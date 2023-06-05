香港度假酒店︳愉景灣酒店蠟筆小新主題房啱親子　包送下午茶禮品

香港度假酒店！快到暑假，無瑕出國，一家大小在香港Staycation一樣精采。近來有酒店推出蠟筆小新主題Staycation，人均低至$995，包送限定禮品包、下午茶及工作坊，CP值爆標，最啱親子遊。



香港愉景灣酒店 蠟筆小新主題房

香港愉景灣酒店今個夏天將推出全港首個蠟筆小新主題Staycation，從6月16日起，由酒店入口到大堂、主題樓層客房、餐廳及二樓戶外海濱亭，通通都見小新蹤影。

（圖片來源：Klook）

主題房間可看到夏日主題大型布景板、蠟筆小新造型壁畫、咕臣、床尾布、小新沐浴簾等。走進浴室亦可看到一系列的主題布置，除了沐浴簾印有蠟筆小新造型外，玻璃及鏡面等亦貼滿蠟筆小新的造型貼紙，讓人沉醉於蠟筆小新的世界。

此外，入住蠟筆小新主題住宿期間，每房亦可獲贈蠟筆小新主題限定禮品包，包括蠟筆小新拖鞋2雙、蠟筆小新主題毛巾1條及蠟筆小新造型彩虹浴球1個。

（圖片來源：Klook）

蠟筆小新主題下午茶 連DIY相架工作坊體驗

入住蠟筆小新主題住宿即可於入住當天於Café bord de Mer & Lounge享用雙人蠟筆小新主題下午茶套餐，下午茶架上有一系列精緻可口的蠟筆小新造型茶點，如新鮮蟹肉叼草牛角包、焗松露醬大蒜撻及爆米花焦糖奶凍等，打卡一流。每套下午茶套餐更會送你蠟筆小新叉匙一套。品嘗過下午茶，入住當日的客人又可前往Café bord de Mer & Lounge參加主題DIY相架工作坊，屆時將有連有即影即有相拍攝服務，每房可獲一套，讓人可在旅程後帶手製相框回家留念。

蠟筆小新夏日住宿計劃

包含：指定房型 + 雙人自助早餐 + 主題下午茶套餐(兩位用) + 主題禮品

價格：$2236起

早鳥優惠：開賣首日起至6月15日訂購，可享額外折扣，低至$1989起即可雙人入住。

適用入住日子：2023年6月16日至7月14日（逢星期日至四 ，2023年6月22日除外）

預訂連結：＞按此預訂＜

