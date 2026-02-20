東京新酒店10大推介｜2分鐘到地鐵/高CP值+澀谷/新宿/池袋

東京新酒店10大推介！《好食玩飛》編輯部精選東京新酒店10大推介，位於澀谷、新宿、池袋周邊，交通便利，有平民高CP值，亦有奢華高貴選擇，必住年頭開業東京星野新酒店！可以順道看看成田機場出東京市區交通方法，以及羽田機場出東京市區交通方法。

東京新酒店【1】 池袋秘密酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）開業日期：2022年3月1日

今年新開幕的酒店中，話題性極高的要數hotel hisoca！距離池袋站僅2分鐘路程，前身是池袋愛情旅館Hotel DOMANI，為新海誠電影《天氣之子》其中一個參考場景！酒店外觀大致保留原貌，房間則以柔和的粉色系為主，分為2至4人房型及最多容納6人的房型，而且每間房都設有獨立桑拿，適合多人入住！

地址：東京都豊島区西池袋 1-10-4

價錢：20,900日圓起（約HK$1,134，人均HK$567）

超值預訂！池袋秘密酒店：Agoda｜Booking.com｜Klook｜Trip.com

東京新酒店【2】東京蒙特埃瑪納酒店（Hotel Monte Hermana Tokyo）

開業日期：2022年7月16日

Hotel Monte Hermana Tokyo位於東京日本橋，距離JR東京站八重洲中央出口及地下鐵日本橋站3分鐘距離，周邊有不少購物好去處，交通亦相當便利，徒步前往皇居約15分鐘，乘車前往淺草、上野、晴空塔等約20分鐘。酒店客房設計主打江戶色彩，木系簡約風格。

地址：東京都中央区日本橋3丁目3番15号

價錢：13,300日圓起（約HK$724；人均HK$362）

超值預訂！東京蒙特埃瑪納酒店：Agoda｜Booking.com｜Trip.com

東京新酒店【3】淺草新禦徒町站前APA酒店

開業日期：2022年7月1日

日本APA酒店集團於東京淺草區再開設一間新酒店！這間新酒店距離都營大江戶線淺草新御徒町站約1分鐘路程，方便前往淺草、上野、晴空塔等熱門東京景點。酒店設計屬商務簡約型，房間時尚舒適，提供4種房型。

地址：東京都台東区元浅草1-6-11

價格：9,000日圓起（約HK$490；人均$245）

超值預訂！淺草新禦徒町站前APA酒店：Agoda｜Booking.com｜Klook

東京新酒店【4】新宿九小時女性旅館（Nine Hours Woman Shinjuku）

開業日期：2022年4月29日

Nine Hours主打精品膠囊住宿服務，在2022年4月於東京新宿開設全新膠囊酒店「ナインアワーズ ウーマン新宿」，更是首間可以住客提供睡眠分析服務的膠囊酒店！

酒店提供24小時入住服務，距離新宿三丁目站約2分鐘路程，步行往澀谷僅約15分鐘路程！膠囊酒店僅容許女性入住，適合獨遊的女性朋友，落街就可以購物。

地址：東京都新宿区新宿2-13-7

價格：3,100日圓起（約HK$169）

超值預訂！新宿九小時女性旅館：Agoda｜Booking.com｜Klook｜Trip.com

東京新酒店【5】東京灣拉維斯塔酒店

開業日期：2022年4月15日

Dormy Inn旗下位於東京灣的全新度假村酒店，最上層設有天然温泉大浴場，浸溫泉時可以將東京鐵塔、東京晴空塔等景色盡收眼底，相當寫意！酒店距離豐洲市場約5分鐘路程，酒店內設有通道直達海鷗線市場站前，適合想遠離市區享受度假氣氛的朋友！

地址：東京都江東区豊洲6-4-40

價錢：11,400日圓起（HK$618；人均HK$309）

超值預訂！東京灣拉維斯塔酒店：Agoda｜Booking.com｜Klook｜Trip.com

東京新酒店【6】相鐵GRAND FRESA高田馬場（SOTETSU GRAND FRESA）

開業日期：2022年4月1日

相鐵酒店集團旗下SOTETSU GRAND FRESA品牌，主打旅遊觀光客市場，房間設計舒適簡約，所在位置均在主要車站及觀光景點附近，最新於高田馬場開設的酒店分店，距離高田馬場站僅1分鐘路程，能乘坐鐵路輕易抵達池袋、上野、新宿、澀谷等多個旅遊熱點。

地址：東京都新宿区高田馬場1-27-7

價格：約6,320日圓（約HK$343；人均HK$171.5）

超值預訂！相鐵GRAND FRESA高田馬場：Agoda｜Booking.com｜Trip.com

東京新酒店【7】赤羽ホリックホテル（Akabane Holic Hotel）

開業日期：2022年4月1日

HOLIC HOTELS旗下全新酒店，距離赤羽站僅1分鐘路程，附近有齊便利店及餐廳，亦可以徒步前往赤羽一番街及赤羽八蟠神參觀，前往埼玉超級競技場只需約20分鐘車程，方便一眾「追星族」睇演唱會！房型方面亦頗多選擇，除單人房及雙人房，亦有多人房可供選擇。

地址：東京都北区赤羽1丁目4番4号

價錢：約6,435日圓（約HK$349；人均HK$174.5）

超值預訂！Akabane Holic Hotel：Agoda｜Booking.com

東京新酒店【8】東京押上京成里士滿酒店（Keisei Richmond Hotel Tokyo Oshiage）

開業日期：2022年3月14日

連鎖酒店集團Richmond Hotel旗下的全新酒店，距離東京晴空塔及押上站僅1分鐘路程，不論是購物抑或歎美食都非常方便！房型方面，有雙人單床房、豪華雙床房等。

地址：東京都墨田区押上1-8-23

價錢：6,300日圓起（約HK$342；人均HK$171）

超值預訂！東京押上京成里士滿酒店：Agoda｜Booking.com｜Klook｜Trip.com

東京新酒店【9】大森JR-東梅茨酒店（JR-EAST HOTEL METS OMORI）

開業日期：2022年9月28日

第1間新酒店是JR東日本ホテルメッツ 大森，相信大家對JR東日本旗下酒店不陌生，主打設計性和功能性，9月28日將會於品川及川崎之間的JR大森站周邊開設全新酒店。酒店距離JR大森站僅1分鐘路程，乘坐JR鐵路可在30分鐘內，到達東京、新宿、六本木、澀谷等旅遊熱點。酒店共提供199間房間，以綠色及木色設計位置，自然簡約。

地址：東京都大田区大森北1-6-16 アトレ大森

價格：由7,200日圓起（約HK$396；人均$198）

超值預訂！大森JR-東梅茨酒店：Agoda｜Booking.com｜Klook｜Trip.com

東京新酒店【10】OMO3 東京赤阪 by 星野集團

開業日期：2022年1月7日

星野集團「OMO」系列酒店向來性價比甚高，而東京最新開的「OMO3東京赤坂」為OMO系第3間酒店，距離赤坂站約3分鐘路程，方便前往六本木、明治神宮等人氣景點。房間以簡約設計為主，提供多種房型。

地址：東京都豊島区西池袋 1-10-4

價錢：6,819日圓起（約HK$370；人均$185）

超值預訂！OMO3 東京赤阪：Agoda｜Booking.com｜Trip.com