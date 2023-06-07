周末好去處，「The Nextwave沙灘音樂節」於7月29、30日在愉景灣舉行，成為香港首個沙灘音樂節，並有購票早鳥優惠！屆時相信會十分熱鬧，超過20個音樂單位無間斷表演，30多個品牌囊括藝術表演到高端美酒佳餚，40多艘遊艇供參加者租用出海，邊聽音樂，邊玩水，邊欣賞沙灘景致。



The Nextwave沙灘音樂節 夏日派對無間斷音樂表演

「The Nextwave沙灘音樂節」嘉年華為期 2 日，總容量甚至超出香港大球場，可容納 20,000 多名參加者，可能是有史以​​來規模和參加人數最多的海灘派對，超過20個單位的音樂表演者無間斷進行表演，包括粵語流行音樂、來自香港、台灣等地的搖滾樂隊、EDM 和嘻哈藝術家，歌手包括Jay Fung馮允謙、周興哲、盧廣仲及C All Star等各地著名歌手組合。同場有超過30多個品牌，囊括藝術表演到高端美酒佳餚，為嘉年華增添魅力。除了音樂演出，活動更有大型海上樂園，一邊聽音樂，一邊玩水及欣賞沙灘景色。相信會十分熱鬧。恒生Mastercard信用卡客戶，可於6月8日上午11時起至6月10日獨家優先訂票。

（圖片來源: IG@yiuwinglive）

40多艘遊艇恭候參加者租用出海

海上活動包括水上滑梯、各種水戰玩具、划艇等，應有盡有。喜歡靜靜享受音樂的朋友，也可考慮租划艇出海。現場有40多艘遊艇供參加者租用，讓⼤家可以在舒適、奢華的遊艇上盡情暢玩聽音樂，享受與別不同的尊貴體驗。

The Nextwave沙灘音樂節 活動詳情

日期：2023年7月29-30日

時間：12:00-19:00

地點：愉景灣 大白灣沙灘

票價：$580/ 單日套票包括一杯指定酒精飲品或無酒精飲品; $980/ 兩天套票為每天包括一杯指定酒精飲品或無酒精飲品

恒生Mastercard信用卡優先訂票：8/6 11:00起 - 10/6

公開發售：12/6 11:00



早鳥連結預訂方法：按此

*入場可憑電子門票或門票列印本/電子票