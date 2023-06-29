日本旅遊｜暑假7月去！15個浪漫煙花煙火大會+攤位小食附地點日子
踏入夏天，日本每年發放得最多煙花、煙火的時期到了。7月，日本各地區有煙火大會，北至北海道；南至沖繩。身在日本各處，都能看到煙花的美，感受浪漫的氣氛。以下15個日本煙花大會附上地點、日子給參考。
7月日本15個煙花大會
在日本，「煙花表演」常被稱為「煙火大會」，五光十色、色彩斑斕的煙花讓人心醉。除此之外，每當煙火大會舉行，場地附近往往都有攤位，讓大家玩遊戲、撈金魚，品嘗小食，場面非常熱鬧、別具氣氛。煙火大會一直吸引來自環球各地的遊客欣賞。
【北海道地區】
1. TxT GARAGE (ティーバイティーガレージ) 第11回真駒内花火大会
日期：2023年7月8日
表演時間：19:50 - 20:50
發放地點：北海道札幌市南區真駒內開放體育場
預計發放煙花量：22,000發
2. 第7回えべつ花火大会
日期：2023年7月22日
表演時間：19:20 - 21:10
發放地點：北海道江別市江別花火大會會場
預計發放煙花量：10,000發
【東北地區】
3. 第58回十和田湖湖水まつり
日期：2023年7月15及16日
表演時間：20:15 - 20:50
發放地點：青森県十和田市十和田湖畔休屋
預計發放煙花量：不詳
4. 第19回 港まつり 能代の花火
日期：2023年7月22日
表演時間：19:30 - 21:00
發放地點：秋田縣能代市能代港下濱ふ頭特設會場
預計發放煙花量：15,000發
【關東地區】
5. 第24回館林手筒花火大会
日期：2023年7月29日
表演時間：19:30 - 20:30
發放地點：群馬県館林市館林城夢廣場
預計發放煙花量：1,270發（手筒煙火為70發）
6. 第57回葛飾納涼花火大会
日期：2023年7月25日
表演時間：19:20 - 20:30
發放地點：東京都葛飾區葛飾區柴又棒球場
預計發放煙花量：20,000發
7. 第46回隅田川花火大会
日期：2023年7月29日
表演時間：19:00開始（第1會場）；19:30開始（第2會場）
發放地點：東京都台東區櫻橋下流至言問橋上流一帶（第1會場）；駒形橋下流至厩橋上流一帶（第2會場）
預計發放煙花量：9,350發（第1會場）；10,650（第2會場）
【中部地區】
8. ぎおん柏崎まつり 海の大花火大会
日期：2023年7月26日
表演時間：19:30 - 21:10
發放地點：新潟県柏崎市柏崎市中央海岸・港町海濱公園一帶
預計發放煙花量：16,000發
【近畿（關西）地區】
9. 第45回芦屋サマーカーニバル Ashiya Dancing Fireworks Show (花火ショー)
日期：2023年7月22日
表演時間：19:45 - 20:30
發放地點：兵庫縣蘆屋市潮蘆屋海灘
預計發放煙花量：不詳
10. みなと舞鶴ちゃった花火大会2023
日期：2023年7月30日
表演時間：20:00 開始
發放地點：京都府舞鶴市東地區濱海岸
預計發放煙花量：不詳
【中國地區】
11. 第45回ふしの夏まつり
日期：2023年7月29日
表演時間：20:00 - 20:40
發放地點：山口縣山口市椹野川東津河川公園
預計發放煙花量：3,000發
【四國地區】
12. 第11回伊予彩まつり 花火大会
日期：2023年7月30日
表演時間：20:00 - 21:00
發放地點：愛媛県伊予市伊予港防波堤
預計發放煙花量：8,000發
【九州地區】
13. 油津港まつり2023花火大会
日期：2023年7月15日
表演時間：20:00 - 21:00
發放地點：宮崎県日南市油津港附近
預計發放煙花量：10,000發
14. 2023ながさきみなとまつり
日期：2023年7月29及30日
表演時間：20:30 - 20:50
發放地點：長崎縣長崎市長崎港、長崎水邊之森公園
預計發放煙花量：7000發（7月29日）；3000發（7月30日）
【沖繩地區】
15. 海洋博公園サマーフェスティバル2023 第45回海洋博公園花火大会
日期：2023年7月15日
表演時間：20:00 - 21:00
發放地點：沖縄縣國頭郡本部町國營沖繩記念公園
預計發放煙花量：10,000發
日本煙花表演會場附近往往還有甚麼活動值得參與？
附近往往都會設有攤位，讓大家玩遊戲、撈金魚，品嘗小食，場面非常熱鬧、別具氣氛，值得參與。
在哪些城市能一次過看到上20,000發、規模宏大的煙花？
札幌、東京，詳情可參閱內文。