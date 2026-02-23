首爾酒店35間推介2026｜近明洞弘大站／房內私人風呂／人均$213起

首爾酒店推介2026！遊韓國想入住高質又超抵的首爾住宿，《香港01》「好食玩飛」記者整理了首爾高質酒店推介，當中包括有極美的日系打卡溫泉酒店，更不乏有靚裝修的全新酒店，最近1分鐘到地鐵站，涵蓋弘大、明洞、東大門等住宿，最平人均HK$224起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

首爾酒店推介【1】首爾 MAGOK 美居大使酒店（Mercure Ambassador Seoul Magok）

首爾 MAGOK 美居大使酒店（Mercure Ambassador Seoul Magok）於2024年開業，坐落於首爾江西區，鄰近首爾植物園、三松園體驗農場及多家百貨公司。酒店擁有400間單人至三人客房，房間空間舒適乾淨，自然光線充足，在衛生程度、設施及服務方面都獲得9.3/10的高評分！酒店另設室內游泳池、健身中心、餐廳、酒吧等設施。

首爾 MAGOK 美居大使酒店（Mercure Ambassador Seoul Magok）

房價：人均HK$371起（標準大床房）

地址：首爾特別市江西區麻谷中央路143號

交通：麻谷渡口站步行5分鐘

首爾 MAGOK 美居大使酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【2】首爾帕拉斯帕拉酒店（Paraspara Seoul）

首爾帕拉斯帕拉酒店（Paraspara Seoul）於2022年開業，位於首爾江北區，環境清幽。酒店共有130間客房，房間以木系元素為主調，融入自然風格，配備客廳、乾濕分離浴室及浴缸，部分房間亦設有山景露台及私人風呂，寬敞舒適。酒店另提供室內及戶外游泳池、健身室、桑拿、2間餐廳等設施。

首爾帕拉斯帕拉酒店（Paraspara Seoul）

房價：人均HK$703起（木材房）

地址：首爾江北區三養路689

交通：北漢山牛耳站步行5分鐘

首爾帕拉斯帕拉酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

首爾酒店推介【3】首爾帕那斯洲際大酒店（Grand InterContinental Seoul Parnas）

首爾帕那斯洲際大酒店（Grand InterContinental Seoul Parnas）位於德黑蘭路中心，鄰近星空圖書館、COEX水族館、波斯哥美術館等景點。酒店於1988已經開業，並於2020年進行全面改造，現提供550間客房。房間採光良好、空間寬敞、採用高級設施，更可以看到江南全景！酒店亦設有室內游泳池、健身室、3間餐廳及酒吧，並提供托兒服務。

首爾帕那斯洲際大酒店（Grand InterContinental Seoul Parnas）

房價：人均HK$826起（經典特大床房）

地址：首爾特別市江南區德黑蘭路521號（三成洞）

交通：三成站步行4分鐘

首爾帕那斯洲際大酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

首爾酒店推介【4】首爾四季酒店（Four Seasons Hotel Seoul）

首爾四季酒店（Four Seasons Hotel Seoul）開業於2015，坐落於首爾中心地段，步行可達光化門廣場、德壽宮、歷史博物館、樂天百貨等景點。酒店共有317間客房，房間設備齊全、空間寬敞，而且樓底相當高，配備落地景觀窗，非常值得打卡！酒店同時備有室內游泳池、健身室、迷你高爾夫、兒童俱樂部、Spa、2間餐廳等設施。

首爾四季酒店（Four Seasons Hotel Seoul）

房價：人均HK$1,681起（豪華房）

地址：首爾特別市鐘路區新門內路97

交通：光化門站步行2分鐘

首爾四季酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【5】HOMES STAY G 谷加山（HOMES Stay G-valley Gasan）

HOMES STAY G 谷加山（HOMES Stay G-valley Gasan）開業於2024年3月，酒店走簡約風格，房間面積為23至26平方米。酒店距離地鐵約10分鐘路程，附近有商業圈，也有便利店，吃喝也非常便利。而且有自助入住機，即使乘坐夜機到達韓國，也不用擔心太晚無法入住。酒店還有一條通往屋頂的通道，從那裡可以欣賞到摩天大樓的壯麗景色。

