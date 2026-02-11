東京親子酒店15間｜寶可夢主題房／兒童遊樂場／泳池／人均$330起

東京親子酒店推介！想帶小朋友去東京旅行，但又不知住哪間酒店好？今次介紹15間東京親子友善酒店，分別位於上野、新宿和淺草，最快1分鐘直達車站，部分更提供公寓房型，適合一家大細入住！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

東京親子酒店推介【1】東京品川詩穎洲際酒店（The Strings by InterContinental, Tokyo, an IHG Hotel）

東京品川詩穎洲際酒店（The Strings by InterContinental, Tokyo, an IHG Hotel）坐落於品川，離品川站僅7分鐘步程，鄰近港南星野公園、品川麥克賽爾水族館等景點。酒店曾於2019年翻新，擁有194間客房，房內配備大面積景觀窗、特大床、浴缸等設施，大部分房型可容納3人入住。酒店亦設有健身室、兒童設施、3間餐廳及酒吧等。

東京品川詩穎洲際酒店（The Strings by InterContinental, Tokyo, an IHG Hotel）

房價：人均HK$1,076起（經典雙人房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京東京都港區港南2-16-1品川East One Tower 26-32樓

交通：品川站步行7分鐘

東京品川詩穎洲際酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京親子酒店推介【2】東京灣潮見王子大飯店（Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel）

東京灣潮見王子大飯店（Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel）於2020年開幕，坐落於潮見站旁邊，離東京站和舞濱站僅3站路程，帶小朋友去玩都很方便！酒店擁有多達605間客房，配備特大睡床、乾濕分離浴室及浴缸，一家三口入住也相當寬敞。酒店亦配備兒童遊樂場、健身室、公共浴場、桑拿、洗衣間、餐廳及酒吧等設施，非常方便！

東京灣潮見王子大飯店（Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel）

房價：人均HK$506起（高級特大床房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都江東區潮見2-8-16

交通：潮見站步行2分鐘

東京灣潮見王子大飯店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京親子酒店推介【3】池袋西索卡酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）

池袋西索卡酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）於2022年開幕，步行2分鐘就可以到達池袋站，鄰近池袋駅前公園、咖啡店、酒吧等，非常方便。酒店設計裝潢獨特舒適，空間充足且漂亮，提供超大浴室、按摩浴缸、桑拿室、共享休息室等設備，最大的房型更可容納6人入住，非常適合一家人入住！

池袋西索卡酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）

房價：人均HK$497起（高級雙人房；4人入住）

地址：東京都豐島區西池袋1-10-4

交通：池袋站步行2分鐘

池袋西索卡酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Booking.com

東京親子酒店推介【4】池袋星際廣場酒店（Hotel Star Plaza Ikebukuro）

池袋星際廣場酒店（Hotel Star Plaza Ikebukuro）坐落於池袋，鄰近池袋西口公園及陽光水族館，附近亦有許多百貨公司，吃喝玩樂一應俱全！酒店於1987年開幕，目前正進行局部翻新，翻新後的房間乾淨新穎、採光充足，配備沙發、小型睡床等，空間尚算寬敞。

池袋星際廣場酒店（Hotel Star Plaza Ikebukuro）

房價：人均HK$330起（小型雙人床房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都豊島區池袋2-10-2

交通：池袋站步行10分鐘

池袋星際廣場酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京親子酒店推介【5】新宿東區東急STAY酒店（TOTrip.comKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）

新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）位於旺中帶靜的地區，雖然在歌舞伎町旁邊，酒店房間設計簡約，空間十分寬敞，均設有設有洗衣機、乾衣機和微波爐，部分更提供廚具可供煮食，非常適合家庭客。想購買食材的話，周圍也有快餐店、小型超市、Donki等，非常方便！

新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）

房價：人均HK$871起（高級雙床房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都新宿區歌舞伎町2-3-24

交通：東新宿站步行3分鐘

新宿東區東急STAY酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京親子酒店推介【6】格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku）

