東京良心小店激平10円壽司！1原因價錢超實惠　老闆：暫不會加價

每逢臨近糧尾，相信一眾打工仔都會想「食平啲」，東京新宿一間壽司小店為了讓客人可以無負擔地品嘗美味的壽司，特別推出激平10円壽司（約港幣$0.6），不只價錢經濟實惠，更會每日轉不同款式，連拖羅都有得食，深受一眾打工仔及學生歡迎。



東京良心小店推激平10円壽司

據日本TBS電視台報道，最近新宿歌舞伎町一間立食壽司店，每逢午飯時段都會大排長龍，人氣極高。

（圖片來源：TBS NEWS DIG@YouTube截圖）

這間壽司店名叫「名前のない寿司屋（沒有名字的壽司店）」，位於新宿歌舞伎町的巷弄之中，位置相當隱世。

（圖片來源：TBS NEWS DIG@YouTube截圖）

壽司店的定價經濟實惠，以一件墨魚壽司為例，只需60日圓（約港幣$3.4）就可以食到，因此吸引不少學生和打工仔光顧。

除此之外，壽司店每日更會推出10円壽司，每位客人只要點一杯約300日圓（約港幣$17）的飲品，就可以用10日圓享用最多15件壽司，「埋單」合計亦只需大約450日圓（約港幣$25.3），簡直是打工仔的「糧尾福音」。

（圖片來源：TBS NEWS DIG@YouTube截圖）

每日供應的壽司款式都不一樣，在電視台採訪當天，正正就輪到人氣極高的吞拿魚壽司！

客人反而怕太便宜店家倒閉

有光顧的客人大讚這間壽司店性價比極高，表示不敢相信這個程度的美味竟然只售10日圓，甚至比一條「美味棒」更加便宜；亦有客人指由於價錢實在太便宜，反而擔心餐廳無法維持經營成本而倒閉。

1原因價錢超實惠

壽司店老闆表示，源於江戶時代的壽司其實是平民百姓的街頭美食，為了讓客人可以無負擔地品嘗美食，於是決定推出價格便宜的壽司。他又指，雖然近來食材價格上升，但目前沒有打算加價。

名前のない寿司屋

地址：東京都新宿区歌舞伎町1丁目12

營業時間：17:00-23:00