HOMES STAY G 谷加山（HOMES Stay G-valley Gasan）

房價：人均HK$213起（標準雙床房）

地址：首爾衿川區禿山洞182

交通：首爾地鐵1號線禿山站出站步行10分鐘

HOMES STAY G 谷加山 搶先預訂👉🏻 Trip.com｜Booking.com

首爾酒店推介【6】鐘路普瑞瑪酒店 (The Prima Hotel Jongno)

鐘路普瑞瑪酒店 (The Prima Hotel Jongno)在2024年全新裝修，為大家提供156間客房，並提供多種房型，例如單人房、雙人房、家庭三人床房、皇室套房，房間面積由16（標準單人房）至35平方米（皇家雙人間）。地點位於仁寺洞，酒店附近有不少傳統茶屋、韓國餐廳，不愁吃喝，而且距離首爾站僅2站之隔，出入交通都非常方便。

鐘路普瑞瑪酒店 (The Prima Hotel Jongno)

房價：人均HK$290起（標準雙床房）

地址：首爾明洞鍾路區46

交通：鐘閣站出站步行5分鐘

鐘路普瑞瑪酒店 搶先預訂👉🏻Agoda｜ Trip.com

首爾酒店推介【7】L7 首爾弘大酒店（L7 Hongdae）

L7 首爾弘大酒店（L7 Hongdae）為韓國樂天集團旗下的酒店之一，酒店質素絕對有保證。於弘大站1號出口離開之後，2分鐘即可到達酒店，交通十分方便。酒店附近商店林立，以售賣年青潮流服飾為主。另外，就算留在酒店一樣好玩，當中CP值最高莫過於酒店頂層的泳池，晚上時更可在池邊俯瞰弘大的夜景。

L7 首爾弘大酒店（L7 Hongdae）

房價：人均HK$485起（標準雙人間）

地址：141 Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul

交通：於弘大站1號出口步行2分鐘

L7 首爾弘大酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【8】首爾弘大智選假日酒店（Holiday Inn Express Seoul Hongdae）

首爾弘大智選假日酒店（Holiday Inn Express Seoul Hongdae）與韓國AREX機場快線、弘大地鐵站相連，最快30秒即可從酒店到祥地鐵站。酒店於Agoda獲得8.9分超高分評價，清潔度及位置更分別獲得9.1分及9.5分，絕對是高性價比之選！酒店除設有一般客房之外，亦有家庭房，17樓頂樓設有戶外露台，可飽覽首爾景致。每間房附送免費早餐。

首爾弘大智選假日酒店（Holiday Inn Express Seoul Hongdae）

房價：人均HK$455（標準大床間；包早餐）

地址：Aekyung, 188 Yanghwa-ro, Tower, Seoul

交通：於AREX機場快線、弘大地鐵站出閘，最快30秒到達酒店

首爾弘大智選假日酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【9】首爾阿曼提酒店（Amanti Hotel Seoul）

首爾阿曼提酒店（Amanti Hotel Seoul）距離弘大站約10分鐘路程，環境比較清幽。設施方面，酒店設有露天泳池，及健身室等，適合想放鬆慢活的香港人。飲食方面，酒店包早餐，另外步行10分出弘大商業街，即有過百間有多國菜色，當中不乏特色因食小店，包括甜品、美式早午餐店等，沿途亦有咖啡店。購物方面，弘大除有年青潮牌之外，當然亦有大型商場進駐。

首爾阿曼提酒店（Amanti Hotel Seoul）

房價：人均HK$347起（標準雙人房）

地址：31 World Cup buk-ro, Mapo-gu, Seoul

交通：於弘大站1號出口步行10分鐘

首爾阿曼提酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【10】Homes Stay Myeongdong