格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku）位於JR新宿站附近，交通方便，而且附近都有不少藥妝店、便利店及不同的餐廳！酒店設有6間「哥斯拉景觀客房」及1間「哥斯拉主題客房」，內有許多哥斯拉擺設及隱藏機關，如果小朋友是哥斯拉迷絕對不能錯過！此外，酒店更設有洗衣機、乾衣機，如果是比較長的旅程，洗衣服也非常方便！

格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku）

房價：人均HK$445起（標準雙人房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：新宿區歌舞伎町1-19-1

交通：JR線新宿站東口步行5分鐘；西武新宿線西武新宿站步行3分鐘

格拉斯麗新宿酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京親子酒店推介【7】OMO5 東京大塚 by 星野集團（OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts）

OMO5 東京大塚 by 星野集團（OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts）距離JR大塚站僅5分鐘步程，步行可達陽光水族館、天祖神社、便利商店、DONKI等，地理位置優越。酒店共有125間客房，提供日系特色高架床，配有客廳、乾濕分離浴室及浴缸，最大的房型更可容納多達6人，更有特色主題家庭房，絕對是高CP值的親子住宿！

OMO5 東京大塚 by 星野集團（OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts）

房價：人均HK$476起（YAGURA房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都豐島區北大塚2-26-1

交通：JR大冢站步行3分鐘

OMO5 東京大塚 by 星野集團搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京親子酒店推介【8】三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）

三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）於2024年9月開幕，築地本願寺、銀座、歌舞伎座等景點均步行可達，來往車站亦只需步行6分鐘，帶小朋友去旅行都很方便！酒店提供187間客房及套房，配備乾濕分離浴室、微波爐、洗衣機及乾衣機等設備，非常適合家庭客。酒店亦附設健身室、公共浴池、餐廳等設施。

三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）

房價：人均HK$1,144起（高級特大床房；5歲或以下不加床可免費入住；包早餐）

地址：東京都中央區築地4-7-1

交通：築地站或東銀座站步行6分鐘

三井花園酒店銀座築地搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京親子酒店推介【9】東京銀座迴廊街皇家花園CANVAS酒店（The Royal Park Canvas Ginza Corridor）

東京銀座迴廊街皇家花園CANVAS酒店（The Royal Park Canvas Ginza Corridor）於2022年開幕，地理位置優越，可輕鬆前往地鐵線，距離銀座站步行約5分鐘，附近坐落一整排食店，吃東西相當方便，附近亦有購物商店。酒店裝潢新穎時尚，客房舒適，並配備投影機、高級音響等設備，頗有家庭劇院感覺！

東京銀座迴廊街皇家花園CANVAS酒店（The Royal Park Canvas Ginza Corridor）

房價：人均HK$637起（普羅塞克 標準大床房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都中央區銀座6-2-11

交通：日比谷站步行7分鐘

東京銀座迴廊街皇家花園CANVAS酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京親子酒店推介【10】MIMARU東京上野EAST（Mimaru Tokyo Ueno East）

MIMARU東京 上野EAST（Mimaru Tokyo Ueno East）主打簡約時尚的公寓式房型，由JR山手線上野站出發，只需步行約3分鐘！所有房間均設有小客廳及廚房，空間相對寬敝。酒店更有小朋友至愛的寶可夢主題房，有巨型卡比獸和一眾可愛小精靈，更可免費加嬰兒床，最多可容納4人，大家族旅行都可以一齊住！

MIMARU東京 上野EAST（Mimaru Tokyo Ueno East）

房價：人均HK$537起（家庭公寓；4人入住）

地址：東京都台東區東上野4-26-3

交通：JR上野站步行3分鐘

MIMARU東京上野EAST搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜ Booking.com

東京親子酒店推介【11】東京上野曼迪尊貴酒店公寓(MONday Apart Premium UENO)

