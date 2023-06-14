香港好去處｜內地旅客香港必打卡攻略 快富街許願"見者今晚暴富"
撰文：尹嘉蔚
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內地社交媒體小紅書網紅們又有新招，「香港必打卡」攻略劍指香港街道，舉凡與財富有關的街道路牌，網紅們也去打張卡，期望發達致富，尤其旺角快富街最受歡迎。
旺角快富街「許願」
繼模仿李嘉誠背靠維港，小紅書力推到旺角快富街打卡，在街道路牌下「許願」，似乎可以解鎖發達密碼，打卡者豪言「見者今晚就暴富」、「快來發財」，並提提大家「明天就去買彩票」。
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早前已有不少內地旅客表示去「軒尼斯道」要買支軒尼斯酒、「麥當勞道」準備漢堡包、「佐敦道」要帶波鞋，內地人來港旅遊創意無限。
講起香港有關於致富及或與財富有關的街名、村莊、商廈、工廈、酒店多不勝數！以下隨手拈來已搜羅了12個賦予財運好兆頭寄願的地方名字。大家也要到那裡打卡，期願好財運降臨嗎？抑或以下地點會成為新一波香港打卡好去處？▼▼
快富街 ---- 旺角
金錢村 ---- 上水
創富中心 ---- 觀塘
置富徑 ---- 薄扶林
置富花園 ---- 薄扶林
銀礦灣 ---- 梅窩
黃金海岸 ---- 屯門
黃金廣場 ---- 銅鑼灣
壽富街 ---- 元朗
富裕街 ---- 樂富
樂富廣場 ---- 樂富
樂富邨 ---- 樂富