Homes Stay Myeongdong前稱Homes Namsan，位於明洞的絕佳位置，可以看到首爾塔，房間採用深藍色及黑色的簡約設計，而且提供冰箱、微波爐及電磁爐可供煮食。想購買食材的話，酒店對面有便利店，若想外出用餐，距離酒店步程5分鐘便有人氣烤肉店—超飯食堂！雖然酒店距離熱門景點較遠，但南山谷韓屋村就在對面，而且酒店在地鐵站隔壁，無論去哪裡都方便！

Homes Stay Myeongdong

房價：人均HK$250起（標準雙人房）

地址：首爾中區忠武路3街43-1號

交通：忠武路地鐵站步行1分鐘、明洞地鐵站步行6分鐘、乙支路4街地鐵站步行7分鐘

Homes Stay Myeongdong搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【11】聯合酒店（Union Hotel）

聯合酒店（Union Hotel）坐落於永登浦區，鄰近木馬公園、楊花漢江公園、YG娛樂公司等景點，來往地鐵站亦只需步行約2分鐘，交通非常方便！酒店曾於2022年完成翻新，提供93間客房及套房，最多可供4人入住。房間內均配備落地景觀窗、浴缸或淋浴、電視等，部分房間亦設有露台及客廳，空間十分寬敞。酒店亦設有健身室及洗衣間等設施。

聯合酒店（Union Hotel）

房價：人均HK$316起（標準大床房）

地址：136, Yangpyeong-ro, 07205, 永登浦區, 首爾, 韓國

交通：仙遊島站步行2分鐘

聯合酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【12】新羅舒泰麻浦弘大（Shilla Stay Mapo Hongdae）

新羅舒泰麻浦弘大（Shilla Stay Mapo Hongdae）坐落在麻浦區，距離孔德站及麻浦站分別只需步行2分鐘及6分鐘，交通十分方便。酒店提供383間客房，均配備私人浴室及浴缸、城市景觀窗、遊戲機及電視等設施。酒店亦設有健身室、餐廳、咖啡室及酒吧等設施。

新羅舒泰麻浦弘大（Shilla Stay Mapo Hongdae）

房價：人均HK$441起（標準雙人床房）

地址：83, Mapo-daero, 04156, 麻浦區, 首爾, 韓國

交通：孔德站步行2分鐘

弘大搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【13】首爾九樹酒店東大門（Nine Tree Hotel Dongdaemun）

首爾九樹酒店東大門（Nine Tree Hotel Dongdaemun）於2020年開幕，鄰近廣藏市場及東大門，酒店距離車站亦只需步行約6分鐘，吃喝玩樂都十分方便！酒店提供219間客房，分為雙人房、三人房、家庭房及四人房，家庭房及四人房採用碌架床，空間寬敞、設備齊全。酒店亦提供餐廳、咖啡室及洗衣間等空間。

首爾九樹酒店東大門（Nine Tree Hotel Dongdaemun）

房價：人均HK$264起（標準雙人床房）

地址：224, Eulji-ro, 04561, 中區, 首爾, 韓國

交通：東大門歷史文化公園站步行6分鐘

首爾九樹酒店東大門搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【14】九樹精品酒店明洞2（Nine Tree Premier Hotel Myeong dong 2）

九樹精品酒店明洞2（Nine Tree Premier Hotel Myeong dong 2）於2017年開業，坐落在首爾中區，鄰近首爾泡菜文化體驗館、南山谷韓屋村及明洞。酒店提供408間客房，最多可供3人入住。房間內均設有私人浴室及浴缸、景觀窗、電視、雪櫃及各規格電源插座等設施。酒店亦設有健身室、餐廳、洗衣間等。

九樹精品酒店明洞2（Nine Tree Premier Hotel Myeong dong 2）

房價：人均HK$308起（標準雙床房）

地址：28, Mareunnae-ro, 04555, 中區, 首爾, 韓國

交通：乙支路3街步行4分鐘

九樹精品酒店明洞2搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【15】首爾麻浦格萊德酒店（Glad Hotel Mapo）

