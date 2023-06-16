小紅書湧現搭香港扶手電梯教學　內地網民：喺港鐵站電梯行已犯法

內地社交平台小紅書近月出現大量「香港旅遊攻略」；然而，有內地網民近日教他人乘搭香港扶手電梯時，卻意外引發爭議！有人認為在香港乘搭電梯應入鄉隨俗靠右站，有人則覺得應該在乘搭時應根據指引「企定定」、不能走動，更表示若在電梯上行走會有法律後果。



內地網民教人搭香港扶手電梯

隨著中港兩地恢復免隔離出入境，近月到香港觀光的內地旅客數量持續回升。與此同時，中國人氣社交媒體小紅書近月出現大量「香港旅遊攻略」，教授他人來港時應注意的事項以及不能錯失的體驗，例如在維港岸邊模仿李嘉誠，希望藉此做得到成功人士。

隨愈來愈多人製作「香港旅遊攻略」，部份製作人最近推出以「香港民生」為主題的深入版「攻略」，以搶佔讀者的關注度。當中，有不少人製作攻略教他人如何正確搭港鐵，亦有人拍影片，教大家如何在香港搭扶手電梯。

然而，在關於「應如何在香港乘搭電梯」的教學卻惹來了爭議，雖然大部份「攻略」都教他人「入港隨俗」——在扶手電梯不走動時，應靠右站。但卻有一篇「攻略」秉持非常獨特的見解。

（截圖來源：連登討論區）

在連登討論區，有網民表示看到一篇「攻略」強調在港鐵站的扶手電梯應「企定定」、不能走動。因《香港鐵路附例》有條例表示「在鐵路處所內須遵從本附例及所有告示及指示牌的規定和遵從任何人員的合理指示及要求」，而站內電梯都貼上「企定定」標誌，故在電扶上行走屬違法。論述如此獨特，瞬間惹來網民負評！不足一日，獲過千負評。

香港網民：根本冇人跟 機電工程署：企定安全啲

有香港網民認為，即使《香港鐵路附例》有相關限制，但民間根本沒有人理會；有人則表示，盲目跟從規例所限而非社會標準的，例如站在電梯中間或2人並排站在電梯上，只會惹旁人不滿。

記者翻查資料，未見曾有人因在港鐵站使用扶手電梯時走動而被票控。而規管全港所有扶手電梯的機電工程署，就在其網站的《鐵路安全》頁面則表示民眾使用扶手電梯或自動人行道時，應該站穩且切勿走動，以保安全。