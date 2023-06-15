釣墨魚魷魚安全貼士｜忌生吃防精蟲黏口致疼痛　認清品種防中毒！

釣墨魚貼士！夏季是出海釣墨魚、魷魚的最佳時機，大家可能到海邊或出海垂釣。不過，謹記注意衛生與安全，以免樂極生悲。即睇釣魷魚的注意事項！



釣墨魚魷魚衛生+安全小貼士

夏季，是墨魚與魷魚的活躍季節，而5月至9月是大家最容易釣到牠們的時候。但是，即使釣到牠們時興奮莫名，但也盡量避免將他們直接食用！

▼昔日民眾於西環海傍釣墨魚、魷魚的盛況▼

據南韓媒體報道，今年初當地有婦人於未清除魷魚內臟的情況下，直接將未熟透的魷魚生吞，誤咬穿魷魚精囊袋，弄得滿口精子。精子其後在她的口腔黏膜竄游，還附著在她的舌頭，使她非常不適，終需求醫。

以往夏季時，不少人都會到西環海傍釣墨魚、魷魚（吳鍾坤攝）

避免即場生食墨魚魷魚 小心禍從口入

根據食物安全中心的公佈，墨魚、魷魚常被異尖科線蟲所寄生。若大家未將墨魚、魷魚煮熟，有機會將異尖科線蟲吃掉，從而感染寄生蟲病——出現紅疹和痕癢等過敏反應，甚至引致腹瀉和腹部不適。部份寄生蟲甚至有可能進入患者的肺部等器官，引發嚴重併發症。大家進食墨魚、魷魚前亦宜先移除其內藏，避免禍從口入，發生如南韓婦人般的情況。

進食墨魚、魷魚前亦宜先移除其內藏，（黃寶瑩攝）

避免觸碰魚嘴 辨認品種防中毒

除此之外，根據漁農自然護理署的資料，部份魷魚及墨魚的嘴部呈很鋒利的鳥喙型。為防止被咬傷，大家運送或拾起魷魚或墨魚時，要避免接觸其嘴。

上釣的魷魚（吳鍾坤攝）

除此之外，不少人釣魷魚或墨魚時會容易誤釣八爪魚。若大家釣到的八爪魚身有藍色圈，便要非常小心！賦有藍色圈的藍圈八爪魚咬人時會放出劇毒，傷者被牠咬傷後的5至10分鐘內會感到麻痺、噁心及視線不清，嚴重時更會使人昏迷以至死亡。故此，即使誤釣藍圈八爪魚，千觀不要觸撞牠！