首爾麻浦格萊德酒店（Glad Hotel Mapo）坐落於麻浦，地鐵孔德站就在酒店旁邊，鄰近亦有不少咖啡店、餐廳及超市，交通方便之餘生活機能極佳！酒店客房空間乾凈寬敞，攤開三個大型行李箱仍然有很大的活動空間！浴室乾濕分離，部分客房的洗手台設置在浴室外，洗漱非常方便。此外，客房床頭亦有提供三合一的充電線、國際插頭及USB插口，非常貼心！

首爾麻浦格萊德酒店（Glad Hotel Mapo）

房價：人均HK$294起（標準雙人房）

地址：首爾市麻浦區麻浦大路92

交通：搭乘地鐵到「孔德站」下車步行1分鐘

首爾麻浦格萊德酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【16】奈比酒店（Nine Brick Hotel）

奈比酒店（Nine Brick Hotel）位於熱鬧的弘大商圈，距離弘大地鐵站亦僅6分鐘步程，地理位置極佳！酒店建築及內部設計均極具英式氛圍，是在首爾較少見的英倫古典風格。酒店提供93間客房，不同客房有不同色調，但整體感覺奢華有格調，而且床頭部分設有閱讀燈、燈光控制板及已經連接插座的三合一充電器，非常方便。

奈比酒店（Nine Brick Hotel）

房價：人均HK$297起（高級雙人床房）

地址：首爾特别市麻浦區弘益路5街32

交通：搭乘地鐵2號線到「弘大站下車步行6分鐘

奈比酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【17】RYSE 酒店，傲途格精選（RYSE, Autograph Collection Seoul by Marriott）

RYSE 酒店，傲途格精選（RYSE, Autograph Collection Seoul by Marriott）位於弘大商圈，是萬豪旗下的酒店品牌，於2023年進行過翻新。酒店以「激發靈感的創意空間」為設計主軸，找來知名室內設計師及藝術家合作，氛圍既有質感又時尚！酒店創作者、編輯、導演、製作人、藝術家等文化藝術職業劃分房型，客房內將不同藝術家的作品融入其中，每間客房都有不同主題，在用色、傢俱上亦有分別，不過整體藝術氣息濃厚，客房空間亦相當寬敞，部分客房更擁有超大浴缸或景觀浴池！

RYSE 酒店，傲途格精選（RYSE, Autograph Collection Seoul by Marriott）

房價：人均HK$765起（創造者特大床房）

地址：首爾特別市麻浦區楊花路130

交通：搭乘地鐵2號線到「弘大站」下車步行3分鐘

RYSE 酒店，傲途格精選搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港機場快線優惠👉一買即用😍一來一回慳好多

首爾酒店推介【18】URI&酒店（Hotel UriN）

URI&酒店又稱「烏里&」酒店，位於江南區，鄰近不少餐廳及購物商場，COEX MALL星空圖書館 及室內水族館亦在步行可達的距離， 地理位置極佳！酒店曾於2023年進行翻新，是江南區內CP值相當高的酒店。酒店客房採用簡約設計，以奶茶色調搭配木系元素風格，打造出具有溫馨感的客房。酒店客房空間雖然較小，但房內設備亦算齊全，附有浴缸、雪櫃、沙發區等，窗戶亦可飽覽城市景觀，而且使用隔音窗簾，讓你可以享受寧靜時光！

URI&酒店（Hotel UriN）

房價：人均HK$294起（高級大床房）

地址：首爾特別市江南區三成路96街20

交通：搭乘地鐵2號線到「三成站」下車步行5分鐘

烏里 & 酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【19】首爾龍山九樹洛考斯酒店（Nine Tree Premier ROKAUS Hotel Seoul Yongsan）

