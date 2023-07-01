深圳手信｜深圳山姆超市"爆買款"　網民排2小時誓買巨杯麵超壯觀

近日深圳購物熱潮，最火熱的「爆買款」，相信是深圳山姆超市中的一款巨杯麵！內地市民不吝排隊近2個鐘，誓要買人咁高的巨型杯麵。



山姆超市新品 市民搶購巨杯麵

深圳山姆超市旗艦店開業就引來熱捧，超市規模龐大，提供海量級種類貨品，包括超多美食、家居用品、户外運動器材及用品、寵物用品、大型兒童玩具等，吸引大批港人前往朝聖，網絡上有不少人分享在山姆購買「戰利品」的實況。相關文章︰深圳好去處︳山姆超市收年費¥200幾才准入 港人做會員要用回鄉證

（圖片來源︰小紅書@momo）

而近日，山姆超市巨杯麵開售，迅速引起一眾市民排長龍購買。不少來入貨的內地網民在小紅書分享要排2小時，停車場又要排1小時，據了解每人只可限購兩件，每桶¥168。看巨杯麵足足有半個身位高，一大磚一大磚貨泊在貨場內，實在搶眼！紙桶的材質是厚厚的紙材、偏硬，相信可以重用。

（圖片來源︰小紅書@小柴火）

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¥168每桶藏24個杯麵7款味道

每桶巨杯麵有24杯，7款味道包括日本經典口味、日本海鮮/豚骨濃湯系列及香港進口口味︰

日本經典口味有蝦仁風味（x5）、海鮮風味（x4）、咖哩風味（x5）；

日本海鮮/豚骨濃湯系列有海鮮濃蝦湯風味（x3）及豚骨濃湯風味（x3）；

香港進口的就有海鮮風味（x2）及香辣海鮮風味（x2）。

（圖片來源：小紅書@廣東偉仔）

搶購巨杯麵的場景實在墟冚，內地網民對此持不同意見，例如「沒有想到那麼多人來排隊，要非吃不可嗎？」；「想買，哈哈哈！我要衝！」未知香港遲一些會不會也有這桶巨杯麵可買呢？

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