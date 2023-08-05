京都酒店｜市區一晚只需3000日圓！地鐵站行1分鐘窮遊背包客恩物

酒店、商旅、民宿、膠囊旅館……到日本旅遊時你最常選擇哪種住宿呢？為了提供大家更優質的選擇，日本京都「THE POCKET HOTEL」推出了新型態的住宿方案，要來搶攻窮遊旅客的商機！



THE POCKET HOTEL是相鐵集團旗下的酒店品牌，目前在京都推出兩間新型態酒店，秉持「提供旅客舒適愉快的住宿體驗」，兩人一間的話，平均一人約三千日圓的價格就能入住。

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每一間客房設有控制平板，不僅能控制室內的空調、燈光，還能透過平板掌握共用衛浴的使用情況，男女分開明亮乾淨的淋浴間與廁所。大廳備有館內服供換穿，可依照個人尺寸帶回房間，另外房間的門為自動上鎖，需使用房卡才能進出。

自助check in&out機器，24小時都能輕鬆辦理，另外還有投幣式洗烘衣機、自動販賣機、吸煙室、微波爐、大型行李寄放區、wifi等服務，非常物超所值！

THE POCKET HOTEL 京都四條烏丸👇👇👇

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京都四條烏丸店共有147間房，且全為禁煙房，提供單人、雙人與一間無障礙房型，滿足不同住宿需求。另外也設有女性專用樓層，在海外不放心的女性朋友們也能安心入住。

單人房

約5平方米的單人房，牆上可掛衣服或包包，床下設有收納空間擺放行李，舒適不壓迫。

雙人房

雙人房提供3種房間，第一種是由兩張床墊合併成小雙人床的房型，約7平方米大，適合情侶或夫妻入住。第二種是有些高低差的上下舖房型，有自己的獨立床墊，與旅伴過夜時不會受到對方的影響，適合姊妹淘入住。

最後一種房型是真正的上下舖床，並設有簾子睡覺時可以拉上形成獨立的空間，若你比較注重隱私或無法與旅伴同睡時就很適合這種選擇。

無障礙房

只有一間的無障礙房需以電話預約，房間隔壁就是無障礙廁所與衛浴，動線非常貼心。

THE POCKET HOTEL 京都四條烏丸

京都府京都市中京区柳馬場通錦小路下る瀬戸屋町474



THE POCKET HOTEL 京都烏丸五條👇👇👇

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京都烏丸五條店位在地鐵五條站步行1分鐘的地方，交通非常便利，公共區域提供了可辦公的座位區、沙發休息區等，使用上很多元。京都烏丸五條酒店共提供121間禁煙房型，除了單人房、雙人房、無障礙房外，還有多人住宿的四人房可以選擇，家族旅遊也能入住。

單人房

大小同樣約為5平方米，並設有床下收納空間，不同的是這裡為可折疊的日式床墊，搭配房內提供的小圓桌和椅墊，彷彿多了客廳的空間，且牆上設有大面全身鏡，穿搭梳畫更加便利！

雙人房

大小約8平方米，可摺疊式床墊、床下收納、牆上全身鏡，另外在床頭的左右兩邊還設有照明和充電插座，非常貼心。

四人房

四人房有兩種房型，第一種為大學時期的宿舍一般，提供兩張上下舖，每個床位都有獨立的照明與插座，另一側則提供小型桌椅，外帶宵夜回酒店也能方便食用。

另一種四人房空間更大，由一張上下舖和一個可摺疊式雙人床墊組成，將床墊折起來就能一起坐在木板上喝酒聊天，帶小朋友的家庭也很適合唷。

無障礙房

比京都四條烏丸店更大一點的空間，設有高低兩個衣架、全身鏡、小桌子等，環境更為舒適。

THE POCKET HOTEL 京都烏丸五條

京都府京都市下京区五条通烏丸東入松屋町423



下次到京都旅遊想省點旅費的話，不妨提早預訂THE POCKET HOTEL，雖然衛浴要與他人共用，但超低的房價絕對是窮遊一族的好選擇～

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