首爾龍山九樹洛考斯酒店（Nine Tree Premier ROKAUS Hotel Seoul Yongsan）於2023年4月全新開幕，距離龍山站及新龍山站的大型中轉站僅5分鐘步程，加上酒店周圍配套完善，有便利商店、大型購物商場、博物館、打卡Cafe、秋季賞楓必去的龍山公園等，不止出行方便，生活機能同樣極佳！酒店提供5種房型，無論是獨遊還是一家人旅行都照顧周到，客房以簡約現代風格設計，以白色為主調配上木系元素家具，加上景觀開揚的大型落地玻璃窗，客房光線明亮舒適，部分客房更可以望到漢江同南山塔！酒店亦配備室內泳池和大型按摩池，以圓拱型線條天花加上棗色牆，別具特色，無論放鬆還是打卡都一流！

首爾龍山九樹洛考斯酒店（Nine Tree Premier ROKAUS Hotel Seoul Yongsan）

房價：人均HK$321起（標準雙床房）

地址：首爾特別市龍山區漢江大路23街25

交通：龍山地鐵站步行5分鐘

首爾龍山九樹洛考斯酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾酒店推介【20】Pillowsopher Hongdae

Pillowsopher Hongdae前身為民宿，於2023年翻新後重開，距離弘大站約3分鐘步程，鄰近有京義線森林公園、弘大商圈等熱門旅遊景點，亦有不少餐廳、高級酒吧及咖啡店，地理位置優越！酒店樓高4層，提供4種房型，全部均為大床房型，部分客房更有一整面大窗戶，雖然窗外景觀不算開揚，但光線充足，室內空間亦算寬敞，而且極具時尚設計感，浴室更是以雲石設計，非常優雅舒適！

Pillowsopher Hongdae

房價：人均HK$329起（高級雙人房）

地址：首爾特別市麻浦區東橋路217

交通：弘大站步行3分鐘

Pillowsopher Hongdae搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Booking.com

首爾酒店推介【21】首爾江南沃科酒店（Voco Seoul Gangnam）

首爾江南沃科酒店（Voco Seoul Gangnam）於2022年4月開幕，是IHG集團旗下的酒店品牌。酒店位於江南區新沙地鐵站及知名購物大道新沙洞林蔭樹路旁邊，從酒店步行到地鐵站和新沙林蔭大道分別僅需5分鐘和7分鐘步程，吃喝玩樂都非常方便！酒店提供多達12種房型，全部客房均設有浴缸，部分客房的浴缸正對景觀窗，可以一邊睇景一邊浸浴！部分客房更配備檜木風呂、私人泳池及小廚房，設施配套一流！

首爾江南沃科酒店（Voco Seoul Gangnam）

房價：人均HK$510起（豪華大床間）

地址：首爾市江南區島山大路144

交通：新沙站步行5分鐘

首爾江南沃科酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾酒店推介【22】首爾麻浦魯內酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo）

首爾麻浦魯內酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo）於2022年3月全新開幕，是日本大和房屋集團旗下的酒店品牌，臨近梨花女子大學同弘大商圈，從麻浦站步行5分鐘或機場線孔德站步行6分鐘便可抵達酒店，觀光購物都非常便利！酒店設有11款房型，以雙人房為主，雖然設計簡約平實，但亦可以看到日本人的貼心，除了落地景觀窗外，客房亦有可以開關的小窗戶讓房間有新鮮空氣流通，且每間客房均配備浴缸，淋浴間與廁所亦有適當分隔，舒適潔淨，CP值超高！

首爾麻浦魯內酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo）

房價：人均HK$289起（標準雙人床房）

地址：首爾市麻浦區麻浦大路67

交通：麻浦站步行5分鐘；孔德站步行6分鐘

首爾麻浦魯內酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾酒店推介【23】首爾江南萬豪AC酒店（AC Hotel by Marriott Seoul Gangnam）

首爾江南萬豪AC酒店（AC Hotel by Marriott Seoul Gangnam）位於江南區，步行2分鐘即到地鐵站，出行非常方便！酒店是Marriott旗下的酒店品牌，時尚感十足，而且每間客房均設有超大玻璃窗，可以飽覽首爾靚景，部分客房更可享用露台及私人泳池！酒店亦有提供桑拿、健身室、屋頂酒吧等娛樂設施，可以看著首爾塔享受美酒佳餚，非常寫意！

