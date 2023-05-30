馬來西亞旅遊︳檳城3大食榴槤好去處　豪歎貓生王榴槤冰人均$267

撰文：張旭珠
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馬來西亞旅遊、檳城旅遊， 每年6-8月，又是馬來西亞檳城的榴槤當造期。檳城榴槤世界知名，品種繁多之餘，果肉還份外濃郁鮮甜，每年也吸引大批榴槤迷朝聖，專誠組團去食！今次記者便分享3個檳城食榴槤的好去處，助大家去檳城食榴槤時，計劃行程可更得心應手。

檳城浮羅山背　35款榴槤任食人均$267

1. 參加榴槤導賞團　任食多款榴槤
檳城食榴槤文化與香港截然不同，在檳城的大街小巷，到處可見流動的貨車榴槤檔，供遊人坐下即開即食。當中不少攤檔還有榴槤任食放題套餐，吃到飽也不過百多港元！
然而，這些攤檔供應的榴槤，品種大都較單一，如想一口氣歎更多不同品種，不妨參加浮羅山背區農莊Penang Green Acres Orchard & Ecolodge舉辦的榴槤導賞團，人均僅$267，即可在16公頃果園內任食35款榴槤，如檳城獨有的「青皮」，外脆內裏極creamy的「乾油」、帶點甜味的「小紅」等等，令人嘗盡與別不同的榴槤滋味！此外，園內還供應專門下火的中國綠茶、鹽水或溫水，盡情吃榴槤也不怕燥熱。

Penang Green Acres Orchard & Ecolodge導賞試食團

時間：16:00-18:00（6月至7月，逢周四至周日）
收費：RM150／人（約港幣$267）
網址：https://greenacrespenang.rezgo.com/

2. 深入浮羅山背　嘗特色榴槤甜品
在浮羅山背區，想嘗特色的榴槤甜品，又可去去年6月初才開業的2 Acres Cafe。這裡的榴槤全部來自自家附近山谷區，園內範圍亦有數棵榴槤樹，並設有繩網，以防果實隨時掉落擊傷客人。Cafe最大特色是可以用平價嘗到多款榴槤，如紅蝦、葫蘆和坤寶等，園內的雙層咖啡店還有蛋糕等美點提供，也可到周邊的藝術裝置或者頂層打卡拍照，輕鬆消磨兩、三小時。

至於不好榴槤者，這裡也有其他當造生果可品嘗，例如由現在至8月期間會有香菠蘿蜜、紅毛丹和大樹菠蘿，7月中則有果后山竹登場。

+1

2 Acres Cafe

營業時間：09:00-18:00
地址： Lot 313, Jalan Teluk Bahang, Kampung Sungai Pinang, 11000 Balik Pulau, Pulau Pinang

3. 喬治市百年老店榴槤雪糕
不想深入山區，近近地在檳城首府喬治市也有理想的嘗榴槤好去處，那就是成立於上世紀初1906年，擁有逾百年歷史的格成茶室。店家必試名物有「國民甜品」之稱的榴槤雪糕紅豆冰，入面夾雜了紅豆、粟米，加上啫喱和榴槤雪糕，色彩豐富之餘，分量十足，不用十元馬幣（約港幣$18）就有交易，邊吃邊打卡超級抵玩！此外，店家不止有榴槤雪糕，還有叻沙和娘惹傳統小吃，可以一併品嘗。

格成茶室

營業時間：08:30-18:00
地址： 382 & 384, Jln Penang, 10000 George Town

同場加映：從心體驗 六大玩法遊檳城發布會
疫情逐步過去，旅遊需求隨之大增，早前檳城旅遊局就來港舉辦一系列宣傳活動，並舉行「從心體驗，六大玩法遊檳城」發布會，率先公布六大全新玩法，遊走檳城不同景點。

發布會邀請了檳城旅遊局局長黃茁原、馬來西亞旅遊促進局（香港分局）局長陳美玲及馬來西亞駐香港特別行政區總領事館領事代表、當地酒店、旅行社以及其他旅遊團體代表，合力將最新最精彩及最Fun的檳城旅遊景點及產品推廣予香港市民。大會特意安排馬來西亞著名華人創作歌手、情歌王子方泂鑌表演，於檳城出生成長的方泂鑌以家鄉特色和景點創作歌曲，希望藉歌聲傳遞檳城之美，令在場朋友陶醉。旅遊局也將在不日開發及推出更多全新旅遊產品，希望旅客期待。

馬來西亞榴槤季日是什麼時候？

每年６-８月，11月-1月，詳情可閱內文

馬來西亞中，擁有最多榴槤品種的地方是？

檳城，詳情可閱內文

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