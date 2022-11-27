汗蒸幕功效程序常見Q&A懶人包　首爾自由行必去7間特色汗蒸幕推介

不時看韓劇或韓日綜都會看到汗蒸幕的場景，把毛巾弄成羊角狀放在頭上做成「羊咩咩頭」～大家總覺得汗蒸幕和SPA十分類似，但又好像有少少分別。究竟「汗蒸幕」是甚麼？它又有甚麼好處？所有疑問都會在這篇文章一一解答！



即將前往韓國首爾旅行的快快看下去，記下小編所推介的首爾汗蒸幕吧！

首爾7間汗蒸幕推介，有新型有文青有傳統，梗有一間啱你心水👇👇👇

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甚麼是汗蒸幕？

1. 汗蒸幕介紹

汗蒸幕是韓國特有的洗澡設施，亦是韓國特色旅遊點。「汗蒸」是指將身體放在熱水或者熱沙入面，透過流汗讓毒素排出，繼而達到治病效果。汗蒸幕被韓國人當作和家人朋友聚會的場所，是男女老少都喜愛的活動。而韓國汗蒸幕隨處可見，到韓國旅行也不妨當作其中一項休閑活動喔～

2. 韓國汗蒸幕程序

韓國汗蒸幕成了三個部分，澡堂、桑拿房與休息區域。而韓國汗蒸幕的流程主要為：

1. 入場（記住入內需除鞋哦）

2. 領取汗蒸幕入場服裝

3. 請吧手環戴在手腕上

4. 按照性別到不同區域

5. 到澡堂外把外衣脫下

6. 先赤身進入澡堂洗澡

7. 洗澡後換上汗蒸幕衣

8. 進入公共的桑拿區域



*開始韓國汗蒸幕旅程前記得要先在澡堂洗澡，以確保保持基本衛生才可進入桑拿房哦～

汗蒸幕功效

韓國人不時就會前往汗蒸幕放鬆放鬆，而汗蒸幕亦有不少功效，以下便會逐一說出各種汗蒸幕的功效。

汗蒸幕有黃土、鹽、冰、木炭、紫水晶等多種不同的類型，其實功效也不一樣👇👇👇

7大首爾汗蒸幕推薦

前往韓國首爾更是不能錯過體驗汗蒸幕，首爾有不少汗蒸幕的選擇，幾乎每個地鐵站附近，都一定會有間韓國汗蒸幕。以下有幾間小編較為推介的首爾汗蒸幕，有興趣的話記得要記下來喔～

1. 仁川Cimer SPA ＆汗蒸幕

仁川Cimer SPA ＆汗蒸幕位於仁川PARADISE CITY頂級度假村，距離仁川國際機場只有10分鐘的距離，Cimer SPA ＆汗蒸幕結合了浪漫歐式風情水療與韓國傳統汗蒸幕文化，形成一個新概念的藝術放鬆空間。而當中的AQUA SPA ZONE更是結了LED媒體藝術，令這游泳池不再平凡，反而營造時尚優雅的氛圍，成為標新立異的泳池！

除此之外，JJIMJIL SPA ZONE更可以為你恢復身心的疲勞，讓你享受暖風服務、護理療程等項目，絕對是值得一去的汗蒸幕！

仁川Cimer SPA ＆汗蒸幕

地址：仁川廣域市中區永宗海岸路321街186號（인천광역시 중구 영종해안남로 321번길 186）

開放時間：10:00-21:00



2. 花MUD 女性專用汗蒸幕

鄰近明洞的花MUD汗蒸幕絕對是女性顧客的享受天堂！花MUD汗蒸幕是一家女性專用汗蒸幕，深受旅客歡迎。花MUD不僅有汗蒸幕，更有多種超值套餐組合，韓式搓澡全身去角質及臉部縮小、全身精油淋巴按摩等組合更是各位女性不可錯過的套餐喔！

花MUD 女性專用汗蒸幕

地址：首爾特別市中區乙支路三街 295-4 B1F（서울특별시 중구 을지로3가 295-4 B1F）

開放時間：09:00-22:00



3. SPAREX 汗蒸幕

韓國汗蒸幕SPAREX有兩間店，分別位於東大門跟地鐵東廟站，東大門SPAREX比較多人知道藏身在Good Morning City裡；而東廟SPAREX比較新，人流比較少。SPAREX汗蒸幕在首爾是人氣很高、很熱門的汗蒸幕選擇之一，加上地理位置方便，所以有不少人在逛街後都會選擇前往SPAREX體驗汗蒸幕呢～

