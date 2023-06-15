深圳好去處｜5大室內遊樂場平玩¥30起 打麻雀/唱K/50種項目任玩
深圳好去處！去深圳想留在室內暢玩，又想可消耗一日時間？精選5大室內遊樂場，有的價錢還很平！打麻雀、電動遊戲機、卡拉ok、保齡球樣樣齊。快點約齊一家大細、朋友、雀友一齊去玩啦！
深圳5大室內遊樂場推介
【1】豪德喜棋牌桌遊吧人均¥30！
近期很紅的深圳復古風麻雀室，店舖充滿霓虹燈的複古新潮氣息。綠色走廊、大廳的霓虹燈等候區、克萊茵藍休息區、霓虹燈招牌，通通也十分搶眼！每個房間的主題和裝潢都不一樣，價錢也十分平，小房一小時¥38；中房一小時¥48；大房一小時¥58。
另外更設東方美學主題。
豪德喜棋牌桌遊吧的飲料和小吃味道也有保證，大廳還有桌遊可以玩，打麻雀中途也可以轉轉玩意。
深圳5大室內遊樂場推介【1】豪德喜棋牌桌遊吧
地址/電話：
1.深圳市福田區影田路元邦巷全融大厦602 191 2838 9409
2.深圳市羅河區漢南京路文第大廈東座20A 137 6035 6630
3.深圳市羅湖區服藝路藝院中0405-406室 153 3889 9405
4.深圳市福田區福強路3004號中港戰福樓L411 133 0247 9878
5.深圳市南山區後薄路員河達商業廣場西屋507 199 0291 4101
6.深圳市寶安區西鄉德弘益创音属1林B產4樓24号 181 8863 5184
公眾號：173 2237 5094
營業時間：10:30-06:00
【2】銅雀台 南洋風中式設計高端麻雀室
銅雀台集合麻雀、Board Game、下午茶的棋牌室。逾1000㎡空間融合了復古南洋、輕奢法式、中式三種風格，18個包房分為標準、星品、豪華、總統、至尊房。銅雀台全天開放，漂亮的環境讓你不知時日過，打通宵心願達成。
銅雀台買來價值6位數的全進口麻將桌「VISMARA」，全白極簡設計，4個位置都配備USB接口，方便玩家充電。
打久了麻雀想轉其他娛樂？銅雀台提供了幾十款桌遊，小到UNO，大到近期超火的終極競爭桌遊「我是大老闆（I'm The Boss）」，全都有提供。
下午茶和餐食有上百種選擇，足足有70多種茶飲和咖啡可選。即使全日留在銅雀台也不用擔心膳食，也不會悶！
深圳5大室內遊樂場推介【2】銅雀台
地址：深圳福田區福民路與益田路交匯處高發城馳苑A棟商業裙樓3樓
營業時間：周一至周日全天
聯繫電話：19820813101
【3】萬象城 Meland Club 親子夢境空間
Meland Club 展現親子空間，匯集超龐大自然景觀元素，置身夢境。5000平方米奇幻花園秘境，貫穿三層空間，多於50個模擬場景。萬象城店面以「摩天花園」為主題，集綜合遊樂、育樂成長、藝術科普、親子餐廳、運動科技於一身。利用空間疊加設計，營造超現實感。
店內分10個主題，融合成童話世界！一齊睇睇有甚麼主題吧！
海洋嘉年華（Hi Ball）海洋球池，彷彿置身於一片夢幻的海洋；魔法小鎮（Mini City）多種生活感知體驗，如精品超市、開放廚房、開心農場、迷你消防站、妙趣浴室等各種職業體驗。又有壽司小當家（Sushi）模擬精緻日料迴轉壽司，及探礦挖掘（MELAND Excavator）體驗操控機械運作。
木粒工廠（Sand Poo）沙粒的天堂，鍛煉手部精細動作，盡情玩沙；公主堡（Princess）個性化定制專屬造型，實現公主夢；繪本館（Library）啟發小朋友智慧；水世界（Water World）感受科學實驗，揭發大自然秘密；光影博物館（Lightplay Museum）光感遊戲，探索光影體感藝術；星空舞台&親子劇場（Education）匯集美育、藝術、科普、表演、音律體驗。
深圳5大室內遊樂場推介【3】萬象城 Meland Club 親子夢境空間
地址：廣東省深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路5001號深業上城F3
營業時間：星期一10:00-18:00；星期二至星期日 10:00-21:00
票價：星期一至星期五：¥398/一大一小；通票 ¥498/兩大一小
【4】 Party day運動超樂園 50種項目任玩
「Party day運動超樂園」位於深圳龍岡區萬達廣場6樓，佔地10,000平方米，設超過50種遊玩項目，包括室內賽車、保齡球、電子涉及、滑冰場、飛鏢、電子足球等。一票通玩，玩2-3個項目就回本！項目豐富，絕對可以嘆著冷氣，不重複地從早玩到晚。
遊玩項目：
卡丁車／保齡球／棒球／飛鏢／射箭／碰碰車／台球／真冰滑冰／蹦床、高空拓展／電子射擊／籃球場／多人互動投籃／電子高爾夫／乒乓球／電子足球／真人CS/多人互動隊打球／PS5、X-BOX、SWITCH遊戲機／X-BOX、SWITCH體感戲機。
深圳5大室內遊樂場推介【4】深圳party day
地址：深圳市龍崗區平湖街道華南二道華南城4號交易廣場萬達廣場F6
營業時間：星期一至日 10:00-23:00 （溜冰：11:00-21:00）
平日票價：
單人全天不限時 ¥268
單人2.5小時 ¥168
親子全天不限時 ¥368
親子2.5小時 ¥268
節假日票價：
單人全天不限時 ¥298
單人2.5小時 ¥198
親子全天不限時 ¥398
親子2.5小時 ¥298
【5】spo-cha朗玩 動感活力遊樂場
日本超人氣遊樂場「Spo-cha朗玩」是一個充滿動感活力的室內遊樂場。規定時間內暢玩50種以上運動和遊戲的肆跑,設施有保齡球,以及街機遊戲和卡拉OK等。不僅僅在日本，Spo-cha 在美國也十分有人氣！
Spo-cha 設不同區域及時段收費 ▼▼▼
深圳5大室內遊樂場推介【5】spo-cha
地址：深圳市龍華區龍華街道景龍社區 壹成中心花園三區E座壹方天地C區
營業時間：星期一至星期日10:00-凌晨2:00
電話：0755 2103 8371 / 0755 2103 4583