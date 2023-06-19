深圳好去處｜汗蒸溫泉按摩免費吃喝　4大汗蒸店推介助活血美顏

深圳好去處！平日上班打拼完，近近地想去深圳玩，又想舒暢身心？深圳興起汗蒸店提供一站式服務，涵蓋汗蒸、溫泉、按摩等服務。部份還提供免費飲食，24小時留在汗蒸店內也不是問題。



深圳4大汗蒸店推介 一站式多種服務

汗蒸源於中國，有助於驅風、祛寒、亂體活血、溫膚美顏。深圳亦設不少汗蒸店，設施齊全之餘，價錢便宜。24小時開放，想享受健康又舒適的深圳之旅？不妨睇睇4大深圳汗蒸店精選！

【1】湯崎．湯泉生活TENZ

湯崎．湯泉生活TENZ為人氣湯泉水療浴場，提供一站式沉浸服務，休閒渡假體驗。2樓蟲洞和3樓休息廳可以供客人免費過夜。

設施/服務：

① 湯泉泡湯：蒸發疲勞，享受包括湯泉、泡湯、乾蒸、濕蒸

② 和服換裝和式住宿：可以打卡之餘，更如同日式温泉旅館渡假般的體驗

③ 治癒按摩：多樣式的按摩服務，由專業按摩師提供日式 / 泰式全身按摩。

④ 大堂按摩，特色熱療及按摩Spa

⑤ 無限量甜品特飲：無限量供應20多款時令水果，及幾十款特色飲品、Häagen-Dazs雪糕

⑥ 日式居酒屋：提供多款時令日料，品嚐和風美食

➆ 24小時任玩電競桌遊娛樂：多元化娛樂設施，從桌遊到街機，球類競技到網吧電玩

+ 7

特色：

① 室內用餐

② 飲食放題

③ 水療按摩

④ 桌遊電玩娛樂

⑤ 球類競技

⑥ 全場免小費

➆ 24小時日式泡湯汗蒸體驗

➇ 吃喝玩樂全包

湯崎．湯泉生活TENZ

地址：深圳市福田口岸國花路港城華庭裙樓一層至五層

營業時間：24小時

收費：¥308起

交通：距地鐵4/10號線福田口岸站C口步行300m

預訂方法︰Klook

【2】湯悅（福田車公廟店）

湯悅大致分為：遊戲區(PS5和街機)、休息區、靜眠區、汗蒸區、大堂、用膳區和娛樂區，設圖書館、電影院、棋牌、麻將，另外也有給吸煙人士獨立的包間。湯悅會給客人一個手牌，之後所有消費都是用手牌付款。而且男女湯是分開的，浸浴要全裸。

+ 9

設施/服務：

① 遊戲區: 有PS5，5部主機，2️小時¥39。街機可以隨便免費玩。

② 娛樂區: 圖書館有豆袋，可以閱讀圖書，沉浸在書中。另外有電影院。

③ 汗蒸區: 似太空館的汗蒸區。旁邊設火山石汗蒸，火山石鋪滿整個汗蒸室，整個人可以躺平下去。

④ 大堂區: 大堂可做采耳、按摩等，晚上也可以選擇在這裡睡覺。

⑤ 食堂: 大堂設有超市，供應各類小吃、飲品、即磨咖啡、水果等。

+ 2

其他過夜方法包括（+¥39/人）︰

① 太空艙/蟲洞︰公眾空間會有腳步聲和人聲，想安靜一點的建議到靜眠區，位置隱蔽，較少人經過。

② 訂房間（+$399/房)︰房內有電視洗手間。注意只能住12小時和不能提早預定。

湯悅（福田車公廟店）

地址：深圳 福田區車公廟泰然四路 109棟泰安軒B座1-2層

營業時間：24小時

收費：人均¥100+

交通：車公廟地鐵站D2出口步行450米

預訂方法︰Klook

【3】深灣金玉池（鴻昌廣場）

深灣金玉池面積有4000平方米，設施配置新而且齊全。環境為日式庭園風，包間設榻榻米，全場採用地暖，不需要穿拖鞋也可以。除了標準的三溫池更有影像房，書吧，兒童區。四種熱療主題功能房也是各有特色。

+ 2

設施/服務：

① 休閒水吧：免費飲料水果

② 沙發床

③ 麻將桌、ktv

④ 棋牌室

⑤ 圖書區

⑥ 休閒區

➆ 按摩房、桑拿房、鹽浴房、泡池等

➇ 洗浴區：女賓湯泉，乾蒸，濕蒸，搓背，淋浴、日式坐浴、衝擊淋浴

+ 6

特色：

靜桑費用包含自助餐

午餐時間12：00-13：30

晚餐時間18：00-19：00

宵夜時間23：00-24：00

深灣金玉池（鴻昌廣場）

地址：南湖街道深南東路2001號鴻昌廣場2樓

營業時間：24小時

收費：¥69起

交通：文錦地鐵站D出口 步行180米



【4】夏威夷·湯泉生活館

場館佔地12000多平方米，剛新裝修不久，主打輕奢風格男女湯池。店内風格比較新穎，費用包含自助餐。

圖片來源：小紅書@是一棵仙草

設施/服務：

① 五星豪華洗浴

② 健康水療

③ 大型餐飲

④ 大型韓式汗蒸：汗蒸廣場、鹽晶石房、火山石房、黃土木炭等

⑤ 日式湯泉

⑥ 大型兒童樂園

➆ 高清影院

➇ 專業保健 / 油壓 / SPA / 搓澡

➈ 棋牌

➉茶藝 / 書吧 / 休閒娛樂 / KTV

+ 3

特色：

① 京都街景

② 帳篷露營

③ 飄雪場景

夏威夷·湯泉生活館

地址：羅湖區嘉賓東路1031號

營業時間：24小時

收費： 168元/成人；98元/兒童

交通：地鐵2號線湖貝站，9號線向西村站直達

