃蟹島（Crab Island）之稱。

前往吉膽島的碼頭，即見金黃巨蟹地標！（張旭珠攝）

吉膽島距離吉隆坡約45分鐘車程，左邊為馬六甲海峽，右邊則是巴生河的排水口，咸淡水交匯，促使這兒形成獨特的潮間濕地。漲潮時，大家可乘小船遊走峽窄的水道，近距離觀賞建於兩旁的高腳棚屋；退潮時，水道及海邊紛紛露出濕軟的土壤，隨處可見歡蹦亂跳的招潮蟹及彈塗魚，無論那段時間來，均讓人充分體驗大自然與漁民、和諧共生的美好景象。

退潮必見彈塗魚！（張旭珠攝）

10分鐘船程 蝦米之鄉嚐黑糖碰糕

吉膽島本來無人地帶，直至十九世紀初福建人到來捕蟹，隨後才搭建棚屋形成漁村。和很多華人傳統漁村相似，這兒每戶棚屋的棚頭都是碼頭，方便漁民從船搬運漁獲回家，棚尾則是曬漁獲、休憩的地方。其中，筆者特別推薦要去有「蝦米之鄉」之稱的五條港（Sungai Lima）漁村，這兒距離吉膽島主島不過10分鐘船程，只要在陽光普照的日子，幾乎可看見所有漁民在屋頂及棚尾曬蝦米的壯觀場面，猶如一個放大版的大澳！

此外，部分屋主也歡迎遊客進屋參觀，觀賞他們將乾蝦加工成不同的產品，如蝦殼會作肥料，蝦頭、蝦尾會弄成馬拉盞，蝦身則以蝦米出售等，現場購買蝦米，一大包也不過約60港元，十分便宜。

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另外，五條港也有不少古早風味小吃，如炸鳳尾魚及劉家莊的黑糖碰糕等，大家買蝦米時也不可錯過。

繽紛吉膽村 出海賞短吻海豚餵老鷹

離開五條港漁村，筆者又到主島內的吉膽村走走。吉膽村村落規模更大，雖擁有學校、餐廳及廟宇，但礙於木建築多、水道縱橫交錯，所以僅有自行車及電單車兩款交通工具。縱然沒有五條港漁村的樸素，吉膽村處處披上艷麗的色彩，如地標的吉膽碼頭、南天宮及彩虹橋等，繽紛奪目，是文青拍照的最佳之選。

除了逛漁村，來吉膽村還必要報玩一系列的生態導賞活動，如出海觀賞數目稀少的短吻海豚及餵飼老鷹等，不過可惜造訪當日下午忽然下大雨，未能參加非常可惜！

吉膽村對出是短吻海豚的出沒點。（圖片來自ＷＷＦ官方網站）

巴生港細味元祖肉骨茶

來吉膽島遊覽，當然要順道去「肉骨茶發源地」巴生港嘗元祖滋味！百多年前，不少華人被「賣豬仔」來到巴生港運貸，貨品當中夾雜了各類名貴藥材。由於沒錢看醫生，工人時會收集在運送期間掉下的藥材，連同蒜頭及骨頭熬製成湯飲用，補身及預防疾病，久而久之就稱變成地方美食——「肉骨茶」。巴生港有多家肉骨茶店，其中「鳳嬌肉骨茶」便因創設瓦煲肉骨茶而聞名，經過瓦煲的熱力熬製後，充分逼出排骨、藥材及香料的精華，肉骨茶口感更濃郁可口，送飯一流，實在令人一試難忘！

【Travel Info】

交通：由吉隆坡乘電動火車KTM至巴生港Terminal Penumpang（南翼），車程約45分鐘，再於巴生港轉乘搭前往吉膽島的冷氣快艇渡輪，船程約20分鐘。

簽證：持特區護照或BNO護照均可免簽證入境

天氣：馬來西亞四季溫差不大，平均氣溫約25℃至35℃

貨幣：HKD1約兌MYR0.57