東京上野曼迪尊貴酒店公寓 （MONday Apart Premium UENO）於2021年開業，距離JR上野站僅10分鐘路程。酒店房型可供4至6人入住，空間最小的「高級家庭豪華房」採用雙人床加碌架床設計，其他客房皆為和洋式房型，配備雙人床及和式榻榻米空間。所有房型配備客飯廳及簡易廚房，部分更有洗衣機及吸塵機等家電，適合親子或多人出遊！

東京上野曼迪尊貴酒店公寓 （MONday Apart Premium UENO）

房價：人均HK$464起（酒店隨機房型；12歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都台東區北上野1-7-6

交通：JR上野站步行10分鐘

上野曼迪高級公寓搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

東京親子酒店推介【12】東京上野諾加酒店（Nohga Hotel Ueno）

東京上野諾加酒店（Nohga Hotel Ueno）位處多條鐵路線交匯的上野車站附近，交通方便。酒店客房方面，主打文青現代風，空間相對比較寬敞，標準雙床房面積約24平方米，可提供加嬰兒床，適合一家三口入住！客房的智能電視更附設串流媒體服務，可以在房間內觀看Netflix、YouTube等娛樂！酒店亦附設健身室、餐廳、咖啡室等設施。

東京上野諾加酒店（Nohga Hotel Ueno）

房價：人均HK$590起（雙人房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都台東區東上野2-21-1

交通：JR上野站步行5分鐘

東京上野諾加酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

東京親子酒店推介【13】東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）

東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）於2020年開幕，距離上野站只有一站之隔，整棟酒店由舊建築翻新而成，客房主要採用無機質風的灰藍色調，呈現出簡約時尚氛圍。酒店提供適合家庭或三五知己入住的家庭房、相連房等，最多可容納5人入住，家族旅行亦可一起住。較寬敞的房型更設有露台，更可以遠距離眺望晴空塔景色！

東京風景酒店（Landabout Tokyo）

房價：人均HK$468起（緊湊型雙人房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都台東區根岸3-4-5

交通：JR上野站步行10分鐘

東京風景酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

東京親子酒店推介【14】東京京王廣場酒店 (Keio Plaza Hotel Tokyo)

東京京王廣場酒店 （Keio Plaza Hotel Tokyo）距離JR新宿站只有5分鐘路程，更是「東京迪士尼度假村好鄰居旅館」之一，提供酒店出發直達東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋免費接駁巴士服務，非常方便！酒店部分客房更可以在視野良好時眺望富士山，同時提供4人房及套房，非常適合家庭入住！

東京京王廣場酒店（Keio Plaza Hotel Tokyo）

房價：人均HK$594起（廣場高級雙床房；3人入住）

地址：東京都新宿區西新宿2-2-1

交通：JR新宿站西口步行5分鐘

東京京王廣場酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

東京親子酒店推介【15】西新宿大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Nishishinjuku PREMIER）

西新宿大和魯內精選酒店（Daiwa Roynet Hotel Nishi-Shinjuku PREMIER）於2019年開幕，與新宿站只有一站之隔，鄰近亦有便利店，配套尚算充足。酒店提供家庭客房，設有2張單人床，客房更提供浴缸，所有房型均可加嬰兒床，適合攜同小朋友出遊時入住。

西新宿大和魯內精選酒店（Daiwa Roynet Hotel Nishi-Shinjuku PREMIER）

房價：人均HK$523起（標準雙人房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都新宿區西新宿6-12-39

交通：東京地鐵丸之內線西新宿站步行約5分鐘

西新宿大和魯內精選酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

更多東京酒店推薦：

東京地鐵站酒店｜東京車站酒店｜東京高評分酒店｜東京平價酒店｜東京親子酒店｜東京女性限定酒店｜東京賞櫻酒店｜淺草酒店｜新宿酒店｜澀谷酒店｜銀座酒店｜上野酒店｜秋葉原酒店｜輕井澤酒店｜池袋酒店｜河口湖酒店｜六本木酒店｜立川市酒店