首爾江南萬豪AC酒店（AC Hotel by Marriott Seoul Gangnam）

房價：人均HK$660起（大床房）

地址：首爾市江南區德黑蘭路25街10

交通：地鐵2號線驛三站6號出口步行2分鐘

首爾江南萬豪AC酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾酒店推介【24】首爾大使費爾蒙酒店（Fairmont Ambassador Seoul）

首爾大使費爾蒙酒店（Fairmont Ambassador Seoul）於2021年開業，無論是酒店內部以致客房都非常奢華時尚，其酒店大堂及頂樓套房是熱門韓劇《上流戰爭》的取景地，力證其奢華地位！酒店客房同樣以高級色調及裝潢設計，設有浴缸，酒店內部亦有高空酒吧、室內游泳池與水療中心等娛樂設施，讓你可以享受高檔休閒娛樂體驗！

首爾大使費爾蒙酒店（Fairmont Ambassador Seoul）

房價：人均HK$1140起（費爾蒙特雙床房）

地址：首爾市永登浦區汝矣大路108

交通：汝矣渡口地鐵站步行5分鐘

首爾大使費爾蒙酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾酒店推介【25】蒙德里安首爾梨泰院酒店（Mondrian Seoul Itaewon）

蒙德里安首爾梨泰院酒店（Mondrian Seoul Itaewon）於2020年開幕，位於龍山區，距離地鐵站亦僅10分鐘步程，出行尚算方便！酒店客房設計非常時尚有格調，空間感十足外，客房窗戶更可以俯瞰首爾城市景色。酒店設有酒吧、室外及室內泳池、桑拿溫泉等娛樂設施，當中透明的室外泳池更非常打卡able，放鬆玩樂一條龍！

蒙德里安首爾梨泰院酒店（Mondrian Seoul Itaewon）

房價：人均HK$690起（高級雙床房）

地址：首爾龍山區長門路23

交通：梨泰院地鐵站步行10分鐘

蒙德里安首爾梨泰院酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾酒店推介【26】PATIO7酒店（PATIO7 Hotel）

PATIO7酒店（PATIO7 Hotel）位於江南區，地理位置優越，鄰近不同交通工具，距離地鐵線鶴洞站大約步行5分鐘，附近亦設有往返機場的大巴，周圍亦有很多餐廳、咖啡店等，前往熱鬧商圈也只需步行15分鐘，非常方便。酒店格局幽靜，其中以極具美感的Hinokki Studio房型最受歡迎，內部提供簡約清新的日式風呂，設計時尚且有特色，隨時都可以影到美美的照片，打卡一流！

PATIO7酒店（PATIO7 Hotel）

房價：人均HK$259起（市中心特大床房）

地址：首爾市江南區論峴路736 ｜韓國首爾江南區, Nonhyeon-dong, 74

交通：7號線鶴洞站8號出口步行5分鐘

PATIO7酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾酒店推介【27】朝鮮王宮首爾江南飯店-豪華精選飯店（Josun Palace, a Luxury Collection Hotel, Seoul Gangnam）

朝鮮王宮首爾江南飯店-豪華精選飯店（Josun Palace, a Luxury Collection Hotel, Seoul Gangnam）於2021年開業，是韓國朝鮮酒店度假村旗下的星級酒店，距離地鐵站步行數分鐘，交通便利，方便前往江南、瑞草等旅遊熱門地。酒店裝潢充滿濃厚的藝術氣息，從門口到大堂、走廊等，用色具奢華復古的設計特色，客房則以純白和米色為主調，從房內可以欣賞到極美的南山風景，部分房更設有露台，空間感十足。酒店更提供超美的室內游泳池、桑拿溫泉等，舒適又豪華！

朝鮮王宮首爾江南飯店-豪華精選飯店（Josun Palace, a Luxury Collection Hotel, Seoul Gangnam）

房價：人均HK$1200起（州廳房）

地址：首爾江南區, Teheran-ro 231

交通：地鐵驛三站步行6分鐘

朝鮮王宮首爾江南飯店-豪華精選飯店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾機場快線AREX車票優惠👉即搶😍

