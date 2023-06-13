7.1優惠｜免費交通搭水上的士/渡輪　經中環/灣仔/西九附好去處

臨近香港回歸日，富裕小輪宣布將於7月1日舉辦免費活動，當日全港市民可以免費乘搭中環至紅磡渡輪航線，以及往返尖東至西九的水上的士等。另外，7月1日生日的市民和遊客更可以免費搭指定渡輪航線，即睇詳情。



7.1免費搭水上的士+指定航線渡輪

富裕小輪慶祝回歸26周年，宣布於7月1日舉辦免費乘船日。當日所有市民可以免費乘搭旗下中環至紅磡渡輪航線，以及途經尖東、灣仔、中環及西九的水上的士循環線，趁機欣賞維港兩岸景色。

（圖片來源：富裕小輪水上的士）

除此之外，7月1日生日的市民及遊客更可以免費乘搭以下渡輪航線及維港遊航班：

歡樂時光·維港遊航班

幻彩詠香江·維港遊航班（海上自助餐可享71折優惠）

紫醉金迷·維港遊航班

「北角—觀塘—啟德」航線

「屯門—東涌—沙螺灣—大澳」航線



凡可免費搭乘的市民及遊客需在入閘或上船前出示身份證或其他有效證件，方可使用優惠。航班位置有限，先到先得。

（圖片來源：富裕小輪）

富裕小輪免費交通日

活動日期：2023年7月1日



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（圖片授權：IG@hermia_man）

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