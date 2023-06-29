日本旅遊｜暑假7月去！15個浪漫煙花煙火大會+攤位小食附地點日子

踏入夏天，日本每年發放得最多煙花、煙火的時期到了。7月，日本各地區有煙火大會，北至北海道；南至沖繩。身在日本各處，都能看到煙花的美，感受浪漫的氣氛。以下15個日本煙花大會附上地點、日子給參考。



7月日本15個煙花大會

在日本，「煙花表演」常被稱為「煙火大會」，五光十色、色彩斑斕的煙花讓人心醉。除此之外，每當煙火大會舉行，場地附近往往都有攤位，讓大家玩遊戲、撈金魚，品嘗小食，場面非常熱鬧、別具氣氛。煙火大會一直吸引來自環球各地的遊客欣賞。

【北海道地區】

1. TxT GARAGE (ティーバイティーガレージ) 第11回真駒内花火大会

（圖片來源：真駒内花火大會）

日期：2023年7月8日

表演時間：19:50 - 20:50

發放地點：北海道札幌市南區真駒內開放體育場

預計發放煙花量：22,000發



2. 第7回えべつ花火大会

（圖片來源：えべつ花火）

日期：2023年7月22日

表演時間：19:20 - 21:10

發放地點：北海道江別市江別花火大會會場

預計發放煙花量：10,000發



【東北地區】

3. 第58回十和田湖湖水まつり

（圖片來源：十和田市役所）

日期：2023年7月15及16日

表演時間：20:15 - 20:50

發放地點：青森県十和田市十和田湖畔休屋

預計發放煙花量：不詳



4. 第19回 港まつり 能代の花火

（圖片來源：能代之花火實行委員會）

日期：2023年7月22日

表演時間：19:30 - 21:00

發放地點：秋田縣能代市能代港下濱ふ頭特設會場

預計發放煙花量：15,000發



【關東地區】

5. 第24回館林手筒花火大会

（圖片來源：館林市觀光協會）

日期：2023年7月29日

表演時間：19:30 - 20:30

發放地點：群馬県館林市館林城夢廣場

預計發放煙花量：1,270發（手筒煙火為70發）



6. 第57回葛飾納涼花火大会

（圖片來源：葛飾區役所）

日期：2023年7月25日

表演時間：19:20 - 20:30

發放地點：東京都葛飾區葛飾區柴又棒球場

預計發放煙花量：20,000發



7. 第46回隅田川花火大会

（圖片來源：隅田川花火大會）

日期：2023年7月29日

表演時間：19:00開始（第1會場）；19:30開始（第2會場）

發放地點：東京都台東區櫻橋下流至言問橋上流一帶（第1會場）；駒形橋下流至厩橋上流一帶（第2會場）

預計發放煙花量：9,350發（第1會場）；10,650（第2會場）



【中部地區】

8. ぎおん柏崎まつり 海の大花火大会

（圖片來源：柏崎觀光協會）

日期：2023年7月26日

表演時間：19:30 - 21:10

發放地點：新潟県柏崎市柏崎市中央海岸・港町海濱公園一帶

預計發放煙花量：16,000發



【近畿（關西）地區】

9. 第45回芦屋サマーカーニバル Ashiya Dancing Fireworks Show (花火ショー)

（圖片來源：蘆屋市民まつり協議會）

日期：2023年7月22日

表演時間：19:45 - 20:30

發放地點：兵庫縣蘆屋市潮蘆屋海灘

預計發放煙花量：不詳



10. みなと舞鶴ちゃった花火大会2023

（圖片來源：京都府北部地域連携都市圏振興社）

日期：2023年7月30日

表演時間：20:00 開始

發放地點：京都府舞鶴市東地區濱海岸

預計發放煙花量：不詳



【中國地區】

11. 第45回ふしの夏まつり

（圖片來源：山口縣觀光連盟）

日期：2023年7月29日

表演時間：20:00 - 20:40

發放地點：山口縣山口市椹野川東津河川公園

預計發放煙花量：3,000發



【四國地區】

12. 第11回伊予彩まつり 花火大会

（圖片來源：愛媛縣の公式觀光サイト）

日期：2023年7月30日

表演時間：20:00 - 21:00

發放地點：愛媛県伊予市伊予港防波堤

預計發放煙花量：8,000發



【九州地區】

13. 油津港まつり2023花火大会

（圖片來源：日南市觀光協會）

日期：2023年7月15日

表演時間：20:00 - 21:00

發放地點：宮崎県日南市油津港附近

預計發放煙花量：10,000發



14. 2023ながさきみなとまつり

（圖片來源：長崎市公式觀光サイト）

日期：2023年7月29及30日

表演時間：20:30 - 20:50

發放地點：長崎縣長崎市長崎港、長崎水邊之森公園

預計發放煙花量：7000發（7月29日）；3000發（7月30日）



【沖繩地區】

15. 海洋博公園サマーフェスティバル2023 第45回海洋博公園花火大会

（圖片來源：海洋博公園）

日期：2023年7月15日

表演時間：20:00 - 21:00

發放地點：沖縄縣國頭郡本部町國營沖繩記念公園

預計發放煙花量：10,000發