SPAREX 汗蒸幕

東大門SPAREX地址：首爾特別市中區乙支路6街18-21 B3F（중구 을지로 6가 18-21 굿모닝 시티 쇼핑몰 B3F）

東廟SPAREX地址：首爾特別市鐘路區昌信洞328-18 12F（서울특별시 종로구 창신동 328-18 12F）

開放時間：24小時開放



4. 首爾森林韓方樂園汗蒸幕

森林韓方樂園汗蒸幕位於首爾市中心，這家汗蒸幕仍然保留古早天然橡樹木柴生火供熱而成的蒸房，木炭窯和桑拿，最具有傳統韓國特色的汗蒸幕，除此之外，這裡也是《無限挑戰》及《超人回來了》的御用拍攝場地！想親自感受綜藝節目中的場景，就不能錯過這家特色汗蒸幕！

森林韓方樂園汗蒸幕

地址：首爾特別市西大門區奉元洞51號（서울특별시 서대문구 봉원동 51）

開放時間：星期一至星期五24小時開放



5. AQUAFIELD 高陽汗蒸幕

位於高陽購物中心的AQUAFIELD以「Feeling & Healing」為主題，這裡的汗蒸幕讓人放下腦中的煩惱、專心享受難得的悠閒。而且AQUAFIELD遠離了首爾市中心，讓人更輕易遠離都市繁忙，想要享受寧靜時光，不妨前往AQUAFIELD高陽汗蒸幕休息一下喔～

AQUAFIELD 高陽汗蒸幕

地址：京畿道高陽市德陽區高陽大路1955 Starfield高陽4F（경기 고양시 덕양구 고양대로 1955 스타필드 고양 4층）

開放時間：24小時開放



6. Siloam Sauna 汗蒸幕

首爾站附近的Siloam Sauna汗蒸幕同樣是熱門店舖，樓高 5 層，場內設有汗蒸幕、浴場等等。汗蒸幕包括了鹽、黃土、土窟等等10種不同的種類，讓每位旅客都可以嘗試到各種不同的體驗哦！同時場內亦設有不同服務和套餐組合，各位亦可選擇可適自己的套餐，享受一下短暫的寧靜時光～

Siloam Sauna汗蒸幕

地址：首爾特別市中區中林路49號（서울특별시 중구 중림로 49）

開放時間：24小時開放



7. Club K Seoul 文藝汗蒸幕

位於首爾地鐵宣陵站附近的Club K Seoul，是一間充滿文藝氣息的汗蒸幕，除了桑拿浴之外，擁有圖書咖啡廳、家居用品區、芳療室、健身中心、Lounge吧等多種文藝設施，內部純白空間的室內設計寬敞舒適，滿滿一面書牆，讓到訪的旅客可以隨意翻看，享受悠閒時光，絕對是首爾不能錯過的汗蒸幕！

Club K Seoul 文藝汗蒸幕

地址：首爾特別市江南區宣陵路524大林酒店地下1F（서울특별시 강남구 선릉로 524 대림아크로텔 지하 1F）

開放時間：24小時開放



為了方便各位對於不同首爾汗蒸幕進行比較，小編為大家整理了下列表格喔👇👇👇

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汗蒸幕常見Q&A

汗蒸幕的收費是如何計算？ 24小時的汗蒸幕基本上平日有分白天進場及晚上進場費用，週末則不分時段統一價位喔！亦有些汗蒸幕則是直接以套餐的方式來進行收費。另外，有些設施、服務是不包含在入場費的，使用前都記得要先向櫃檯詢問清楚喔～ 可以男女一同使用汗蒸幕嗎？ 是不能的！澡堂基本上都是男女分開的，不過泡完就可以一起聚在大廳休息聊天了～ 汗蒸房專用服內需要加穿什麼衣服嗎？ 可以自由決定是否穿內衣，但汗蒸是男女混合的公共場所，男生通常不穿著內衣，建議女生最好穿著內衣比較安全。由於汗蒸時會大量出汗，小編建議你可以穿著運動專用內衣。 有紋身可以進入汗蒸幕嗎？ 可以的，但如果還是覺得不安的話可以事先打電話再詢問一下店舖喔～ 為什麼汗蒸的時候要吃煮雞蛋還有喝米釀呢？ 在進行汗蒸的時候，身體會較為容易處於缺乏水份和營養的狀態，而冰鎮的米釀則能為你補充水分，雞蛋可以補充蛋白質，能夠為你保持體力喔～

大型行李箱與貴重物品可以寄放嗎？ 大型行李與貴重物品記得不要帶入汗蒸房內，會比較容易丟失，所以你可以寄放在前台或是在置物櫃中保管，但記得要上鎖喔！ 汗蒸幕會提供免費的浴室用品嗎？ 一開始櫃檯基本上都會提供一套衣服跟兩條毛巾，清潔用品的話很多都只會提供肥皂，所以自備清潔用品會比較好，小編建議大家也可以先備一套乾淨的內衣褲，方便替換！

相信大家看完後都想快快飛到首爾感受當地的汗蒸幕文化！

【本文獲「KKday」授權轉載。】