【京都咖啡室】京都是充滿日本傳統文化氣息的古都，建於不同時代的古建築觸目皆是，就像有不少民宿都會改建百年町屋等。有2大美國連鎖咖啡品牌進駐京都時，皆決定於百年古宅裡開店並將建築活化，讓大家一邊細賞老建築輪廓，一邊靜靜品嘗咖啡。

2大京都百年古宅Cafe推介！星巴克、Blue Bottle改建町屋成分店

京都曾經是日本的首都，亦是昔日天皇的定居地。當地文化氣息相當濃厚，擁有許多建於不同時期的歷史遺跡。為保留舊城區的景觀，京都有法規限制部份地區的建築風格、顏色及層數。不少連鎖店的招牌在京都，並以啡、白或淡黃色呈現，例如7-11、吉野家、LAWSON、麥當勞等，讓京都多年的文化風味得以維持。

而美國連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks）及藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）進註京都時，皆為京都的文化傳承而選擇棄掉品牌標誌或室內裝修的常用原色。在市中心，2大品牌皆有店舖開設於經活化後的百年古宅，讓大家品嘗西式飲料時，仍停留在大正、明治時期的氛圍內。

京都特色咖啡室【1】星巴克京都二寧坂茶屋店

星巴克位於二寧坂的分店設置於清水寺附近的一幢百年古宅內，具有維護大正傳統色彩的設計。星巴克為避免破壞老城區的景觀，刻意將此分店的招牌由綠色轉換成融入當地風情的啡色，讓咖啡店在傳統街區營業時，不會顯得格格不入。

除此之外，星巴格在老宅裡劃設了3間和室，讓大家在這全球首間具榻榻米的分店裡，坐在傳統織物所製成的坐墊上以享用美食。坐在和室裡，大家可以向傳統木窗外看，觀察大正風情街道上的人與事；亦可以欣賞牆上的日本掛軸。

星巴克京都二寧坂茶屋店

地址：京都府京都市東山區高台寺南門通下河原東入桝屋町349

營業時間：08:00-20:00（不定期休業）

官方網站：https://store.starbucks.co.jp/detail-1476/



京都特色咖啡室【2】藍瓶咖啡京都六角店

近年都有進駐香港的藍瓶咖啡Blue Bottle亦有進駐京都。藍瓶咖啡六角店是藍瓶咖啡在京都的第2間分店，具有明治時期的風格，比星巴克的大正風格還要老舊。六角店由百年老店「辻森自行車商會」改建而成，藍瓶咖啡刻意在牆身架設了一部單車，彰顯此百年建築過往的歷史。

六角店室內的木材由京都北山杉所製成，2樓空間則擺滿了舊式設計的木桌椅，木椅子皆採用不同的設計，傳統得來帶點時尚。整個咖啡室具有濃厚復古感覺，非常適合喜歡木建築的朋友在此渡過一個休閒的下午。

藍瓶咖啡京都六角店

地址：京都市中京區東洞院六角上る三文字町 226-1⁠

營業時間：09:00-19:00

官方網站：https://store.bluebottlecoffee.jp/pages/kyoto-rokkaku

