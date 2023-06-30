香港迪士尼公用充電器 內地女放上小紅書賣：押金$365拿來要回血
撰文：何以諾
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內地人遊港時的舉動又再引起爭議！網上討論區有網民發現，近日有內地客將香港迪士尼樂園的共享充電器放上小紅書出售。事件在中港兩地引起網民激辯，一部份人認為事主扮作忘記歸還，把本來共享的充電器轉售以滿足私慾頗可恥；而一部份人則認為，事主沒取回按金，可被視作將充電器買入，應沒有問題。
內地旅客放賣迪士尼共享叉電器
連登討論區中有網民發現，近日有內地遊客將香港迪士尼樂園的3個共享充電器放上小紅書轉售。事主聲稱沒有取回該3個共享充電器的按金，故決定放上網售賣以「回血」（填補按金上的損失）。
事主的「招商啟事」刊登後，隨即引來網民熱議。不論在連登或是小紅書，網民的反應兩極。一些人認為事主把本來人人共享的充電器轉售以滿足私慾，做法不當，令其他需要充電的人因其沒有歸還而使用不到了，也害怕供應商可能蒙受損失。部份人質疑事主扮「忘記歸還」多於真正忘記，因3個充電器具相當重量又佔位，好難會被忽略。
不過亦有人認為，事主沒有取回按金，理論上可被視為將充電器買入，覺得相關做法沒有問題。部份人亦覺得供應商不會有太大損失，因按金往往經成本效益等統計後才定的。
惹來爭議後，事主更新帖文，在原有短短的帖文加入長長解釋，澄清自己真的是忘記。她後來亦發佈新帖文，表示已聯絡為香港迪士尼樂園供應充電服務的ChargeSPOT。從其刊登的截圖中，ChargeSPOT表示在扣按金後，用家可以把充電器留為己有，事主藉此再次強調充電器已屬於自己。
不過事主的最新說法，並沒有為事件降溫，更有人開始憂慮事件會推動充電服務實名制，讓借用充電器變得困難。