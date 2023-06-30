香港迪士尼公用充電器　內地女放上小紅書賣：押金$365拿來要回血

內地人遊港時的舉動又再引起爭議！網上討論區有網民發現，近日有內地客將香港迪士尼樂園的共享充電器放上小紅書出售。事件在中港兩地引起網民激辯，一部份人認為事主扮作忘記歸還，把本來共享的充電器轉售以滿足私慾頗可恥；而一部份人則認為，事主沒取回按金，可被視作將充電器買入，應沒有問題。



內地旅客放賣迪士尼共享叉電器

連登討論區中有網民發現，近日有內地遊客將香港迪士尼樂園的3個共享充電器放上小紅書轉售。事主聲稱沒有取回該3個共享充電器的按金，故決定放上網售賣以「回血」（填補按金上的損失）。

（截圖來源：連登討論區）

事主的「招商啟事」刊登後，隨即引來網民熱議。不論在連登或是小紅書，網民的反應兩極。一些人認為事主把本來人人共享的充電器轉售以滿足私慾，做法不當，令其他需要充電的人因其沒有歸還而使用不到了，也害怕供應商可能蒙受損失。部份人質疑事主扮「忘記歸還」多於真正忘記，因3個充電器具相當重量又佔位，好難會被忽略。

不過亦有人認為，事主沒有取回按金，理論上可被視為將充電器買入，覺得相關做法沒有問題。部份人亦覺得供應商不會有太大損失，因按金往往經成本效益等統計後才定的。

惹來爭議後，事主更新帖文，在原有短短的帖文加入長長解釋，澄清自己真的是忘記。她後來亦發佈新帖文，表示已聯絡為香港迪士尼樂園供應充電服務的ChargeSPOT。從其刊登的截圖中，ChargeSPOT表示在扣按金後，用家可以把充電器留為己有，事主藉此再次強調充電器已屬於自己。

不過事主的最新說法，並沒有為事件降溫，更有人開始憂慮事件會推動充電服務實名制，讓借用充電器變得困難。

記者就事件向香港迪士尼樂園查詢，詢問樂園充電器每月的遺失情況以及有沒有措施阻止同類事件再次發生，惟至截稿時間，園方未有作出回應。