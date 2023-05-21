深圳住宿度假｜佳兆業萬豪酒店戶戶有露台　深圳辰禮開門是沙灘

作為一座國際酒店集團青睞的快節奏城市，深圳遍佈了太多標準化的商務酒店。



幸好，MISS發現了這些小清新的度假地，時間在這裏停下了腳步……

海島IG風：深圳佳兆業萬豪酒店 Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay

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2018年6月底，一家海島風的度假酒店——佳兆業萬豪酒店在深圳東部橫空出世，打破了「深圳沒有好度假酒店」的魔咒。坐落在離熱門景點「大小梅沙」十多公里的金沙灣，使它多了一份寧靜。酒店的整體設計風格，圍繞大鵬的「山和海」打造，有依山伴海的特別寓意。

酒店入口處，圓形水珠裝飾就如同大鵬連綿的海水。大廳中，雨點燈飾被網型竹罩包裹，形似魚簍，刻畫了深圳這座城市的前世今生，恰如其分地表現了它的漁家文化特色。

作為及格的度假酒店，這裏每個房間都配有露台。房間設計以木質材料為主，米色、木色與石材肌理，充盈在傢俱、藝術品與裝飾細節之中。牀頭用竹編變形錯落而成的山型或海浪圖案，呼應設計中「看山不是山，看水不是水」的理念。地毯上的圖案設計靈感來自於金沙灣，就好像靈動的海浪波紋。

酒店有四個泳池。無邊泳池是一大亮點。泳池前面就是沙灘和大海。水天相接，在池中也能眺望大海的偉岸。

有水之處，必有休息的躺椅和涼亭。有那麼一瞬，你會產生身處某個東南亞海島的錯覺。庭院中各種巧妙的過渡設計，彷彿是為了寬闊的池景做精緻的鋪墊。

深圳作為一個中國最大的移民城市之一，客家話、潮汕話、粵語在這裏都可聽聞，而每個方言背後都是深厚的飲食文化。面對挑剔的食客，擁有CCTV廚王爭霸優勝的中餐行政總廚房師傅，完美地展現了粵菜尤其是潮州菜的烹飪精髓。中餐廳的設計，極富禪學元素。以橡木做屏風，還讓天光自然灑落，營造窗邊的中庭天井。

度假酒店除了遊玩，更是修心。用餐時，看落地窗邊的這幅枯山水小品，讓心靈徹底平靜。

深圳佳兆業萬豪酒店

酒店地址：深圳大鵬新區棕櫚大道33號，近觀音山公園。

預定電話：0755-28398888

參考價格：約1100人民幣起/晚



海岸邊的小而美之家：深圳辰．禮精品酒店 Shenzhen CHANLEE Boutique Hotel

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門前就是大海和沙灘，這間精品酒店在這片狹長的海岸線裏，是一處獨特的存在。

建築門口邊懸掛的兩個黑色指示牌，帶着不同的名稱的「辰」、「禮」兩字，分別是兩位主理人姓氏的諧音。

門前鋪就的麻石，是一種天然材料，踩上去舒適不硌腳，是主理人為客人的貼心考慮。客人從門外的沙灘遊玩回來時，可以放鬆地跑進院子裏，在戶外沙發上休息。

洗腳區不仔細看很容易錯過，這是為了客人能方便沖洗腳上沙土設置的。用門禁卡刷開通往裏屋的大門，十足的冷氣和沁人的香薰趕走了遊玩的疲憊。

裏屋一層可以大致分為三個區域。一個是CHECK IN所在，中間是一處可供休息的歐式長沙發，主人擺滿了應季的花束和裝飾品。右邊是一處作為兼具餐飲與休閒的區域，在設計上並不簡單。酒店主人介紹，由於此處是一處下沉空間，且臨近沙灘，她們在往下挖時碰到了流動的沙土，給工程帶來了巨大的挑戰。

旁邊的幾塊台階，是每塊上噸之重的麻石，也是通過人工搬運進行。二三層是客房所在，幾乎每間客房都有陽台可以欣賞海景。

在耗時21個月的改造過程中，第一家設計團隊就由於對於空間的利用不足，在最後階段被否定。為了擴大空間，酒店去掉了除承重牆以外的其他牆體。

躺在沙發上，啟動自動窗簾，落地窗外的一片海景緩緩出現。安靜和舒適得以自由切換，繾綣在沙發上看海景，這是城市人度假的另一種方式。

辰．禮精品酒店

酒店地址：深圳市龍崗區大鵬街道鵬飛路較場尾民宿小鎮較三西七巷2號

預定電話：0755-28380536

參考價格：約880人民幣起/晚