首爾酒店推介【28】明洞UH套房酒店（UH Suite The Myeongdong）

明洞UH套房酒店（UH Suite The Myeongdong）走木質風格，房間以日系和風裝潢作為設計主調，提供日式風呂的按摩浴缸兼位於窗前，讓你可以邊看著明洞街景邊浸浴，寫意之餘又舒服！明洞UH套房酒店位置非常方便，樓下便是明洞夜市及明洞地鐵站，更有射擊場可體驗實彈射擊，連GD甚至蕭敬騰都去過！

明洞UH套房酒店（UH Suite The Myeongdong）

房價：人均HK$791起（雙人木材水療套房（主樓））

地址：首爾中區明洞8街49號

交通：4號線明洞站10號出口

明洞UH套房酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾酒店推介【29】首爾弘大美居酒店（Mercure Ambassador Seoul Hongdae）

首爾弘大美居酒店（Mercure Ambassador Seoul Hongdae）於2020年開業，地理位置方便，距離地鐵弘大站僅需步行2分鐘，後門一出去已經直抵弘大商圈，附近更有京義線林蔭道、延南洞商圈等購物熱點，而且食肆林立，非常熱鬧。這間首爾酒店主打木系設計，客房則以現代時尚風格打造，新淨舒適之餘空間亦算寬敞， 部分更提供露台及私人露天浴池，可以瞭望整個首爾的城市景色！

首爾弘大美居酒店（Mercure Ambassador Seoul Hongdae）

房價：人均HK$403起（標準特大床房）

地址：首爾市麻浦區, Yanghwa-ro, Mapo-gu, 144

交通：地鐵2號線弘大站步行2分鐘

首爾弘大美居酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾酒店推介【30】首爾弘大CLEO青年旅舍（Hostel CLEO Seoul Hongdae）

首爾弘大CLEO青年旅舍 （Hostel CLEO Seoul Hongdae）地理位置方便，距離弘大地鐵站步行約5分鐘已經可以到達，鄰近著各大延南洞咖啡店及酒吧，離弘大商圈很近，地理位置極佳！客房裝潢簡潔且具質感，位置旺中取靜，睡床旁邊設有玻璃窗可以觀望風景，提供2人及3人房，每間客房均設有私人浴廁，旅客亦可以使用自助洗衣服務，酒店每日更供應免費早餐，非常適合長時間逗留又想節省旅費的旅客！

首爾弘大CLEO青年旅舍（Hostel CLEO Seoul Hongdae）

房價：人均HK$224起（雙床房）

地址：首爾市麻浦區, Yeonhui-ro, 27

交通：弘大地鐵站3號出口步行約5-6分鐘

首爾弘大CLEO青年旅舍搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾酒店推介【31】首爾UH套房酒店（UH Suite The Seoul）

首爾UH套房酒店 （UH Suite The Seoul）位於首爾中區，步行上天橋可以直達樂天商場或首爾地鐵站，而且鄰近景福宮、昌德宫、曹溪寺、梨花女子大學等地。酒店採用日式簡約設計，配以木質裝潢及室內大理石浴池，落地大玻璃窗更可以俯瞰首爾日夜城市景色，非常寫意！客房最多可供6人入住，最適合跟一群朋友或一家人出遊時入住！

首爾UH套房酒店（UH Suite The Seoul）

房價：人均HK$325起（私人城市套房）

地址：首爾中區, Mallijae-ro, 211

交通：地鐵首爾站步行5分鐘

首爾UH套房酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾酒店推介【32】明洞斯坦福飯店（Stanford Hotel Myeongdong）

明洞斯坦福飯店（Stanford Hotel Myeongdong）地理位置方便，距離地鐵站僅步行2分鐘，要乘坐機場巴士亦僅需步行1分鐘，酒店樓下便是明洞商圈及明洞夜市， 除了購物街及大型百貨外，附近亦有許多美食店如炸雞店、 韓國麵館等，吃喝玩樂一應俱全！酒店客房乾淨舒適，雖然商務感偏重，但房內的落地大玻璃窗更可以毫無阻擋地觀望南山塔的景色，部分客房的浴缸同樣可以瞭望首爾景色，非常寫意！

