海洋公園｜門票每位$249買一送一　端午節可用6月周末免費入場

海洋公園門票買一送一！海洋公園又有門票優惠，有旅遊平台推出海洋公園及水上樂園二人同行買一送一優惠，成人最平$249起就可以入場玩，端午節假期都用得，想趁放假入場玩記得留意優惠詳情。



海洋公園門票優惠買一送一

海洋公園與旅遊平台Trip.com推出快閃門票優惠，即日起平日二人同行門票買一送一，海洋公園成人折後$249/位（原價$528/位），今個端午節假期都用得，名額有限，售完即止。

（圖片來源：Trip.com）

今次海洋公園門票買一送一優惠可以即買即用，有效期至2023年6月30日，適用於星期一至五（星期二、六及日不可使用），想入園玩盡各種機動遊戲及設施，記得把握機會了！

海洋公園門票平日二人同行優惠

優惠日期：即日起至6月30日

價錢：$498/2位（大小同價，人均$249）

預訂網址：請按此

海洋公園指定周末免費入場

除此之外，海洋公園於6月份舉辦「Chill All Night」夜間饗樂體驗，市民及遊客可以在一連4個星期六晚上免費入場，觀賞兩大光影匯滇，包括原創音樂及大型光雕投影表演等，同場更有精彩表演和遊戲攤位，享受周末的悠閒時光。

海洋公園「Chill All Night」

日期：2023年6月3、10、17、24 日（星期六）

入場時間：晚上6時30分至9時

入場安排：免費入場（入場人數有限，額滿即止）

*Chill All Night入場訪客無需於網上系統預約入園