明洞斯坦福飯店（Stanford Hotel Myeongdong）

房價：人均HK$314起（標準雙人間）

地址：首爾市中區明洞, Namdaemun-ro, 84, 9F

交通：地鐵乙支路入口站步行2分鐘

明洞斯坦福飯店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾酒店推介【33】東大門金斯敦空中花園酒店（Hotel Skypark Kingstown Dongdaemun）

東大門金斯敦空中花園酒店性價比相當高，首先酒店位於東大門鬧區中心，到東大門歷史公園地鐵站或東大門地鐵站，都是5分鐘左右路程，而且附近有機場巴士站，交通便利，酒店還有免費接駁車送住客到東大門站和首爾站。酒店旁邊便是東大門設計廣場，LOTTE FITIN、apM、Doota、DDP等購物商場都在附近，不愁沒地方逛街購物。房間方面，客房相當寬敞整潔，有居家的溫馨感，家庭房型更提供小廚房可以煮食，適合親子入住！

東大門金斯敦空中花園酒店（Hotel Skypark Kingstown Dongdaemun）

房價：人均HK$234起（標準雙人床房）

地址：20, Jangchungdan-ro 13-gil, Jung-gu, 東大門

交通：東大門歷史公園地鐵站或東大門地鐵站步行5分鐘

東大門金斯敦空中花園酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾酒店推介【34】江南阿南蒂飯店（Ananti at Gangnam）

Ananti at Gangnam位於江南，於2023年6月底全新開幕。酒店一開幕就因其英倫風格的泳池成為熱話，採用半室外及半室內設計，紅磚牆包圍著長方形游泳池配上水晶吊燈，仿如置身傳統歐洲酒店中。酒店客房同樣別具特色，採用雙層套房風格，可供四人入住。客房以木系元素搭配色彩飽和度高的傢俱設計而成，營造出溫馨時尚感。客房擁有私人客廳、奢華的浴室及雅緻的睡房，落地玻璃還能眺望江南的城市景色！

江南阿南蒂飯店（Ananti at Gangnam）

房價：人均HK$613起（小屋S）

地址：首爾特別市江南區論峴路734號

交通：搭乘地鐵7號線到「鶴洞站」下車步行5分鐘

Ananti at Gangnam搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【35】首爾板橋希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Seoul Pangyo）

首爾板橋希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Seoul Pangyo）於2023年4月開幕，位於京畿道城南。酒店雖然距離首爾市區較遠，但距離江南區亦僅需約20分鐘車程，要去熱門景點觀光逛街亦算方便！在酒店除了可以享受遠離煩囂的寧靜外，更擁有翠綠山景的醉人景觀，部分客房則可飽覽城市景色，豪華客房更擁有270度窗景！此外，所有客房均備有洗衣機、電磁爐、廚具，部分客房更擁有景觀浴缸。在空中酒吧用餐，更可以欣賞城市天際線！

首爾板橋希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Seoul Pangyo）

房價：人均HK$403起（客房）

地址：京畿道城南市盆唐區柏峴路26

交通：搭乘地鐵到「藪內站」下車轉乘的士

首爾板橋希爾頓逸林酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多韓國酒店推薦👇

首爾酒店｜明洞酒店｜弘大酒店｜釜山酒店｜首爾親子酒店

更多台灣酒店推薦👇

台北新酒店｜台北車站酒店｜西門町酒店｜台北親子酒店｜台北溫泉酒店｜台北溫泉套票及住宿｜台東酒店｜台中酒店｜台中溫泉酒店｜高雄酒店｜北投溫泉酒店｜烏來溫泉酒店｜台灣森林系住宿｜台灣萬豪酒店｜宜蘭礁溪溫泉酒店｜宜蘭酒店